Появились фото с места обнаружения трупа 55-летнего мужчины в Гдовском районе

Появились фотографии с места обнаружения трупа 55-летнего мужчины в заливе Лахта в Гдовском районе. Снимки Псковской Ленте Новостей предоставили в управлении обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях Псковской области.
Фотографии: управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях Псковской области
Напомним, труп мужчины обнаружили 5 декабря в заливе Лахта в Гдовском районе.
По сообщению, 55-летний мужчина вышел на лодке в залив и не вернулся. В результате проведенных поисков тело мужчины было найдено на расстоянии 50 метров от берега в акватории залива Лахта Чудского озера.
Обстоятельства происшествия устанавливают следственные органы.