Туризм

Квест по поиску фигурок барсиков разработали в Пскове

Квест по поиску декоративных скульптурных композиций «Барсик – символ города Пскова» разработали в областном центре. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«В Калининграде - хомлины, в Рязани - грибы, а у нас - барсики. Десять арт-объектов заняли свои места в центре Пскова. Каждый имеет свою особенность. Ищите и фотографируйте! Тереть нос и загадывать желание не запрещается. Разработан квест по поиску фигурок. Принять в нем участие можно будет с помощью QR-кодов, которые скоро появятся», - рассказал глава Пскова.

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Места установок скульптурных композиций в Пскове:

Дом Беклешова;

Октябрьская площадь, сквер у главпочтамта;

набережная под смотровой площадкой около ТЭЦ;

библиотека имени Вениамина Каверина;

около Дома Ксендза и бывшего польского костёла;

двор рядом с церковью Сергия с Залужья;

территория вдоль крепостной стены по улице Свердлова у Пролома;

зелёная зона у Михайловской башни;

смотровая площадка на улице Воеводы Шуйского;

сквер у школы №15.

Техника их изготовления - бронзовое литье с ручной доработкой. Цвет скульптур - тонированная бронза.