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Заколоченный участок

В прошлом году из полиции уволилась половина опытных участковых — информация из самого компетентного источника. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера в своей авторской колонке говорит о том, чем ситуация угрожает нам, простым обывателям, и вспоминает Володю Шарапову, на чьем примере можно выправить ситуацию.

На прошлой неделе состоялась годовая коллегия МВД с участием президента России Владимира Путина. На ней-то министр внутренних дел Владимир Колокольцев и сообщил, что только за прошлый год из органов ушла половина участковых с выслугой более десяти лет, а за последние шесть лет состав этой службы почти полностью обновился. В целом, кадровый дефицит в ведомстве составляет 172 тысячи человек, что сопоставимо без малого с населением Пскова.

Если уж министр в открытую называет вещи своими именами, значит, проблема острейшая.

В сложившейся ситуации только глупец может рассуждать о происходящем в духе: «Так этим ментам и надо!»

Полиция сейчас — наиболее приближенная к обычному жителю правоохранительная структура. Разные громкие дела, попадающие в СМИ, как правило, имеют отношение совсем к другим органам. Убийства, большие взятки и масштабные хищения, дискредитация — это к Следственному комитету, прокуратуре, ФСБ, даже к Роскомнадзору. У полиции если и есть какая-то роль в расследовании подобных происшествий, то она вспомогательная: соседей опросить, протокол написать. Случаи, которыми занимаются только полицейские и никто больше, относятся к обыденной жизни. Воры обчистили дачу, соседи громко слушают музыку, муж распускает руки, на улице пьяная компания пристала — в подобных ситуациях мы обоснованно ждем помощи участковых, дознавателей, оперов, ППСников.

Если все поувольняются, а новые не придут — к кому бежать в случае бытовых неурядиц? Некому будет пожаловаться. Фактически, некому уже сейчас. Взять тех же участковых. Если за шесть лет обновился состав службы, о чем это говорит? О том, что имеющиеся в наличие сотрудники слабо знают подведомственную территорию, живущих на ней людей, едва ли обладают среди них авторитетом. К тому же, «неопытный» — чаще всего означает «молодой». Одно дело когда увещевать забулдыгу приезжает на своем велосипеде умудренный летами «Анискин». Совсем по иному сложится разговор, если на его месте окажется вчерашний выпускник университета МВД. Сопляк в глазах контингента, с которым приходится работать. В этом вовсе нет вины молодых кадров, с годами все приходит: житейская мудрость, понимание человеческой природы. Однако, как видим, порой они приходят вместе с желанием уволиться.

Отсюда же вялая раскрываемость дел о мошенничествах, их вал просто некому разгребать, нет возможности надолго заныривать в каждый случай и распутывать всю схему. Не оттого, что в полиции сидят ленивые сотрудники, а оттого, что сотрудников этих мало. Даже если бы они превратились в биороботов, вкалывающих без перерыва на сон и на обед — результат был бы примерно таким же. «Кадры решают все», но этого-то, самого важного, ресурса в полиции в дефиците.

Оттого и случаются происшествия, вроде прошлогоднего, когда пскович убил соседскую семью за громкую музыку. Жалобы на шум в полицию уже поступали, однако предотвратить повторное включение музыки и гибель двух человек они не смогли. Сказался не только кадровый голод, проблема более комплексная, связанная с отсутствием достаточных полномочий, в подобных случаях полицейские должны буквально стоять над душой нарушителя, чтобы добиться нужного результата. Да только некому стоять, нарушителей — тьмы, чего не скажешь о полицейских.

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Почему конкретный полицейский в определенный момент принимает решение подать рапорт об отставке? Примерно по тем же причинам, по каким не хватает учителей в школах: работа скотская, а платят за нее пшик. Одним призванием сыт не будешь. Как бы ты не любил свою профессию (а выслуга в десяток лет говорит о неслучайности выбора), но в супермаркете, в парикмахерской, в управляющей компании, в магазине одежды, в зоотоварах, в офисе застройщика, в турфирме и еще в десятках мест — везде нужны самые прозаические билеты банка России. А у нас пока получается, что люди наиболее социально значимых профессий оказываются самыми социально незащищенными. И делают логичный вывод о своей ненужности государству и обществу.

Масштабная реформа МВД состоялась 14 лет назад. В частности, 1 марта 2011 года милиция превратилась в полицию. В этот же момент многие «серьезные» функции были переданы другим ведомствам, а «ментам», которые так и не превратились в «копов», оставили «топтать землю», то есть выполнять все то, о чем мы говорили выше. Подвинули сотрудников к людям, то есть к нам с вами. Заодно подняли зарплату. Неслабо так подняли. В том числе, из этого складывается престиж профессии.

Беда в том, что с тех пор жизнь вокруг сильно изменилась. Не изменилось только жалование. Продавец в алкомаркете зарабатывает больше полицейского. Думаю, новая реформа тут не требуется. Все, что нужно — банальное повышение жалования. Все.

Информация о кадровом голоде в полиции накладывается на обсуждение вопроса о том, где найти место для бойцов СВО, которые скоро вернутся домой с победой. Как интегрировать их обратно в мирную жизнь, определить достойное место и фронт работ, полезный для общества. Существует федеральная программа «Время героев», недавно губернатор Псковской области Михаил Ведерников запустил региональный аналог — «Герои земли псковской». Оба проекта направлены на отбор кадров для руководящих должностей. Ну так не всем же быть начальниками, кто-то должен и работать. Многие сейчас вспоминают, как после Великой Отечественной войны фронтовики массово пополнили ряды советской милиции. С оружием обращаться умели, со злодеями — разговор короткий. Явление нашло отражение в искусстве, герой «Эры милосердия» (экранизированной как «Место встречи изменить нельзя») Володя Шарапов поступает на службу в уголовный розыск, вернувшись с фронта. Его путь — отличный пример для сегодняшних бойцов. Уж в этом случае зарплаты будут подняты неминуемо, потому что нынешний уровень довольствия ветераны посчитают издевательским.

А лучше все-таки не ждать светлого часа и уже сейчас привести материальное обеспечение полицейских к положению, соответствующему сложности выполняемых задач. Без этих затрат разбегутся последние сотрудники. Как говорил Володя Шарапов: «Самое дорогое на свете — глупость, потому что за неё дороже всего приходится платить». Пока еще проблему можно решить банальными деньгами.

Юлия Магера