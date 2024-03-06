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Блоги / Юлия Магера

Домомучители

06.03.2024 17:51|ПсковКомментариев: 0

Сенсационную новость обнародовала на прошлой неделе прокуратура Псковской области. Она дает надежду жителям областного центра на улучшение качества жизни. Речь идет о тотальной проверке управляющих компаний Пскова. Управляйки получают ровно то, что заслуживают, считает обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера. В своей авторской колонке она пишет о радостном злорадстве горожан, уставших от борьбы с коммунальным чудовищем.

 

У нас во дворе как-то вдруг стало чисто. Еще снег покрывает газоны слежавшимися ледышками, а дворник уже вычистил асфальт до последней соринки. «Вдруг» объясняется просто. В любой момент в наш двор и в любой другой в городе могут зайти прокурорские работники. И управляющие компании об этом хорошо знают. На прошлой неделе прокуратура области объявила о грядущей проверке сразу всех управляек областной столицы. Собственно, в одной новости было сразу две.

Во-первых, городская прокуратура и региональный комитет по контролю и надзору уже проверили содержание 40 домов на территории семи организаций. Результаты проверки выявили, что «ненадлежащим образом организовано содержание многоквартирных домов, в том числе в зимний период». Переводя с официального на русский — дворы этой зимой были завалены снегом, который никто и не чесался убирать. Теперь управляйки привлекают к административной ответственности, то есть каждой будут выписаны штрафы.

Во-вторых, проверка показала, что такой подход к, с позволения сказать, работе носит не единичный характер, «выявленные нарушения являются грубыми и имеют массовый характер». И городская прокуратура начинает проверку сразу всех компаний.

То есть управляйки своей деятельностью сумели допечь прокуратуру. Инстанция это серьезная. Некоторые житейские сложности прокуратура помогает решить самим фактом своего существования. Не раз замечала: на тех, кто пытается сделать свою работу «на отвали» волшебным образом действуют слова: «Напишу на вас жалобу в прокуратуру». Сразу все становится так, как должно быть, все начинают работать в соответствии с законом, хотя поглядывают злобно и общаются сквозь зубы («Самая умная тут нашлась?»). Никакого волшебства, срабатывает инстинкт сохранения собственной шкуры, под прокурорскую проверку попадать никому не охота. Жанр это такой, что не может завершиться ничем. Блохи за шкурой обязательно будут обнаружены и вытряхнуты.

Видимо, так будет и на этот раз. Управляющим компаниям немного повезло с погодой. Снег растаял, поэтому лицезреть на натуре особенности «содержания многоквартирных домов в зимний период» не представляется возможным. Да этого и не требуется. По бумагам все отлично видно. Можно задним числом написать сколь угодно много актов — хвосты не спрячешь. Предполагаю, не будет такого, что после проверки прокурор города придет на доклад к прокурору области и разведет руками, дескать, ничего не нашли. Найдут и еще как!

Понимают это и в управляющих компаниях, отсюда столько рвения по ранней весенней уборке. Хотя буквально на прошлой неделе мне в моей управляйке имели наглость на высказанные устно претензии заявить с тоном оскорбленной святой невинности, что несколько раз отправляли к нам во двор трактор. Облагодетельствовали, значит. Ну, да. Трактор был. Раза три. Может быть, даже и все пять. А теперь вспомним, какие лютые снегопады придавливали город в уходящем сезоне. Всякий раз наутро после снегопада наш сосед прочищает тропинку на ширину лопаты, чтобы из двора можно было выбраться на цыпочках. Трактор... Тут и дворника-то не видать, все сами.

Управляющим компаниям глубоко плевать на нормативы, предписывающие, через сколько часов снег должен исчезнуть с вверенной территории. На любые претензии начинают стонать, что своей техники нет, что арендная после снегопада нужна всему городу, не так-то просто ее заполучить.

Надо же! Дорога ложка к обеду! А то вы не знали про все это, когда брали дома на обслуживание.

Как квитанции выставлять — так строго по графику. Сумма в платежках складывается из стоимости полноценного обслуживания дома. Будто бы оно происходит по первому разряду — столько мы платим. Но во дворах и подъездах этого совсем не замечаем.

На любую попытку выяснить, «где деньги, Зин?» начинаются охи про убыточность дома. По логике управляющих компаний, у нас все дома убыточные. Могут даже финансовый отчет показать (нетрудно при необходимости в обслуживание одного дома, где жильцы понастойчивее, закинуть побольше общих расходов). В реальности самые худые дома с маргинальным элементом скинуты на муниципальную управляйку. Обитателям прочего «убыточного» жилья удается сменить компанию с большим трудом. Когда начинается процесс, в ход идет широкий арсенал от запугиваний собственников до откровенного криминала с подложными документами — история псковских коммунальных войн знает и такие примеры. Зубами держатся за «убытки».

Пора признать, что эксперимент с превращением государственных домоуправлений в частные управляющие компании потерпел фиаско. Домоправители стали домомучителями. Всё, лавочку пора сворачивать. Жильцам с коммунальным монстром самостоятельно не справиться. Иначе откуда бы тогда взялась необходимость в прокурорской проверке? Она как раз отсюда — не работает, как было задумано. То, что начиналось, как система, регулируемая рыночными механизмами, на практике оказалось чудовищем.

Управляйки не то, что не заставить нормально работать — там пока не научились разговаривать без высокомерной надменности («Мы всем подряд договоры не выдаем!»). За редким исключением там все еще считают себя домоуправлениями, не понимая, что ситуация поменялась кардинально, что теперь организация — просто пул работников, вскладчину нанятых жильцами для подметания двора и стрижки газона. И не поймут, потому что жильцы начисто лишены механизма воздействия на своих работников.

И даже самые активные, продолжая платить по тарифу, наводят порядок с помощью ТОСа, то есть организуются в территориальное общественное самоуправление. В нашем дворе, например, так. Одна из жительниц устала бороться с управляйкой, оформила бумаги и выиграла грант, благодаря чему вытоптанный двор превратился в небольшую парковку плюс аккуратный газон. Теперь она же из окна гоняет тех, кто пытается по травке срезать путь до мусорки. С обратной стороны дома город несколько лет назад поставил детскую площадку. В десяти метрах от нее в землю вкопаны остатки советского благоустройства — куски бетона, некогда бывшие сценой, и железяка, которую зачем-то аккуратно красят (хотя подъезд стоит облупленным лет двадцать). То есть все красивое во дворе сделано помимо управляющей компании. А той не нанять пресловутый трактор, чтобы вынуть из земли руины. Воевать за это ни у кого из жильцов уже нет сил. Надо обладать некоторой скандальностью натуры, чтобы ринуться в такое сражение. Не каждый готов тратить на это драгоценное время своей единственной жизни.

Горы лайков, оставленные в соцсетях ПЛН под новостью о прокурорской проверке, говорят об истинном отношении жителей города к своим управляющим компаниям. У псковичей появилась робкая надежда на хоть какую-то справедливость. Вот и посмотрим, кто тут самый умный.

Юлия Магера

Теги: #ЖКХ #прокуратура #управляющие организации
Источник: Псковская Лента Новостей
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