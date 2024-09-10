Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Легкий пар: чуткая штука
Как создать ТОС
карта отдыха и туризма
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Ресторан-бистро «Лёвенъ»
«Лёвенъ»: Локальные продукты
Билеты на «Граф Монте-Кристо»
«Европа Плюс» Суперсезон Live tour
Аграрий с джойстиком в руках
заработать на Пушкине
Первая ягода
Кружки и секции для детей
Юлия Магера Публикаций: 124
10.09.2024 14:210 Почему соседи убивают 28.08.2024 14:391 Относительное спокойствие 21.08.2024 09:591 Глупость какая 29.07.2024 18:005 Срочный розыск! Потерялся культурный код 17.07.2024 13:2513 Кадры решают уйти Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 06.09.2024 14:220 Когда дожди накроют Псковскую область, рассказала синоптик 03.09.2024 12:571 В Госавтоинспекциях Пскова и Псковской области сменились руководители 05.09.2024 13:245 Фотофакт: Пешеходный мост через реку Пскову обретает окончательный вид 08.09.2024 15:444 Поликлиника отказала псковичу в медицинской помощи, потому что он уже «умер» 04.09.2024 15:024 Пскович предстанет перед судом за убийство соседей за громкую музыку
Блоги / Юлия Магера

Почему соседи убивают

10.09.2024 14:21|ПсковКомментариев: 0

Случай с убийством семьи на улице Никольской за громкую музыку показывает: закон «О тишине» не работает. В этом уверена обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера. В своей авторской колонке она рассказывает, как написанное на бумаге расходится с реальностью.

 

Симптоматичными являются комментарии в соцсетях под новостью о происшествии на улице Никольской. Кратко напомним, что за «убийство двух и более лиц» (до 20 лет тюрьмы по 105-й статье УК) обвинение предъявлено 34-летнему соседу погибших. В прошлый понедельник, 2 сентября, он пришел в квартиру к живущим с ним рядом мужчине и его матери «и на почве неприязни, возникшей из-за громко звучащей музыки, нанес колотые ранения, после чего сокрыл следы совершенного преступления, выкинув орудие преступления и свою одежду», как об этом сказано в официальном сообщении Следственного комитета. По характеру ранений можно говорить, что орудовал отверткой. Обе жертвы скончались на месте. Злодея удалось найти с помощью криминалистов.

Если почитать, что о произошедшем думают горожане, глаза на лоб полезут. Большое число комментариев написано в духе «так им и надо», «не очень-то он и виноват», «у меня точно такие же соседи и точно такие же позывы».

Определимся сразу. Людей убивать нельзя. Так написано что в Уголовном кодексе, что в десяти заповедях. Ни за громкую музыку, ни за что-либо еще. Мы осуждаем, и суд осудит. Убийца - есть убийца, никакого одобрения от психически здорового человека он получить не может. Иначе вокруг начнется кровавая бойня. Другому соседу не понравится запах жареной рыбы, текущий из квартиры в подъезд, а прохожему не угодит чей-нибудь цвет волос. В любых спорных ситуациях руководствоваться нужно не собственными представлениями о прекрасном, а законодательными нормами.

Съемка Следственного комитета с места преступления.

Но! Сейчас скажу самое важное. Случившееся должно быть подвергнуто скрупулезному анализу. В первую очередь, он нужен, чтобы никто больше не погиб. Предварительные выводы таковы: закон «О тишине» не работает в том виде, как его задумывали создатели. Это подтвердит любой, кто тратил нервы на борьбу с соседским шумом.

Законом «О тишине» псковичи окрестили статью регионального закона «Об административных правонарушениях». В нынешнем виде она работает с начала 2020 года. Написана прекрасно. Слушать музыку без наушников и включать дрель разрешено по будням с восьми утра до девяти вечера (с перерывом с часу до трех), по выходным - с десяти до десяти. Так как полиция - федеральное ведомство, не имеющее обязанности работать по региональной административке, между областной властью и местным УМВД заключено специальное соглашение, по которому машины с мигалками выезжают на вызовы о «шумовых воздействиях».

Дальше начинаются нюансы правоприменения.

По закону «О тишине» штраф для граждан мизерный: от тысячи рублей до трех. В случае повторного наказания в течение года он увеличивается до пяти тысяч. Не ахти сколько. Так и те еще попробуй вменить. В идеале жилец, которому своим шумом мешают соседи, звонит 02. На адрес направляют либо наряд ППС, либо дежурного участкового. Они приезжают, опрашивают заявителя, соседей, а также самого шумящего, проводят с ним профилактическую беседу и выписывают штраф.

На практике сотрудники полиции по закону не могут попасть в квартиру, если жилец не согласен. На стук в дверь: «Откройте, полиция!» - просто выключают музыку и делают вид, что дома никого нет. Да, так можно. Маски-шоу вскрывать дверь автогеном не приедут. Вместо этого днем снова придет участковый. «Нехорошая квартира» может прикидываться пустой до бесконечности. В этом случае штраф выписать будет некому. По логике, надо бы на собственника. Но закон не велит. Собственника еще найди, а он может глазами похлопать: «Я там уже полгода не живу». Или вообще проигнорировать встречу с полицейскими, а протокол составляется только в личном присутствии. Этим и объясняется разница между выявленными нарушениями и числом составленных протоколов. За прошлый год 793 протокола (всего случаев 809), с начала нынешнего и по конец августа 354 (357 случаев). Кажется, разница в цифрах невелика. Но не все так просто.

Во-первых, даже один неоштрафованный может годами кошмарить целый подъезд. Беда в том, что адекватный сосед отреагирует уже на замечание соседей. Сам войдет в режим тишины, полицию вызывать не придется. А неадекватному даже штраф в три тысячи — мертвому припарка. Во-вторых, не всегда до штрафа дело доходит. Есть в арсенале полиции такая мера воздействия, как профилактическая беседа. «Не шумите больше, пожалуйста, соседи жалуются» - «Хорошо-хорошо». Надо думать, введена она была и с целью разгрузить полицию от бумажной работы, и ради гуманного воздействия в расчете на сознательность правонарушителя. Ха-ха-ха. Да и в статистику профилактические беседы не попадают, мы не знаем число таковых. Опять же, если за что-то не надо отчитываться, можно представить, как оно работает. Не в укор полиции говорю, а с пониманием жесточайшего кадрового дефицита и объема работы, среди которой шумные соседи - капля в море. Вот и получается, что в реальности профилактика оказывается еще менее действенной, чем копеечный штраф. Случай на Никольской - тому пример.

Съемка Следственного комитета с места преступления.

Псковская Лента Новостей выяснила, что на убитых этим летом жаловалась в полицию другая соседка, живущая под их квартирой. Жаловалась именно на громкую музыку. К ответственности их привлечь не просила (на удивление, граждане могут в таких вопросах подменять собою правоохранительные органы). Участковый провел профилактическую беседу. Взял с соседки пояснение, что результатами она удовлетворена, стало тихо.

Очевидно, тишина установилась ненадолго, беседа с участковым быстро выветрилась из памяти меломанов, раз уже осенью они стали жертвами самосуда - другой сосед сам вынес вердикт и привел его в исполнение.

Еще сложнее с соседским шумом днем, в разрешенные часы. Он тоже в состоянии довести до белого каления. Громкое выяснение отношений, та же музыка могут превышать допустимый уровень. Он прописан в СанПиН. Это 55 акустических децибел днем и 45 дБА ночью (для примера, на уровне 45 дБА звучит громкая человеческая речь). Как понять, превысили или нет? На глазок - никак. Только замерять с приборами. Такие есть в Роспотребнадзоре. Но по щелчку там никто не вскидывается. Нет такой обязанности. Есть обязанность отвечать на обращения граждан в 30-дневный срок. Понятно, что за это время все тарелки будут в скандале перебиты, все хиты переслушаны, а в момент выхода специалиста на объект будет стоять тишина. Иногда гробовая, как показала практика.

Словом, исполнение закона «О тишине» нужно подвергнуть тонким настройкам, чтобы жизнь совпадала с написанным. Собраться ответственным с разных сторон за закрытыми дверями и найти слабые места. По-честному найти, а не отчитываться, как все хорошо. Очевидно же, что нехорошо.

Пока что можно смело утверждать: на улице Никольской еще долго будет тихо.

Юлия Магера

Теги: #следственный комитет РФ #убийство #полиция #закон о тишине
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Медики советуют в сентябре прививаться от гриппа. Планируете ли вы делать прививку?
В опросе приняло участие 54 человека
10.09.2024, 15:470 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 10 сентября 10.09.2024, 15:400 Сохранению исторической памяти посвящен патриотический форум в Стругокрасненском округе 10.09.2024, 15:360 Татьяна Пасман: Школа — это не место для пропаганды 10.09.2024, 15:260 Пскович лишился четырех миллионов рублей после общения с мошенниками
10.09.2024, 15:130 Почти 50 человек заразились COVID-19 в Псковской области на прошлой неделе 10.09.2024, 15:040 Иностранца на грузовике оштрафовали за попытку дать взятку псковскому таможеннику 10.09.2024, 14:590 ПСБ и «Академия ПСБ» провели серию игр для повышения финансовой грамотности населения в Пскове 10.09.2024, 14:470 Псковского застройщика обязали заменить блоки входных дверей в многоэтажке
10.09.2024, 14:400 До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 11 сентября 10.09.2024, 14:390 Псковские студенты принимают участие в марафоне «Трезвость – выбор сильных!» 10.09.2024, 14:360 Спектакль «Лягушки» с новой главной актрисой покажут в Пскове 16 и 17 сентября 10.09.2024, 14:261 Татьяна Пасман: Одна из главных проблем школ – нехватка ресурсов
10.09.2024, 14:210 Почему соседи убивают 10.09.2024, 14:140 Псковская область примет международный патриотический форум «Мы помним» 10.09.2024, 14:110 Новоржевскую кинодеревню закрыли для посетителей из-за съемок «Казачка-2» 10.09.2024, 14:060 Более двух тысяч человек заболели ОРВИ в Псковской области за неделю
10.09.2024, 14:010 Писатель Владимир Клевцов проведет в Пскове литературный вечер и презентует новую книгу 10.09.2024, 13:530 Умные часы и другие гаджеты для школьников бьют рекорды продаж в Пскове 10.09.2024, 13:480 В Минтруда сообщили об отсутствии изменений в графике выходных на 2025 год 10.09.2024, 13:400 Великолучанин украл детский велосипед из общежития
10.09.2024, 13:310 Моноспектакль «Слово» сыграет в «Михайловском» писатель из Петербурга 10.09.2024, 13:220 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Наша жизнь - сплошные мифы и растущие тарифы... 10.09.2024, 13:211 Партия президента «Единая Россия» с большим отрывом победила в ЕДГ-2024 10.09.2024, 13:180 Неделя креативной экономики в пятый раз пройдет в Пскове
10.09.2024, 13:080 Псковички выманили у знакомой более полмиллиона рублей за «консультации специалиста по недвижимости» 10.09.2024, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Как выжить в современной школе? 10.09.2024, 13:021 Основные проблемы псковских предпринимателей назвала руководитель центра «Мой бизнес» 10.09.2024, 12:590 За первую неделю осени от гриппа привились более 22 тысяч псковичей
10.09.2024, 12:500 В работе Telegram произошел сбой 10.09.2024, 12:390 Тает во рту! — готовим яблочный пирог на сметане 10.09.2024, 12:350 «Гонки по вертикали»: итоги выборов, битва за Гдов и реабилитация Брячака 10.09.2024, 12:300 Невельчанин оплатил налоги более чем на 2 млн рублей после ареста земельного участка
10.09.2024, 12:160 Псковская филармония открывает 81-й сезон итальянской музыкой 10.09.2024, 12:090 Т1 Сервионика завершила проект по организации сетевой инфраструктуры для ООО «Интерлизинг» 10.09.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика»: Неделя креативной экономики 10.09.2024, 11:540 В Минэкономразвития РФ сделали прогноз на небывалый рост зарплат в 2024 году
10.09.2024, 11:500 Соревнования по ловле рыбы организуют в Пскове 14 сентября 10.09.2024, 11:450 Канализационные воды текут по стенам квартир дома в псковской деревне Родина 10.09.2024, 11:400 Завершена реставрация двух столов из сгоревшей в Любенске усадьбы Римского-Корсакова 10.09.2024, 11:281 Детские больницы в Пскове и Великих Луках посещают специалисты медцентра Минздрава
10.09.2024, 11:210 Продолжаются поиски тела утонувшей в реке Исса пенсионерки 10.09.2024, 11:180 «Кузница»: Как выжить в современной школе? 10.09.2024, 11:050 Магнитная буря накроет Землю 10 сентября 10.09.2024, 11:020 Чемпионат СЗФО по женскому футболу проходит в Великих Луках
10.09.2024, 10:570 Институт Роструда откроется на базе Петербургского университета 10.09.2024, 10:440 Жительницу Новосокольнического района заключили под стражу по подозрению в очередном убийстве 10.09.2024, 10:410 «Эхономика»: Неделя креативной экономики 10.09.2024, 10:371 Учения на полигоне «Завеличье» продлятся до 12 сентября
10.09.2024, 10:330 Великолучанин трижды за день обокрал магазин и втянул в свои новые преступления знакомого 10.09.2024, 10:270 Дмитрий Быстров: Рад, что Остров вновь войдет в киноленту 10.09.2024, 10:170 Военнослужащие проводят учения на полигоне «Завеличье» 10.09.2024, 10:100 Житель Великих Лук отрезал знакомому прядь волос на почве ревности
10.09.2024, 09:550 Входная дверь в квартиру горела на Запсковье 10.09.2024, 09:460 Праздник преподобного Саввы Крыпецкого отмечают в Крыпецком монастыре 10.09.2024, 09:420 Студенты псковского колледжа встретились с режиссером Алексеем Свиридовым 10.09.2024, 09:290 Две минометные мины идентифицировали в невельских лесах
10.09.2024, 09:180 Продажи препаратов от респираторных заболеваний выросли в России 10.09.2024, 09:000 В РФ 33% опрошенных хотя бы раз симулировали болезнь, чтобы не работать 10.09.2024, 08:400 Выдачи IT-ипотеки сократились в 17 раз по итогам августа 10.09.2024, 08:210 В Госдуме предложили установить лимит на гонорары артистам за счет бюджета
10.09.2024, 08:050 Обязательную сертификацию самокатов планируют начать с 1 марта 10.09.2024, 08:000 Брячак реабилитирован 10.09.2024, 07:400 Мужчин и женщин в возрасте до 40 лет приглашают на работу в полицию Псковского района 10.09.2024, 07:200 Умер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера в «Звездных войнах»
10.09.2024, 07:000 Россиянам посоветовали бодрящий напиток, который полезнее кофе 09.09.2024, 22:001 Врач о COVID-19: Избежать новой эпидемии помогут достаточно простые меры 09.09.2024, 21:400 Первый зампрокурора области примет граждан в Дедовичском районе 09.09.2024, 21:263 Боковое столкновение с участием тягача затруднило движение на кольце Инженерной. ВИДЕО
09.09.2024, 21:250 200 осужденных проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области 09.09.2024, 21:200 Сеть плавучих заправок для маломерных судов предложили создать в России 09.09.2024, 21:000 Врач назвал пульсацию под ногтем признаком болезни сердца 09.09.2024, 20:591 В псковском «Яблоке» Евгения Васильева назвали фактическим победителем выборов главы Гдовского района
09.09.2024, 20:401 Псковичи могут принять участие в конкурсе соцрекламы «Вместе против коррупции!» 09.09.2024, 20:201 Фестиваль правильного кино стартует 13 сентября в Великих Луках 09.09.2024, 20:000 Проверить свои знания по личной гигиене предлагают псковичам 09.09.2024, 19:551 Три человека пострадали в результате ДТП в Великолукском районе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru