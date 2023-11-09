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Министерство счастья имени Валентины Матвиенко

«Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!» Эту фразу, завершающую роман братьев Стругацких «Пикник на обочине», журналисты часто вспоминают, когда надо ввернуть что-нибудь поумнее на тему счастья. До дыр затаскали. Правда, дарового счастья все еще никто не получил. Что вызывает озабоченность на самом высоком уровне. Вопросу счастья россиян на днях уделила внимание председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Реакция публики оказалась неожиданной, она дает повод думать, что никакого счастья никому не надо. В своей авторской колонке к высказанной идее присмотрелась обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

Счастье гаера

«Немедленно - закон о всеобщем счастье! Вот вы знаете, я мечтаю, и предлагала, давайте мы создадим в России министерство счастья», - своей идеей спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко поделилась со школьниками 6 ноября на форуме «Знание. Первые».

Слова про необходимость министерства счастья были ответом на вопрос, какой закон следовало бы принять прямо сейчас. Чем конкретно будет заниматься новое министерство? Как будет повышать уровень счастья граждан? По мысли Валентины Матвиенко, через ведомство «будут проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми».

Конечно, обращает на себя внимание типично чиновничий подход. У мундиров с золотыми пуговицами один ответ на все беды - издать очередную бумагу. Судя по всему, такой функционал отведен министерству счастья: выдавать заключения на законопроекты.

Смоделируем ситуацию. Не так давно был принят закон, вводящий уголовную ответственность за сбор краснокнижных растений и грибов.

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Любой законопроект поступает на отзыв в правительство. Грубо говоря, министерство финансов считает возможные барыши для бюджета, министерство природных ресурсов дает заключение о том, как нововведение отразится на вверенной ему флоре и фауне. Подставим в эту формулу еще и гипотетическое министерство счастья. Один гражданин станет глубоко несчастным, если не оборвет по весне на Снятной горе поляну ветреницы лесной и не утащит добычу домой. А другой лишится покоя и счастья, когда придет полюбоваться этой поляной и не обнаружит искомое.

Чье счастье государству важнее? Должно ли государство вообще заниматься измерением таких тонких материй? Каковы критерии счастья и могут ли они, в принципе, быть определены?

Однако сам по себе факт, что на высоком государственном уровне задумываются о счастье жителей страны, можно только приветствовать. Потому что иной раз после высказываний других публичных персон складывается ощущение, что для ответственных лиц вопрос счастья россиян не просто стоит на сто пятьдесят четвертом месте по значимости - его вовсе нет в повестке дня.

Но куда более поразительной оказалась реакция на инициативу Валентины Матвиенко, выданная профессиональными комментаторами. Речь про тех, кто сегодня - специалист в вирусологии, завтра - военный эксперт, а послезавтра кинется рассуждать об особенностях конструкции летающей тарелки, если приземлятся инопланетяне. Мало мальский резонанс в информационном пространстве вызывает у подобной публики нестерпимый зуд, унять которой может только внесение своей мелкой монеты в дискуссию. Подсчитывая эту мелочь и почитывая написанное, хочется немедленно встать на сторону Валентины Матвиенко. Пока что получается, что она - единственный человек, кого волнует счастье россиян.

Остальным, очевидно, нужно не счастье, а повышение индекса цитируемости. Отсюда и все шутки «а давайте Россчастьенадзор учредим», «а давайте всех несчастных запретим». Все это на серьезных щах в аналитических Telegram-каналах.

По существу вопроса, кажется, не высказался никто. «Страшно далеки от народа». Возможно, еще дальше, чем те, чьи инициативы вызывают столь бурную реакцию. Ерничество и фиглярство - вот и все, на что оказался способен коллективный комментатор-гаер, веселящий публику на ярмарке тщеславия в соцсетях.

Главный герой

Счастье - хотя и эфемерная категория, которую «аршином общим не измеришь», но находятся охотники подойти со своей меркой. Чего россиянам не хватает для счастья, зависит от того, какую оптику использовать при рассмотрении вопроса.

В частности, в мае нынешнего года один застройщик федерального уровня выяснил, что 67% жителей страны считают главным условием достижения счастья - кто бы мог подумать! - наличие собственного жилья. Выполнение этого условия за прошедшие полгода стало несколько затруднительно. Сначала ключевая ставка выросла до 15%, сделав ипотеку на вторичном рынке жилья недоступной для большинства россиян. Затем начали ходить упорные слухи о скором сворачивании лавочки, в которой выдают льготную ипотеку на первичку. Если это произойдет, счастья у россиян точно не прибавится.

Также весной портал по поиску работы проводил опрос о том, сколько для счастья нужно денег соискателям. Выяснилось, что Москвичи готовы назвать себя счастливыми за 260 тысяч в месяц, у провинции запросы попроще, здесь достаточно 195 тысяч. Тех и других уравнивает МРОТ. С 1 января он составит 19 242 рубля. Если в столице получателя такой зарплаты еще поискать (и можно так и не найти), то из регионов уже раздаются робкие голоса, что бюджет треснет в попытке повысить до новой величины зарплаты медиков и педагогов. С напряжением всех сил едва удастся дотянуться до десятой доли счастья.

Нестареющая классика про жидкий суп и мелкий жемчуг.

Такие примеры можно приводить долго. Все они говорят о том, что критерии счастья, пусть и разные для всех, но одинаковые в своей почти не достижимости. Во всяком случае, в текущих условиях.

Что же это получается? Идея Валентины Матвиенко не лишена здравого смысла? Нам и в самом деле нужно ведомство, где стали бы соотносить всяческие государственные установления с реальной жизнью реальных людей?

Да и не на пустом месте эта идея родилась. Недаром председатель Совфеда обмолвилась о том, что подобное уже предлагала. Было это в 2016 году, когда Валентина Матвиенко побывала в ОАЭ и пришла в восторг от факта существования там такого министерства. Ее идея — калька с арабского опыта.

«Смысл в том, - комментировала тогда председатель услышанное в Эмиратах, - что надо сделать каждого человека счастливым: строить счастливые школы, предоставлять услуги населению таким образом и такие, чтобы каждый человек был счастлив. То есть это некий надведомственный орган, который будет при принятии любых решений рассматривать их с точки зрения того, сделает ли это людей счастливыми. Я думаю, что это было бы очень интересно и для России - такой опыт».

Словом ведомству, которое пока существует только в теории, отводится роль Золотого шара из «Пикника на обочине». Жителям страны предлагается роль главного героя повести. Предпоследняя его фраза, обращенная к шару, мало известна тем, кто читал произведение в кратком пересказе. А в нашей истории она важна не меньше.

«Вытяни из меня сам, чего же я хочу, ведь не может же быть, чтобы я хотел плохого!..»

Юлия Магера

Иллюстрации созданы с помощью нейросети Kandinsky 2.2