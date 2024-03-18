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Экономика

Псковская область вошла в пятерку лидеров производства сапог в России

18.03.2024 14:04|ПсковКомментариев: 1

Псковская область вошла в топ-5 производителей сапог в России, за прошлый год в регионе изготовили 2,5 млн пар. Рейтинг регионов страны на основе данных о производстве обуви за 2023 год составили аналитики государственной системы маркировки «Честный знак». 

Лидерами производства сапог стали Москва (4,7 млн пар) и Московская область (3,2 млн пар), занимающие первое и второе место соответственно. В топ-пятерку также вошли Ставропольский край (1,3 млн пар) и Астраханская область (1,2 млн пар).

В 2023 году в Псковской области изготовили на 13% больше пар сапог, чем годом ранее. Вместе с ростом производства вырос и спрос среди потребителей — за 12 месяцев 2023 года продажи сапог в регионе выросли на 28%.

За прошлый год средневзвешенные цены на сапоги в Псковской области практически не изменились. Если взглянуть на данные за 2022 год, то в среднем пара сапог обходилась покупателям в 2309 рублей. В 2023 году показатель составил 2285 рублей.

Теги: #регион60 #производство
Источник: Псковская Лента Новостей
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