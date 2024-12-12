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Блоги / Юлия Магера

Подо льдиной

12.12.2024 12:01|ПсковКомментариев: 0

Одно время на легендарном экране посреди площади Ленина гоняли ролик МЧС «Мухи летят на мед, а рыбаки - на лед». Экрану скоро придет карачун, есть решение суда о его демонтаже, а рыбаки все еще «летят». Иногда прямо в сторону дна, как 55-летний рыбак, чью лодку на прошлой неделе нашли пустой совсем недалеко от берега. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера недоумевает по поводу зуда у любителей зимней рыбалки, несущей смертельную угрозу. Своим мнением она делится в авторской колонке.

 

Жизнь журналиста до боли напоминает существование хомяка, бегущего в колесе и никуда не прибегающего. Вертимся внутри годового цикла, вынужденные иногда признавать бессмысленность своих усилий. Для чего нужна журналистика? Не только для развлечения и потакания низменным инстинктам толпы, требующей ежедневного продолжения кровавого шоу. Есть в нашей работе немного высшего смысла, заключенного в дидактической функции публикуемых материалов. Дескать: посмотрите, дорогие читатели и зрители, герой публикации сделал то, чего делать категорически нельзя (сел пьяным за руль, курил в постели, нырял головой о камни в незнакомом месте), и привело его это к печальным последствиям, не надо так.

И чего? Все отлетает, как от стенки горох. Иначе почему мы раз за разом пишем об одном и том же? Каждый холодный сезон появляются новости об утопленных подо льдом машинах, об оторвавшихся на льдинах рыбаках. Добро бы еще ущерб был только материальным. Увы, случаи бывают фатальными. Как происшествие с 55-летним рыбаком, тело которого спасатели достали из воды 5 декабря.

Погибший отправился удить рыбу в залив Лахта. Фактически, это довольно обширное озеро, из которого водный перешеек ведет в Чудское. Вышел на лодке и исчез. Что именно приключилось на воде, скорее всего, никто никогда уже не узнает. На следующий день спасатели из управления обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях Псковской области распространили фотографии проведенной водолазами операции. На них заполненная водой и льдинками зеленая лодка. Все произошло в каких-то 50 метрах от берега.

Вот какая интересная штука. В регионе сейчас действует запрет выхода и выезда на лед. Потому что льда-то, фактически, еще и нет. Припоздала зима, не смотрит в календарь. Кое-где появилась тоненькая корочка, в других местах образовалась шуга - рыхлые льдинки, которым еще только предстоит смерзнуться и образовать твердую поверхность. Много открытой воды.

Формального запрета выезда на нее на лодках нет. С точки зрения закона, погибший ничего не нарушил. Но что насчет здравого смысла?

Каждый год в региональном управлении МЧС публикуют настойчивую рекомендацию не отправляться в плавание по подмерзающей воде. Вышел такой совет и на этот раз. Все дело в том, что стылая вода меняет свои физические свойства, становится вязкой. В таких условиях резиновые лодки, из ПВХ или с металлическим днищем становятся менее маневренными. Невозможно управлять судном так же, как если бы на небе светило июльское солнышко. А в моторках механика может банально заглохнуть на холоде. И останешься вмерзать в лед посреди водоема, хорошо еще, если связь будет ловить, и телефон на морозе не сядет.

Повторюсь, в недавнем случае формального нарушения не было. У рыбака была возможность самостоятельно принять решение, взвесив все риски и прикинув последствия. И он его принял. У меня только один вопрос: потенциальный улов, или удовольствие от процесса, или адреналин от осознания опасности ситуации - стоили ли они того, чем все закончилось? Слез родных все это стоило? Собственной жизни?

Последнее чем мне хочется заниматься в своих колонках - вещать нравоучения. Но сейчас я, пожалуй, заберусь на трибуну и с нее призову всех, кто собирается в зимнее приключение на воде, еще открытой или же заледеневшей, подумать хорошенько о последствиях, купить рыбу в магазине и унять зуд до весны.

Трагические происшествия случаются не только в момент ледостава и ледохода. Хотя они изумляют больше всего. Ну куда, куда ты прешься? Лед еще непрочный или уже пришел в движение. Самое малое, что может случиться, — на льдине унесет к эстонским берегам. Так ведь можно и подо льдиной оказаться. Каждый год кто-нибудь оказывается, такова непреложная статистика: с пяток провалившихся зимой, извлекаемых из озера каждую весну.

Снятие ограничений на выезд и выход на лед — еще не гарантия безопасного возвращения домой с рыбалки. Разрешение выпускают, когда ледовый покров достигает безопасных для человека 10 см. Но не везде.

Опытные рыбаки знают о промоине между Лахтой и Раскопельским заливом, она то превращается в полноценный канал, то сужается, подернутая ледком, становясь оттого опаснее. Много гиблых мест на Теплом озере, соединяющем Псковское и Чудское, не зря у него такое название. В начале года один из автовладельцев утопил свою машину в устье реки Великой, решив подрифтовать ради красивого видео на льду над разветвляющимися речными рукавами.

В случае с утопленной машиной можно вспомнить еврейскую мудрость: «Господи, спасибо, что взял деньгами». Пришлось «за бешеные тыщщи» нанимать подледных водолазов, чтобы поднять авто на поверхность. Тут хотя бы свою глупость оплатили собственными деньгами.

Но как-то стыдливо умалчивается вопрос бюджетных затрат на спасение рыбаков со льдин и на придонные поисковые работы. Ну, давайте я вслух произнесу, раз остальные стесняются. Государство финансирует подготовку спасателей в профильных учебных заведениях, потом предоставляет разные льготы за службу, платит жалование, закупает оборудование. Все ради того, чтобы условный Серега, отправляясь на рыбалку знал: на льдине не оставят, а в крайнем случае поднимут со дна. Великовата цена зимней рыбалки, как по мне, и выраженная в денежных знаках, и та, что никаким аршином не измеришь — цена человеческой жизни.

Каждый, конечно, думает, что лично его не коснется. Что уж он-то точно вернется с зимней рыбалки живой, здоровый и румяный. К сожалению, так выходит не всегда. Кажется, мудрее всех поступают те псковичи, что по весне оккупируют берега Великой с удочками. Видно, как за зиму соскучились по своему увлечению. Но имеют силу духа дождаться теплых деньков на берегу. Потому что терпение — одно из самых важных для рыбака качеств.

Юлия Магера

Теги: #МЧС #рыбалка
Источник: Псковская Лента Новостей
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