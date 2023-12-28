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Блоги / Юлия Магера

Барсики под защитой

28.12.2023 17:40|ПсковКомментариев: 0

На днях обозреватель Псковской Ленты Новостей приняла участие во всеобщем помешательстве. Она присоединилась к открытой в Пскове охоте на барсов. В ее результате ни одно животное не пострадало, зато горожане получили тонны удовольствия — масштабы куда более увесистые, чем масса бронзы, потраченная на десять Барсиков. Их скульптуры на прошлой неделе поставили на городских улицах. В своей авторской колонке Юлия Магера пишет о том, как Псков воспринял их появление.

 

Фото Александра Елисеева, одного из первых охотников.

Насилу выходных дождалась, чтобы присоединиться к коллективной мании. Как же! Соцсети уже начали наполняться фотографиями новых Барсиков, расставленных по центру Пскова, а я еще ни одного не видела! На теме этих маленьких и миленьких скульптур жители города впали в единодушную и добровольную одержимость. Как тут было не поддаться?

По суетливому предновогоднему времени тискануть удалось только одного, у главпочтамта, с конвертом и индексом центрального отделения. Так чуть ли не локтями работать пришлось, чтобы прорваться к малышу. Пока я заходила на его орбиту с одной стороны, со второй наперерез ринулся другой восторженный гражданин. На лице мужчины лет 50 читалось совершенно детское ликование. Признав во мне еще одного поклонника Барсиков, начал эмоционально рассказывать, как только что на набережной заснял трех, объяснять, с какой стороны от дрампуша искать «театрального» котика.

Когда на прошлой неделе десять Барсиков заняли свои места, глава Пскова Борис Елкин сообщил о разработанном квесте по их поиску. Принять в нем участие можно будет по QR-коду, который вскоре появится рядом со скульптурами. Градоначальник дал адреса мест размещения фигурок. И началось!

Псковичам не потребовалось никаких особых инструкций. Каждый сам для себя устроил квест. Это пусть туристы выясняют, как пройти от Дома Ксёндза до Михайловской башни. Местные ринулись гладить котов тем же вечером. Соцсети молниеносно разбухли от фотографий, впечатлений и вопросов, к чему у одного из Барсиков лягушка да зачем другой сидит в фуражке.

То есть история с Барсиками — еще и отличная возможность для самих псковичей узнать больше о значимых городских локациях, немного ощутить себя туристом в центре города, взглянуть на его улицы и дома под неожиданным ракурсом.

Могу предполагать, каким подарком для экскурсоводов к новогоднему горячему сезону стала установка скульптур. Одно дело взять с собой на экскурсию распечатку с изображением герба и рассказать, что барс — одна из немногих больших кошек, наравне со львом, тигром, ягуаром, леопардом. Из этой экзотической компании он прыгнул прямиком на герб Пскова во времена настолько незапамятные, что никто точно не скажет когда это было. Есть только официальная дата — 28 мая 1781 года, когда Екатерина II даровала Пскову герб с барсом, но «лютый зверь» использовался псковичами в качестве символа задолго до этого. Вот так предки оценивали свои доблесть и мужество.

Но туристы едут в Псков не за историческими лекциями. А провести время на праздниках пусть и познавательно, но в первую очередь весело и беспечно. Показать барса «в натуре» можно было до недавнего времени в паре мест — на ключе над входом в Приказные палаты да на резных дверях городской администрации. Но это все строгие официальные изображения, перед ними невольно вытянешься во фрунт.

Юлия Магера и «почтовый» Барсик.

Иное дело — котятки. Они могут развлечь младших школьников, которые слабо отличают Ивана Грозного от Петра Первого. Они вернут на место глаза подростков, со стуком закатывающиеся на затылок мимо единственной мысли о том, где они видали Псков и своих родителей, зачем-то притащивших их сюда на каникулах. Да и взрослым способны подарить спектр эмоций от умиления до восхищения. Во всяком случае, успешный тест-драйв на местных жителях пройден.

За всей этот ми-ми-мишностью может ускользнуть едва ли не самое важное. Барсики — еще и способ для Пскова заработать денег. Вся эта милота будет самосевом растекаться по соцсетям, зарождая во все большем числе голов мысль: «А не махнуть ли в Псков?» Туристы везут сюда свои кровные. Те псковичи, что напрямую не заняты в их приеме, размещении, кормежке и развлечении — все равно растят свое благосостояние во многом на туристическом фундаменте. Схема тут простая. Работник музея покупает на рынке петрушку, продавец овощей несет эти деньги мастеру по маникюра, а та оплачивает кружок для сына. Круговорот благосостояния в туристическом центре.

Однако Псков не был бы Псковом, если бы появление скульптур растрогало прямо всех. Даже такому миляге, как единый в десяти мордочках Барсик, не под силу тотальное объединение псковичей. Посреди всеобщего веселья обнаружились любители посидеть на празднике с кислой миной.

Набор претензий способен вызвать зевоту. И похож-то персонаж на львенка, и расставлены фигуры не там, и концепция заимствованная, и вообще, бронзовые носы сотрут до черепа, а этого допускать нельзя, бронза-то казенная.

В общем, если и стоит обсуждать список претензий, то только для того, чтобы показать его смехотворность. Одно дело, когда летом городские власти показали макеты скульптур. Субстанция, из которой их слепили выглядела не совсем удачной и вызывала вопросы. Ответом на них стали небольшие изменения во внешнем виде фигурок, выбор был сделан в пользу унификации с добавлением особенных элементов антуража для каждой скульптуры. То есть городские власти слышат горожан, учитывают их мнение, финальный результат это отлично показал.

Ну да, расставлять по городу что-нибудь символическое — не оригинальная псковская задумка. Никто этого и не скрывает. Борис Елкин в соцсетях прямо написал, что в Калининграде — хомлины, в Рязани — грибы, а у нас вон чего. Если идея отличная и заходит в других местах, почему бы не взять не вооружение? Как обычно говорят музыканты в подобных спорах, нот всего семь.

Про сходство со львенком читать вообще смешно. Найдите в интернете фото детенышей барса. Потом попробуйте найти десять отличий с псковскими арт-объектами. То-то же. А любители истории читали статью начальника исторического отдела Псковского музея Максима Колпакова, в которой сказано, что как раз лев и был одной из итераций псковского «лютого зверя».

Трут носы, и очень хорошо. Пусть от благородной зеленоватой патины на пятнах Барсиков не останется и следа — это ли не символ народного признания? Более того, псковичи стихийно придумали еще один способ взаимодействия с фигурками. От почесывания за ушком перешли к защите этих ушек от мороза. Минимум на пяти Барсиках красуются шарфики, кому-то достались еще и шапочки. Сотрудники Псковского музея выложили в соцсетях короткий ролик, как они укутывают в тепленькое «своего» Барсика, сидящего на кузнечной наковальне. Имя дали подходящее — Кузя. Остальных приодели сердобольные анонимы.

Такое отношение к скульптурам показывает, что инициаторы их установки смогли сыграть на самых светлых струнах душ псковичей, очень точно попали в нерв самоидентификации горожан. Взаимодействие с Барсиком — возможность прикоснуться к самому духу Пскова. Как будто эти скульптуры всегда просились на городские улицы, а теперь, наконец, появились, и можно выдохнуть с радостным облегчением — свои все дома.

Юлия Магера

Теги: #городская среда
Источник: Псковская Лента Новостей
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