ЖКХ

Прокуратура проверит все управляющие компании в Пскове после массовых нарушений

Прокуратура города Пскова совместно с комитетом по региональному контролю и надзору Псковской области провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства при управлении многоквартирными домами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства управляющие организации города Пскова ненадлежащим образом организовали содержание более 40 многоквартирных домов, в том числе в зимний период.

По результатам проверок руководителям семи управляющих организаций внесены представления об устранении нарушений требований жилищного законодательства, вынесены постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности за нарушение лицензионных требований (часть 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ).

Устранение нарушений поставлено на контроль в прокуратуре города.

«Поскольку выявленные нарушения являются грубыми и имеют массовый характер, в ближайшее время прокуратурой города будут проверены все управляющие организации на поднадзорной территории», - добавили в ведомстве.