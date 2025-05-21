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«Ум у нас есть, у нас средств не хватает»

Псков не взяли в число самых «умных» городов. Ни эксперты национальной премии для муниципалитетов, внедряющих современные технологии, ни «народное голосование» по данному вопросу город на Великой к лидерам не отнесли. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера считает, что все дело в бедности псковичей. В своей колонке наш автор пишет о том, что значит быть «умным» городом, приводит конкретные примеры «ума» в других точках на карте страны и докапывается до исторической сути псковской бедности.

Умные в Пскове, по большей части, сами псковичи.

Новостную ленту прошил печальный заголовок: «Псков выбыл из борьбы за звание самого умного города». Напрягшиеся было бобры с реки Псковы могут выдыхать. IQ жителей никто не замерял. Определяли «ум» самого города, то есть использование в хозяйстве современных IT-технологий. Занимается этим «Центр компетенций "Умный город"», АНОшка, работающая при поддержке, в том числе, администрации президента, Минцифры и Минстроя. С февраля в ее группе «ВКонтакте» на 21 тысячу подписчиков проходит голосование за звание самого «умного» города страны, и вот на днях определились финалисты, по одному от каждого федерального округа. Псков наверх не пробился, на последнем этапе представлять Северо-Запад будет Гатчина.

С одной стороны, понятно, как устроены все эти «народные голосования» в соцсетях. Кто хоть раз участвовал в подобных конкурсах, те знают, что для победы достаточно напрячь друзей и знакомых, а если этого ресурса не хватит, то можно обратиться к людям, зарабатывающим на жизнь оказанием помощи подобного рода.

С другой стороны, это ведь симптом. Ни псковичи не заинтересовались конкурсом, ни местные власти свое в нем участие активно не продвигали (если вообще о нем знали). Потому что, в самом деле, какой уж «ум»? В чем он? Сходу можно вспомнить разве что возможность отслеживания местоположения ходящих по городу автобусов да подключение городского освещения к единой системе, зажигающей лампочки в урочное время. Правда, если с автобусами штука получилась удобная, то с лампочками горожанам ситуация не очень нравится. После перехода на «умную» систему светят они тускло, вкручены будто бы через один фонарь, загораются максимально поздно, а гаснут рановато. Но не вина в этом городских властей, а беда - как обычно, решение большинства местных проблем упирается в отсутствие у города денег. Управление городским хозяйством в Пскове - вечная попытка сшить семь шапок из одной шкурки.

Кот Матроскин из мультика про жизнь в Простоквашине говорил: «Средства у нас есть, у нас ума не хватает». В Пскове все с точностью до наоборот.

Ум у нас есть, а вот со средствами беда. Поэтому и из соревнования вылетели. Ровно по принципу: «Раз ты такой умный, то чего такой бедный?» Вывод, подтвержденный практикой (она, как известно, является критерием истины): раз бедный, то и не очень умный.

Когда-то псковичи чеканили собственную «денгу». Увы. сегодня таким способ решить проблемы не получится.

Оставим в покое голосование. На прошлой неделе те же люди в третий раз вручали национальную премию в сфере цифровой трансформации муниципалитетов «Умный город». Здесь уже все солидно, мощные заявки, экспертное жюри, понятные критерии. Гран-при у Москвы (ой, да кто бы сомневался), среди победителей также Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ленинградская, Московская, Белгородская, Калужская, Саратовская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Севастополь и ХМАО-Югра. То есть регионы, в основном, небедные.

Любопытно посмотреть, как победители развивают городское хозяйство с помощью «умных» технологий.

Для других муниципалитетов, включая Псков, это горизонт, к которому бы следовало стремиться. Москву и Питер трогать не будем, глянем на обычные регионы.

Вот несколько примеров. В Югре детские сады подключили искусственный интеллект для анализа состояния здоровья воспитанников. Малышей осматривают роботы, тех, что с соплями, бездушные машины отправляют домой, а не оставляют в группе заражать остальных. И это дало снижение заболеваемости на треть.

В Калужской области работает IT-акселератор для школьников. Туда на профильные образовательные смены приезжают уже и из других регионов. Потому что юные умы интенсивно учатся программированию, разработке компьютерных игр, спутникостроению, системному администрированию, управлению дронами, изучают виртуальную реальность и современные системы безопасности — словом, все то, что год от года становится только востребованнее в стремительно уходящем в «цифру» мире.

В Саратове чиновники следят за городскими автобусами. Не так, как в Пскове, где можно только фиксировать местонахождение, но ничего с этим поделать нельзя. Нет, в городе на Волге транспорт контролируют вплоть до скорости движения конкретной машины. В итоге, на 30% сократилось время прохождения бортов от остановки до остановки и на 80% сократилось число жалоб пассажиров.

В Тюменской области «Умная дорога» мониторит состояние уличной сети. В Свердловской «Анализ геоданных» собирает информацию о количестве и составе населения на определенной территории, в результате становится понятно, куда запускать дополнительный общественный транспорт, направлять инвесторов или обустраивать площадки для отдыха туристов. В Челябинской области передвижной комплекс фото- и видеофиксации следит за незаконным вывозом и сбросом мусора, от окурка из окна легковушки до отходов со стройки, направляющихся с лес.

Контролем за соблюдением ПДД уже никого не удивишь, передовые регионы пошли дальше.

Ничего этого без денег внедрить невозможно. Не на что купить роботов-медиков в детские сады. За автобусами хоть обследись, но если из-за невысокой зарплаты дефицит водителей, то рад будешь, что транспорт между остановками вообще курсирует. Про ямы на дорогах мы и без искусственного интеллекта прекрасно знаем, но починить их возможно только «при условии наличия финансирования в перспективном периоде». Надо признать, что обилие «умных» технологий Пскову пока не грозит. Неволей задашься вопросом: как так?

Все просто. И упирается в отсутствие промышленности. Где есть реальные производства, там и сытая жизнь. А у нас предприятий, чего-нибудь выпускающих, почти не осталось, а несколько новых заводов — крохи, не способные создать благоприятную экономическую обстановку. Как так вышло — тема для отдельного серьезного разговора. Я только напомню, что недавно отмечали в календаре печальную дату, 30-летие с начала залоговых аукционов. Пока в Москве с их помощью делили крупные федеральные «газеты, заводы, пароходы», регионы тоже не отставали. В Пскове было, что «прихватизировать». Была промышленность. Была! Теперь на месте заводов, перешедших в частные руки, — торговые центры или арендные офисы и склады. А станков нет. Буквально нет, расчищая площади, новые «эффективные» собственники вырезали промышленные агрегаты и увозили в цветмет. Станки — в металлолом! Это ж сердце промышленного производства, его плоть и кровь, альфа и омега. Никакая это была не рухлядь, то немногое, что еще кое-где сохранилось по цехам, отлично работает и сегодня. Ужас происходившего тридцать лет назад мы поняли только недавно, когда оказалось, что купить за границей, что захочешь, больше нет возможности, а сами мы не производим и гвоздей.

Обогащение нескольких повернулось обнищанием многих. Да и «многих» ли? Демографические проблемы региона, катастрофическое снижение населения — следствие все тех же экономических проблем. Вот и получается, что, пока другие города уходят вперед по дороге цифровой трансформации, мы остаемся на обочине. Этот факт мы тоже можем только зафиксировать, а повлиять на изменения, похоже, уже не в силах.

Юлия Магера