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Блоги / Юлия Магера

Новый год, пощади!

19.12.2023 14:07|ПсковКомментариев: 0

В одном из опросов жители России признались, что подготовка к Новом у году раздражает. И назвали конкретные составляющие, влияющие на нервное состояние. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера не видит в ситуации ничего удивительного. В своей авторской колонке она рассуждает о принудиловки и обязаловке, в которую превратилась ночь, назначенная главным праздником страны.

 

Как-то не очень с новогодним настроением в этом декабре. Не желают россияне радоваться смене календарей. Выяснилось страшное. Новый год людей откровенно бесит. Не всех, но многих. Сервис SuperJob провел соответствующий опрос своих пользователей. С точки зрения серьезной социологии, никакой критики это исследование не выдерживает. Ну так где она, серьезная социология? Так что оперируем теми данными, что есть.

Они таковы. Только треть россиян спокойно относятся к предновогодней суете. Остальных что-нибудь да раздражает. 14% - готовка, 9% - уборка, 8% - спешка, 7% - возня с подарками, 6% - закупка продуктов, 5% - траты, 3% - украшение елки и жилища, 1% - ожидание праздника, приглашение гостей, корпоративы, необходимость поздравить коллег, начальство и партнеров. То есть каждая составляющая праздника вызывает бурю эмоций. И эмоции эти не самые приятные. Поэтому совершенно не удивляет признание 6% опрошенных в том, что праздновать они не будут. Вряд ли такой ответ дали исключительно люди религиозные, держащие рождественский пост, все-таки Новый год — не только обжираловка. Добавлю от себя: это еще и обязаловка, от которой умученные уходящим годом россияне устали и хотят только одного — наступления десятидневных каникул. Да и то, так повезет разве что работающим пятидневку. Для остальных, тянущих посменную лямку, не поменяется вообще ничего.

Россиянин по результатам опроса видит себя взмыленной лошадью с пылесосом в одной руке, списком подарков в другой и карточкой в зубах.

Хорошо еще, если эта карточка окажется зарплатной, а не кредитной. А то 7% участников другого опроса признались, что праздновать будут в долг. То есть у каждого 14-го нет денег на веселый разгуляй, но обстановка вокруг словно обязывает занырнуть поглубже в финансовую яму.

Из веселого праздника Новый год превратился в принудительную рутину, забирающую ресурсы, моральные и материальные. Взамен дыра в душе и брешь в кошельке. Хочешь отметить дома, по-семейному — тебя тянут в какие-то гости, не давая опомниться и сообразить, а чего ты сам хочешь. Готовишься с тяжким вздохом к какой-нибудь пижамной вечеринке, хотя сроду пижам не нашивал — в последний момент все отменяют. Стоишь, как герой Джона Траволты из мема, разводишь руками, озираешься по сторонам в попытке понять, что это было и как теперь спасать праздник. Тут не то, что будешь раздражен — вызверишься. Знакомая история?

На работе пытаешься разорваться между составлением отчета, выбором платья на корпоратив (не в пижаме же идти?), попутно вспоминая, кому из партнеров еще не отправил дежурную картинку с ничего не значащими пожеланиями.

Хочешь привнести немножко гармонии в окружающую действительность. Хотя бы елку нарядить. Но вспоминаешь, что дома живет кот, которого елка приведет в восторг. А то и три кота, как у нашей коллеги Ульяны Лаблюк. Свою елку от этой банды она прячет в этом году на балконе, украшая короткими перебежками — не май месяц.

Или вешаешь на окно огоньки с маркет-плейса, чтобы после завершения процесса увидеть, что вилка находится под потолком. Вероятно у братьев-китайцев там же и розетки, чтобы зажечь лампочки, а ты сам с матюками снова открываешь приложение и заказываешь удлинитель для гирлянды. Это я так на днях развлекалась.

У кого сил на такие экзерсисы нет, поступают проще, едут на улицу Леона Поземского, где рядом с кафе поставили фотозону в виде «горбатого», увешенного подарками. Снимками на его фоне полнятся соцсети псковичей, другими визуальными новинками город в этом году не изобилует, и в этом тоже проглядывает элемент всеобщей усталости.

После всех этих пыток Новым годом в час «Икс» сил останется только на то, чтобы «Путина послушать, оливье покушать» да и рухнуть на подушку после боя курантов. Перед этим еще марафон по приготовлению праздничного стола. Заметили, что все больше людей отказываются от традиционной скатерти-самобранки? Это все тоже от усталости и бессмысленности занятия. Чем таким может удивить новогодний стол, если горошек и шпроты — уже тридцать лет не дефицит, а сыр с плесенью и креветки — не экзотика?

Все активнее в ход идет фуршетный вариант с закусками, но они тоже сами собой не материализуются, так что стол упрощается еще сильнее, до набора из шампанского, сыра и пары мандаринов. Наготавливать гору еды, чтобы 3-его числа выбросить половину в помойку, не хочется особенно сейчас, когда до небес взлетели цены на яйца, эту альфу и омегу праздничного стола, его краеугольный камень. Несмотря на свою хрупкость, яйца подпирают советскую книжку-раскладушку, где высятся оливье, селедка под шубой, а в заливном застыл кружочек желтка в окружности белка. Убери со стола «куриную икру», что от него останется? Однако в этом году аппетиты придется поумерить. На прошлой неделе Константин Калиниченко в своей авторской колонке подробно обрисовал ситуацию, заставившую извиняться национального лидера.

И что же? История имела продолжение уже в выходные. Отнюдь не такое, как ждали россияне после слов президента. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, к которому апеллировал глава государства, заявил:

«В ближайшее время, уже на этой неделе, должны приехать яйца из Азербайджана. Буквально, я думаю, недели через две-три пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать нам цены».

А чего не «месяца через два-три»? После праздника уже, в принципе, какая разница, сколько они будут стоить. Дорога ложка к обеду, а яйцо к Новому году. Воистину дорого. Дай Бог, чтобы исламский производитель помог «скорректировать нам цены» хотя бы к православной Пасхе.

Не поднимают настроение и новости с ипотечного рынка. Где Новый год встретишь, там его и проведешь. Справедливость этой фразы россияне в полной мере прочувствуют в наступающем. Сменить жилье получится у исчезающе малого процента россиян. Вторичный рынок стоит уже несколько месяцев, ставки на обычную ипотеку растут вслед за поднятием ключевой, а она уже 16%, под столько Центральный банк кредитует коммерческие, а они дают населению кредиты по ставкам еще выше, чтобы не работать в убыток. Теперь замирание ждет новостройки, по льготной ипотеке первоначальный взнос повысили до 30%. Астрономическая сумма! Льготную ипотеку под 8% дают на дома, раскиданные по границам города. Цена однушки на окраине Пскова приближается в трем миллионам. То есть псковичу, чтобы купить самую маленькую конурку в отдаленном районе, надо каким-то образом исторгнуть из себя миллион рублей. Это для начала. А потом еще платить лет тридцать. Расклады из области новогодних чудес.

Сверху весь этот котел прихлопывает крышечка погодных сводок. То, что сейчас хлюпает и скользит под ногами, моросит с неба, называется «европейская зима». К празднику ожидается слабый мороз. То есть и за окном картины будут такие же безрадостные.

Кажется, единственное предновогоднее дело, которое по-настоящему стоит совершить — покупка гирлянды «2024, пощади».

Говорят, хит продаж. Неудивительно. Никакого волшебства от наступающего никто уже не ждет. Не стало бы хуже — вот желание, которое многие загадают в полночь.

Юлия Магера

Теги: #Новый год #праздник
Источник: Псковская Лента Новостей
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