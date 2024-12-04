Происшествия

Появились фото с места обнаружения трупа 55-летнего мужчины в Гдовском районе

Появились фотографии с места обнаружения трупа 55-летнего мужчины в заливе Лахта в Гдовском районе. Снимки Псковской Ленте Новостей предоставили в управлении обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях Псковской области.

Фотографии: управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях Псковской области

Напомним, труп мужчины обнаружили 5 декабря в заливе Лахта в Гдовском районе.

По сообщению, 55-летний мужчина вышел на лодке в залив и не вернулся. В результате проведенных поисков тело мужчины было найдено на расстоянии 50 метров от берега в акватории залива Лахта Чудского озера.

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Обстоятельства происшествия устанавливают следственные органы.