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Почему соседи убивают

Случай с убийством семьи на улице Никольской за громкую музыку показывает: закон «О тишине» не работает. В этом уверена обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера. В своей авторской колонке она рассказывает, как написанное на бумаге расходится с реальностью.

Симптоматичными являются комментарии в соцсетях под новостью о происшествии на улице Никольской. Кратко напомним, что за «убийство двух и более лиц» (до 20 лет тюрьмы по 105-й статье УК) обвинение предъявлено 34-летнему соседу погибших. В прошлый понедельник, 2 сентября, он пришел в квартиру к живущим с ним рядом мужчине и его матери «и на почве неприязни, возникшей из-за громко звучащей музыки, нанес колотые ранения, после чего сокрыл следы совершенного преступления, выкинув орудие преступления и свою одежду», как об этом сказано в официальном сообщении Следственного комитета. По характеру ранений можно говорить, что орудовал отверткой. Обе жертвы скончались на месте. Злодея удалось найти с помощью криминалистов.

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Если почитать, что о произошедшем думают горожане, глаза на лоб полезут. Большое число комментариев написано в духе «так им и надо», «не очень-то он и виноват», «у меня точно такие же соседи и точно такие же позывы».

Определимся сразу. Людей убивать нельзя. Так написано что в Уголовном кодексе, что в десяти заповедях. Ни за громкую музыку, ни за что-либо еще. Мы осуждаем, и суд осудит. Убийца - есть убийца, никакого одобрения от психически здорового человека он получить не может. Иначе вокруг начнется кровавая бойня. Другому соседу не понравится запах жареной рыбы, текущий из квартиры в подъезд, а прохожему не угодит чей-нибудь цвет волос. В любых спорных ситуациях руководствоваться нужно не собственными представлениями о прекрасном, а законодательными нормами.

Съемка Следственного комитета с места преступления.

Но! Сейчас скажу самое важное. Случившееся должно быть подвергнуто скрупулезному анализу. В первую очередь, он нужен, чтобы никто больше не погиб. Предварительные выводы таковы: закон «О тишине» не работает в том виде, как его задумывали создатели. Это подтвердит любой, кто тратил нервы на борьбу с соседским шумом.

Законом «О тишине» псковичи окрестили статью регионального закона «Об административных правонарушениях». В нынешнем виде она работает с начала 2020 года. Написана прекрасно. Слушать музыку без наушников и включать дрель разрешено по будням с восьми утра до девяти вечера (с перерывом с часу до трех), по выходным - с десяти до десяти. Так как полиция - федеральное ведомство, не имеющее обязанности работать по региональной административке, между областной властью и местным УМВД заключено специальное соглашение, по которому машины с мигалками выезжают на вызовы о «шумовых воздействиях».

Дальше начинаются нюансы правоприменения.

По закону «О тишине» штраф для граждан мизерный: от тысячи рублей до трех. В случае повторного наказания в течение года он увеличивается до пяти тысяч. Не ахти сколько. Так и те еще попробуй вменить. В идеале жилец, которому своим шумом мешают соседи, звонит 02. На адрес направляют либо наряд ППС, либо дежурного участкового. Они приезжают, опрашивают заявителя, соседей, а также самого шумящего, проводят с ним профилактическую беседу и выписывают штраф.

На практике сотрудники полиции по закону не могут попасть в квартиру, если жилец не согласен. На стук в дверь: «Откройте, полиция!» - просто выключают музыку и делают вид, что дома никого нет. Да, так можно. Маски-шоу вскрывать дверь автогеном не приедут. Вместо этого днем снова придет участковый. «Нехорошая квартира» может прикидываться пустой до бесконечности. В этом случае штраф выписать будет некому. По логике, надо бы на собственника. Но закон не велит. Собственника еще найди, а он может глазами похлопать: «Я там уже полгода не живу». Или вообще проигнорировать встречу с полицейскими, а протокол составляется только в личном присутствии. Этим и объясняется разница между выявленными нарушениями и числом составленных протоколов. За прошлый год 793 протокола (всего случаев 809), с начала нынешнего и по конец августа 354 (357 случаев). Кажется, разница в цифрах невелика. Но не все так просто.

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Во-первых, даже один неоштрафованный может годами кошмарить целый подъезд. Беда в том, что адекватный сосед отреагирует уже на замечание соседей. Сам войдет в режим тишины, полицию вызывать не придется. А неадекватному даже штраф в три тысячи — мертвому припарка. Во-вторых, не всегда до штрафа дело доходит. Есть в арсенале полиции такая мера воздействия, как профилактическая беседа. «Не шумите больше, пожалуйста, соседи жалуются» - «Хорошо-хорошо». Надо думать, введена она была и с целью разгрузить полицию от бумажной работы, и ради гуманного воздействия в расчете на сознательность правонарушителя. Ха-ха-ха. Да и в статистику профилактические беседы не попадают, мы не знаем число таковых. Опять же, если за что-то не надо отчитываться, можно представить, как оно работает. Не в укор полиции говорю, а с пониманием жесточайшего кадрового дефицита и объема работы, среди которой шумные соседи - капля в море. Вот и получается, что в реальности профилактика оказывается еще менее действенной, чем копеечный штраф. Случай на Никольской - тому пример.

Съемка Следственного комитета с места преступления.

Псковская Лента Новостей выяснила, что на убитых этим летом жаловалась в полицию другая соседка, живущая под их квартирой. Жаловалась именно на громкую музыку. К ответственности их привлечь не просила (на удивление, граждане могут в таких вопросах подменять собою правоохранительные органы). Участковый провел профилактическую беседу. Взял с соседки пояснение, что результатами она удовлетворена, стало тихо.

Очевидно, тишина установилась ненадолго, беседа с участковым быстро выветрилась из памяти меломанов, раз уже осенью они стали жертвами самосуда - другой сосед сам вынес вердикт и привел его в исполнение.

Еще сложнее с соседским шумом днем, в разрешенные часы. Он тоже в состоянии довести до белого каления. Громкое выяснение отношений, та же музыка могут превышать допустимый уровень. Он прописан в СанПиН. Это 55 акустических децибел днем и 45 дБА ночью (для примера, на уровне 45 дБА звучит громкая человеческая речь). Как понять, превысили или нет? На глазок - никак. Только замерять с приборами. Такие есть в Роспотребнадзоре. Но по щелчку там никто не вскидывается. Нет такой обязанности. Есть обязанность отвечать на обращения граждан в 30-дневный срок. Понятно, что за это время все тарелки будут в скандале перебиты, все хиты переслушаны, а в момент выхода специалиста на объект будет стоять тишина. Иногда гробовая, как показала практика.

Словом, исполнение закона «О тишине» нужно подвергнуть тонким настройкам, чтобы жизнь совпадала с написанным. Собраться ответственным с разных сторон за закрытыми дверями и найти слабые места. По-честному найти, а не отчитываться, как все хорошо. Очевидно же, что нехорошо.

Пока что можно смело утверждать: на улице Никольской еще долго будет тихо.

Юлия Магера