Блоги / Юлия Магера

Глупость какая

В новости почти одновременно попали обманутая мошенниками российская певица Лариса Долина и скончавшийся французский актер Ален Делон. Кое-что, помимо сходства фамилий, роднит этих двоих. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера мягко называет явление «интеллектуальной несостоятельностью». Поклонникам этих двух талантов и зрителям вообще полезно будет иметь о ней представление, уверена наш автор. Полезно, в первую очередь, для собственного кошелька, а также здоровья, физического и психического. Свою точку зрения она изложила в авторской колонке.

Про мертвых либо хорошо, либо ничего кроме правды. Руководствуясь этим правилом, некоторые прямо так и написали: «Умер русофоб», - вот главная среди россиян эпитафия для бывшего красавчика Алена Делона. В зените славы он снимался в советско-французско-швейцарском «Тегеран-43», в интервью признавался в любви к Москве. А два года назад в совместном эфире с тогда еще легитимным президентом одной соседней страны признался, что вступил бы в ее армию, будь помоложе лет на 50, и подкрепил свои слова нацистским лозунгом. Вот и вся любовь.

Правда, еще за несколько лет до эфира здоровье актера резко пошатнулось: два инсульта, лимфома, Альцгеймер, мысли об эвтаназии. В январе этого года он был признан недееспособным. Так к каким его словам стоит прислушиваться? К тем, что были произнесены до поражения мозга или уже после?

А может, вообще не надо слушать, что говорят артисты о вещах, далеких от сферы, в которой стали успешными?

Подобных персонажей и у нас на сто лет вперед припасено. Приняв аплодисменты публики за подтверждение своей исключительности, они берутся проповедовать. Особенно много таких проповедей-отповедей мы услышали за прошедшие два с половиной года. Внезапно оказалось, что российские артисты, заработавшие здесь любовь публики и поднявшие на этом неплохую кассу, никакие не «наши». Как только из-под подушки был извлечен другой паспорт, заслуженные и народные в миг превратились в иностранцев. Каждый стал сам себе Аленом Делоном.

Вот и не надо их слушать, если речь не идет о системе Станиславского или ноте «до» второй октавы. Пытаясь быть экспертами во всем, они не являются таковыми ни в чем.

Как мало люди искусства разбираются в окружающей жизни — примером тому случай с Ларисой Долиной. Она попалась на разводку мошенников, которой уже не первый год. Поучаствовала в «полицейской операции», якобы фиктивно продала свою шикарную квартиру за 170 млн рублей, а деньги перечислила «товарищу майору». В реальности выяснилось, что и продажа была настоящей, и миллионы утекли в неизвестном направлении. Осталась в итоге без жилья и без денег.

Не одна только Долина попалась. Среди недавних жертв мошенников Эдвард Радзинский (45 млн рублей) и Ирина Хакамада («скромные» 400 тысяч). Полагаю, корни каждого преступления надо искать в самонадеянности жертв: «не провели бы так меня, за это ручаюсь смело». Дескать, это с какими-то «простыми» людьми случается, а нас тут важное дело, преступников ловим, понимать надо! В итоге, попадаются сами.

У истории с Долиной есть любопытное продолжение. С криминалом-то правоохранительные органы разбираются. Но восстанавливать капитал надо уже сейчас. Говорят, на ближайший сентябрьский концерт цены она подняла более, чем в три раза. До всей истории стоимость билетов начиналась от трех тысяч, сейчас самые дешевые стартуют от 9,5 тысяч. Только на первый взгляд кажется, что это ее личное дело. Человек зарабатывает на своем таланте, имеет право. Так, да не совсем. В конечном счете, покроют убытки, нанесенные мошенниками, все россияне вскладчину. Да, в том числе и те, кто в последний раз слышал от Долиной про погоду в доме, и с тех пор не интересовался ее творчеством. Дело в том, что большие государственные концерты сложно представить без участия певицы. Шутка ли — голос гимна страны. Участие артистов щедро оплачивается из бюджета, ценник зависит от коммерческих прайсов певцов и певиц. Выглядит так, что Долина теперь будет брать с патриотических выступлений в три раза больше.

Простой человек всегда оказывается крайним и всегда за все расплачивается. Выступает дойной коровой, сам того не понимая. Или барашком для заклания, которого ведут прямиком на бойню, зарабатывая себе при этом на богатые апартаменты. Рентгенолог, продавец, водитель — с их скромных зарплат оплачены шикарные метры. Я говорю о рекламе, в которой поторговали лицом уже, кажется, все известные люди. Одни без тени сомнения рекомендуют фуфломицины («С нашим лекарством вы будете болеть всего семь дней, а без него целую неделю!»), другие расхваливают пользу кредитных карт («Не хватает до зарплаты? Возьми кредитку! Деньги потратишь быстро, не хватать будет по-прежнему, только теперь еще и долг гасить придется!»), третьи несут в массы свет истины о влиянии прививок («И чип заодно поставят!»).

Маркетологи ловко превращают аудиторию звезд в целевую аудиторию рекламодателей. Старая гвардия с корнями в советской эстраде или модные блогеры из соцсетей одинаково продают своих зрителей и предают их доверие. Человек богатый, успешный, много добившийся фигни не посетует — такая срабатывает ловушка в мозгу «рядового зрителя», коими мы все являемся.

На поверку оказывается, что богатые и знаменитые и о себе-то позаботиться не могут, то попадут в криминальную историю, то начнут нести откровенную ахинею. Что толкового они тогда могут посоветовать нам?

Публике давно пора уяснить. Если «человек из телевизора» рекламирует йогурт или банк, агитирует «за политику», выражает ценное мнение о явлениях общественной жизни — грош цена всем высказываниям. В подавляющем большинстве случаев сделаны они ради заработка или в приступе маразма. Неизвестно еще, что хуже.

Юлия Магера