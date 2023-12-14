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Есть ли у России яйца?

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

Яйца в семье, должны быть под рукой

Яйца они в дом несут сытость и покой

Ты можешь хлеб не есть, но яйца обязательно

Яйца ведь сытны, полезны и питательны

Дискотека Авария «Песня про яйца»

Главная тема последних дней – яйца. Не в каком-то сакрально-символическом олицетворении мужского начала, а в самом хрестоматийном смысле. Цена на этот банальный продукт куриного производства бьет рекорды. В общественно-политических Telegram-каналах едко шутят про валютный курс яйца и «куриную икру», сопоставимую по стоимости с икрой рыбы ценных пород.

Источник: Telegram-канал «Псковский СЮР»

Как принято, одна история тянет за собой другую. Появились фото из гипермаркетов, где искомый продукт начали продавать поштучно, будто это манго или ананасы. На выходных прошла информация, что в Белгороде ограничили продажу яиц в одни руки, потому что люди покупали их «сотнями», занимали очередь с 5 часов утра. Заявившую это чиновницу местный губернатор оперативно уволил, однако поверить в реальность подобного легко. Все помнят, как весной прошлого года наши граждане буквально дрались за сахар, затариваясь им в промышленных объемах. Известен и классический российский сюжет, по которому, в любой непонятной ситуации, граждане штурмуют прилавки с гречкой, запасаясь ею так, будто завтра наступит ядерный апокалипсис.

Однако же факт в том, что яйца действительно дорожают с какой-то космической скоростью. Поэтому назрел нетривиальный вопрос, который следует задавать в прямом и переносном смыслах: а есть ли у России яйца?

О причинах экспоненциального роста цен на яйца вторую неделю спорят как профессиональные экономисты, так и диванные аналитики. Мониторинг интернета дает нам несколько версий причин случившегося.

Первая – сезонный рост цены. Куры, говорят, зимой несутся плохо, холодно им и темно для этого дела. А тут еще и Новый год на носу – общепит и домохозяйства ринулись закупать продукты к новогоднему столу, где яйцо является важнейшим структурным элементом, от, прости-господи, салата «Оливье», до какого-нибудь «заливного», где оно, видите ли, присутствует как элемент декора. Ну, так себе версия. Она никак не объясняет феномен 2023 года, ведь зима и Новый год случаются в России регулярно, независимо от геополитической ситуации.

Вторая версия связана с недавним ростом цен на курицу. О прямой родственной связи курицы и яйца сложены легенды, даже главная загадка о происхождении жизни на земле, в известном смысле, формулируется через вопрос первичности куриного размножения. Так вот многие, в т.ч. серьезные, аналитики полагают, что для насыщения рынка и снижения цены на куриное мясо несколько месяцев назад принесли в жертву несметные полчища кур. В общем, поубивали несушек ради куриных грудок и окорочков, а теперь некому яйца откладывать. Мертвые не несутся, гласит известная народная куриная поговорка. Есть и подверсия этой версии. Якобы рост цен на курицу подтолкнул производителей инвестировать в размножение куриного поголовья. В итоге яйца пошли немного другим путем, мимо сковородки конечного потребителя. Версия выглядит вполне рабочей, хотя и отдает конспирологией. В любом случае, если тут есть зерно правды, то решение проблемы – вопрос времени. Т.е. ничего страшного, «надо немного потерпеть».

Третья версия, она же самая тревожная. Суть ее в том, что с курами и яйцами, на самом деле, ничего не произошло, все в штатном режиме. Просто рубль российский в 2023 году стал еще более деревянным, чем был. Мы все наблюдаем игрища Центробанка, который там что-то вуалирует, ставками ключевыми ворочает из стороны в сторону. Рубль то упадет, то укрепится. Но вот есть мнение, что это укрепление – липовое. Такая поверхностная позолота, под которой слои ржавчины. И рубль такой – внешне выглядит ничего, а внутри – дырка от бублика. ЦБ нам может какой угодно курс рисовать, но реальная стоимость национальной валюты как раз и проявляется, прежде всего, в товарах повседневного спроса. В ослаблении рубля, по мнению многих экономистов, нужно искать корни всех последних подорожаний курицы, бананов и яиц. Не яйцо подорожало – рубль снова подешевел.

Каждый волен склоняться к любой из предложенных версий, комбинировать их или же предложить свою. Президент Путин в ходе сегодняшней «Прямой линии» назвал ситуацию «сбоем», сослался на возросший спрос на продукт и медленную реакцию правительства. Даже извинился перед народом за эту неповоротливость. Разрядил напряженную обстановку искрометным юмором: «Разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Министр ответил, что с яйцами у него все в порядке».

Но значение имеет не сам факт подорожания, а способность государства на это адекватно реагировать. Трудно сказать, что будет в долгосрочной перспективе, но, для начала, оно проявило похвальную оперативность, признало проблему и неспособность быстро ее решить собственными силами. Вчера сняли заградительные таможенные пошлины, турецкие и азербайджанские яйца стройными рядами уже едут в Россию. Полагаю, это те же яйца, только в профиль, нет повода стенать о том, что нас снова пытаются накормить дешевой импортной химией. Правда, тут же спохватились российские аграрии, опасаются, что массовый зарубежный продукт заставит их резко понижать цены. Мы им, конечно, посочувствуем, но, думаю, все предпочтут, чтобы немножко помучились российские куроводы, чем граждане великой страны перешли на покупку яиц поштучно. Тем более, что заградительные пошлины – это ведь не догма. Как сняли, так и обратно можно установить, если цена на продукт стабилизируется.

Другое дело, как быстро получится это сделать. 31 декабря на носу, а, как мы уже отмечали выше, новогодний стол без яиц, де-факто, невозможен. «Индекс оливье» к концу года бьет все рекорды, даже Росстат перестал это скрывать. И в целом рост цен второй половины 2023 года сильно портит настроение значительной части населения страны.

«Олигарх идет, вложился в яйца, но до банкротства один шаг» (Источник: Telegram-канал «Шо, опять?»)

Вот тут мы вспоминаем, что Россия готовится к своим главным выборам. К марту 2024 года электорат должен подойти в приподнятом настроении, чувствовать уверенность в сегодняшнем дне, испытывать здоровый оптимизм на предмет завтрашнего. Честно говоря, поводов для оптимизма не так много, чтобы усугублять ситуацию ростом цен на товары первой необходимости.

Поэтому правительству нужно как-то системно наладить экономику, а не заниматься перманентным латанием дыр. Иначе будет, как в русской народной сказке про цаплю и журавля, где «клюв вытащил – хвост увяз». Наверно, с яйцами сейчас как-то решат. Но не хотелось бы, чтобы через неделю или месяц «выстрелило» что-нибудь еще из продовольственной корзины. Экономика – это не пространство для студенческих экспериментов в духе «давайте попробуем это и посмотрим, что получится» и не «Тришкин кафтан», где проблема решается постановкой очередной заплатки. Нужен, повторюсь, спокойный системный подход и понятный долгосрочный экономический курс. Иначе так и будем, узнавая проблемы из интернета, судорожно хвататься то за яйца, то за что-нибудь еще.

Константин Калиниченко