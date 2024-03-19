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И о погоде

Случившийся в Пскове ренессанс зимы настроил псковичей на мрачный лад. Тем более, синоптики хотя и обещают скорое таяние снега, но советуют не уносить пуховик в химчистку до конца майских. К тому же, на борьбу со стихией, которую каждый ведет на личном рубеже, навешиваются рукотворные грузила. В местном климате и так живется не сильно весело, а любое отклонение от принятой здесь нормы — туман, ливень, ветер, мороз — способно доставить много неприятных минут. В своей авторской колонке обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера пишет о стойкости псковичей перед лицом стихии.

Фото Вадима Боченкова.

Завела себе этой зимой развлечение. Ну, это я так думала, что буду развлекаться, а розовые очки разбились стеклами внутрь. На телефоне в приложении с прогнозом погоды поставила выдачу данных не только для Пскова, но еще для Рейкьявика, исландской столицы. Наивная, думала, что так легче будет пережить морозный период, собиралась оказать себе маленькую психологическую самопомощь. Вроде как, своя корова заболела, а у соседа вообще сдохла, то есть у нас «зима, холода», а где-то жизнь с климатической точки зрения еще горше. И ничего, заселили люди холодный остров в поисках свободы, живут там в полной мере счастливо. Например, в прошлом марте Исландия заняла третью строчку в рейтинге самых счастливых стран, подготовленном не где-нибудь, а в самой ООН. Значит, нам тут, в Пскове, тоже нечего жаловаться, «каждая погода — благодать». Мы уж точно обязаны стать счастливее.

Разочарование наступило сразу же. В Рейкьявике оказалось теплее! Ладно бы только в один день, мало ли какие аномалии бывают. Нет. На суровом северном острове всю зиму было теплее, чем в Пскове. Иногда существенно, в такие дни у нас могло быть минус 3, а в Исландии радовались плюс 6. Зимой в Исландии плюсовая температура! Стереотип о хмурой ледяной глыбе недалеко от полюса унес Гольфстрим. Горячее атлантическое течение гонит над собой теплый воздух от Южной Америки к Европе, обогревая континент. Оттого достаточно мягкая зима — по российским, конечно, меркам — в Скандинавии и на острове, где живут потомки сбежавших оттуда. То есть жители еще более теплых Парижа и Берлина, где не знают значения слова «пуховик», могут считать викингов стойкими борцами с тяжелейшими природными условиями. Но мы-то знаем.

Это мы — мы! — стойкие солдатики, выдерживающие натиск стихии. По сравнению с нами потомки викингов — жалкие хлюпики, не видавшие жизни. Про наш ежедневный подвиг в пользу складывать эпос.

Одно время я водила экскурсии по Пскову. За пять лет испытала буквально на собственной шкуре все оттенки местной «благодати». Туманы, из-за которых от Ольгинской часовни не видно Кремля. Кстати, сегодня даже менее сильный туман заставил на подлете к Пскову развернуться самолет из Москвы и отправиться обратно в аэропорт вылета.

Разворот над Русской равниной. Утренний скрин сервиса Flightradar.

Зимой у нас бывает несколько недель мороза под минус тридцать, к радости туристов этот период часто приходится на новогодние праздники. Летом ливневые дожди затапливают улицы так, что ни одни резиновые сапоги не помогут, все равно перельется через край голенища. Осенью ураганные ветра срывают дорожные знаки. И ладно бы только их, но при малейшем усилении ветра усиливается и дежурство у энергетиков, потому что не надо быть предсказателем, чтобы заранее твердо быть уверенным в обрыве проводов.

К погодным условиям добавляется человеческий фактор, осложняющий эту борьбу.

Казалось бы, живущие в таких условиях должны бы стараться облегчить жизнь, свою и окружающих. Особенно, когда это прямая профессиональная обязанность. Но нет. Мы сами себе утяжеляем действительность. Мы плохо убираем свои дворы. Не торопимся посыпать лед на тротуарах. Наваливаем на остановках горы снега, который при таянии стекает реками под ноги ожидающих автобуса. Дороги чистим так, что снежные отвалы перекрывают выходы на пешеходные переходы.

Наблюдение за сменой времен года на берегу Великой. Фото Вадима Боченкова.

Справедливости ради, этой зимой многое из перечисленного потеряло остроту. Те же сходы на «зебры» пусть и не сразу, а дочищали вручную. Псковичи это заметили, псковичи это оценили, потому что годами такого чуда не видали. С теми же проводами — готова и даже одобрена на самом верху программа модернизации электросетевого хозяйства региона, но финансовые приоритеты государства пару лет назад изменились, можно только гадать, когда теперь подписанная бумага найдет воплощение в реальной жизни. А с ливнями могла бы справиться канализация, она так и называется — ливневая, но никто не знает, где она точно пролегает под Псковом, инженерные документы унес ветер перемен, и теперь капремонт возможен только точечно, во время реконструкции всей улицы. Такая реконструкция — явление нечастое, а значит, с резиновыми сапогами расставаться пока рано. Накануне система «Честный знак» назвала Псковскую область в числе пяти регионов-лидеров по производству сапог. Думается, главенствующую роль сыграло наличие в областном центре завода по изготовлению резиновой обуви.

Словом, живем мы по поговорке «Не бывает плохой погоды, бывает недостаточно теплая одежда». Наша в широком смысле «одежда» как раз такая. Потому и вызвал приступ уныния ренессанс зимы, случившийся в этот понедельник. Не далее как на прошлой неделе глава Пскова Борис Елкин объявил, что уже начинается весеннее обеспылевание улиц (пылевые бури — еще одно рукотворное бедствие, сопровождающее каждый псковский апрель, хотя и оно усилиями нынешних городских властей слабеет и понемногу уходит в прошлое). А тут снова пришлось выгонять на мороз зимнюю технику и рабочих со снеговыми лопатами.

Псков готовится к лету. Фото из соцсетей Бориса Елкина.

Весна все-таки будет. Главный пророк нашего маленького отечества Тала Нещадимова, возглавляющая псковский Гидрометцентр, сообщила, что «выпавший снег — абсолютно нормальное явление». Многолетние наблюдения не дадут соврать: снег и мороз в марте — дело обыденное. Уже через несколько дней он растает. Зима тоже получилась средняя. Не особенно теплая, не слишком холодная. Снега в январе больше нормы, но февраль и март все скомпенсировали.

«Если говорить о весне, по предварительному прогнозу, апрель должен быть несколько выше нормы, - сообщила синоптик. - Аукнется ли это нам потом в мае и в июне более холодными месяцами, пока сказать сложно. Прогноз на лето, который можно уже каким-то образом оправдывать, в настоящий момент отсутствует».

Она посоветовала не сдавать пуховик в чистку раньше 9 мая.

Прошлой весной последний снег выпал 5 мая. Фото Вадима Боченкова.

Завтра, 20 марта, в Международный день счастья, ООН обнародует свежий рейтинг с ответом на вопрос «Кому на планете жить хорошо?». Исландия в нем если и подвинется, то несильно. А псковичам остается разве что ждать майских деньков, когда станет возможным «благодарно принимать», «что тебе назначено природой».

Юлия Магера