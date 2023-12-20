Квест по поиску фигурок барсиков разработали в Пскове

Квест по поиску декоративных скульптурных композиций «Барсик – символ города Пскова» разработали в областном центре. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина
«В Калининграде - хомлины, в Рязани - грибы, а у нас - барсики. Десять арт-объектов заняли свои места в центре Пскова. Каждый имеет свою особенность. Ищите и фотографируйте! Тереть нос и загадывать желание не запрещается. Разработан квест по поиску фигурок. Принять в нем участие можно будет с помощью QR-кодов, которые скоро появятся», - рассказал глава Пскова.
Места установок скульптурных композиций в Пскове:
Техника их изготовления - бронзовое литье с ручной доработкой. Цвет скульптур - тонированная бронза.