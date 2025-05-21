Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 ЛЕТ
«Райский уголочек» в Великих Луках
Псковская область 80-летие Победы
Театр кошек Куклачева в Псковской области
Господин Рейтингомер
Сбор на лечение пенсионерки
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Места силы Псковской области
«Динопарк» Открылся в Пскове
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
День В деревне
Задержание ректора ПсковГУ
Профсоюзный Первомай
Юлия Магера Публикаций: 156
21.05.2025 17:290 «Ум у нас есть, у нас средств не хватает» 13.05.2025 09:302 Поближе к реальности 06.05.2025 14:320 Курёха и картоха 29.04.2025 17:151 Проклятые вопросы псковской жизни 21.04.2025 15:294 Стон по отоплению Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 15.05.2025 15:368 Арестованная экс-ректор ПсковГУ будет избираться в РАН 16.05.2025 11:102 Назван размер среднемесячной зарплаты экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной в 2024 году 20.05.2025 17:040 Второе уголовное дело возбудили в отношении экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной 14.05.2025 12:352 Молодой человек упал с моста имени 50-летия Октября в Пскове 15.05.2025 12:143 С июля в Псковской области начнет действовать новый тариф на газ
Блоги / Юлия Магера

«Ум у нас есть, у нас средств не хватает»

21.05.2025 17:29|ПсковКомментариев: 0

Псков не взяли в число самых «умных» городов. Ни эксперты национальной премии для муниципалитетов, внедряющих современные технологии, ни «народное голосование» по данному вопросу город на Великой к лидерам не отнесли. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера считает, что все дело в бедности псковичей. В своей колонке наш автор пишет о том, что значит быть «умным» городом, приводит конкретные примеры «ума» в других точках на карте страны и докапывается до исторической сути псковской бедности.

 

Умные в Пскове, по большей части, сами псковичи.

Новостную ленту прошил печальный заголовок: «Псков выбыл из борьбы за звание самого умного города». Напрягшиеся было бобры с реки Псковы могут выдыхать. IQ жителей никто не замерял. Определяли «ум» самого города, то есть использование в хозяйстве современных IT-технологий. Занимается этим «Центр компетенций "Умный город"», АНОшка, работающая при поддержке, в том числе, администрации президента, Минцифры и Минстроя. С февраля в ее группе «ВКонтакте» на 21 тысячу подписчиков проходит голосование за звание самого «умного» города страны, и вот на днях определились финалисты, по одному от каждого федерального округа. Псков наверх не пробился, на последнем этапе представлять Северо-Запад будет Гатчина.

С одной стороны, понятно, как устроены все эти «народные голосования» в соцсетях. Кто хоть раз участвовал в подобных конкурсах, те знают, что для победы достаточно напрячь друзей и знакомых, а если этого ресурса не хватит, то можно обратиться к людям, зарабатывающим на жизнь оказанием помощи подобного рода.

С другой стороны, это ведь симптом. Ни псковичи не заинтересовались конкурсом, ни местные власти свое в нем участие активно не продвигали (если вообще о нем знали). Потому что, в самом деле, какой уж «ум»? В чем он? Сходу можно вспомнить разве что возможность отслеживания местоположения ходящих по городу автобусов да подключение городского освещения к единой системе, зажигающей лампочки в урочное время. Правда, если с автобусами штука получилась удобная, то с лампочками горожанам ситуация не очень нравится. После перехода на «умную» систему светят они тускло, вкручены будто бы через один фонарь, загораются максимально поздно, а гаснут рановато. Но не вина в этом городских властей, а беда - как обычно, решение большинства местных проблем упирается в отсутствие у города денег. Управление городским хозяйством в Пскове - вечная попытка сшить семь шапок из одной шкурки.

Кот Матроскин из мультика про жизнь в Простоквашине говорил: «Средства у нас есть, у нас ума не хватает». В Пскове все с точностью до наоборот.

Ум у нас есть, а вот со средствами беда. Поэтому и из соревнования вылетели. Ровно по принципу: «Раз ты такой умный, то чего такой бедный?» Вывод, подтвержденный практикой (она, как известно, является критерием истины): раз бедный, то и не очень умный.

Когда-то псковичи чеканили собственную «денгу». Увы. сегодня таким способ решить проблемы не получится.

Оставим в покое голосование. На прошлой неделе те же люди в третий раз вручали национальную премию в сфере цифровой трансформации муниципалитетов «Умный город». Здесь уже все солидно, мощные заявки, экспертное жюри, понятные критерии. Гран-при у Москвы (ой, да кто бы сомневался), среди победителей также Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ленинградская, Московская, Белгородская, Калужская, Саратовская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Севастополь и ХМАО-Югра. То есть регионы, в основном, небедные.

Любопытно посмотреть, как победители развивают городское хозяйство с помощью «умных» технологий.

Для других муниципалитетов, включая Псков, это горизонт, к которому бы следовало стремиться. Москву и Питер трогать не будем, глянем на обычные регионы.

Вот несколько примеров. В Югре детские сады подключили искусственный интеллект для анализа состояния здоровья воспитанников. Малышей осматривают роботы, тех, что с соплями, бездушные машины отправляют домой, а не оставляют в группе заражать остальных. И это дало снижение заболеваемости на треть.

В Калужской области работает IT-акселератор для школьников. Туда на профильные образовательные смены приезжают уже и из других регионов. Потому что юные умы интенсивно учатся программированию, разработке компьютерных игр, спутникостроению, системному администрированию, управлению дронами, изучают виртуальную реальность и современные системы безопасности — словом, все то, что год от года становится только востребованнее в стремительно уходящем в «цифру» мире.

В Саратове чиновники следят за городскими автобусами. Не так, как в Пскове, где можно только фиксировать местонахождение, но ничего с этим поделать нельзя. Нет, в городе на Волге транспорт контролируют вплоть до скорости движения конкретной машины. В итоге, на 30% сократилось время прохождения бортов от остановки до остановки и на 80% сократилось число жалоб пассажиров.

В Тюменской области «Умная дорога» мониторит состояние уличной сети. В Свердловской «Анализ геоданных» собирает информацию о количестве и составе населения на определенной территории, в результате становится понятно, куда запускать дополнительный общественный транспорт, направлять инвесторов или обустраивать площадки для отдыха туристов. В Челябинской области передвижной комплекс фото- и видеофиксации следит за незаконным вывозом и сбросом мусора, от окурка из окна легковушки до отходов со стройки, направляющихся с лес.

Контролем за соблюдением ПДД уже никого не удивишь, передовые регионы пошли дальше.

Ничего этого без денег внедрить невозможно. Не на что купить роботов-медиков в детские сады. За автобусами хоть обследись, но если из-за невысокой зарплаты дефицит водителей, то рад будешь, что транспорт между остановками вообще курсирует. Про ямы на дорогах мы и без искусственного интеллекта прекрасно знаем, но починить их возможно только «при условии наличия финансирования в перспективном периоде». Надо признать, что обилие «умных» технологий Пскову пока не грозит. Неволей задашься вопросом: как так?

Все просто. И упирается в отсутствие промышленности. Где есть реальные производства, там и сытая жизнь. А у нас предприятий, чего-нибудь выпускающих, почти не осталось, а несколько новых заводов — крохи, не способные создать благоприятную экономическую обстановку. Как так вышло — тема для отдельного серьезного разговора. Я только напомню, что недавно отмечали в календаре печальную дату, 30-летие с начала залоговых аукционов. Пока в Москве с их помощью делили крупные федеральные «газеты, заводы, пароходы», регионы тоже не отставали. В Пскове было, что «прихватизировать». Была промышленность. Была! Теперь на месте заводов, перешедших в частные руки, — торговые центры или арендные офисы и склады. А станков нет. Буквально нет, расчищая площади, новые «эффективные» собственники вырезали промышленные агрегаты и увозили в цветмет. Станки — в металлолом! Это ж сердце промышленного производства, его плоть и кровь, альфа и омега. Никакая это была не рухлядь, то немногое, что еще кое-где сохранилось по цехам, отлично работает и сегодня. Ужас происходившего тридцать лет назад мы поняли только недавно, когда оказалось, что купить за границей, что захочешь, больше нет возможности, а сами мы не производим и гвоздей.

Обогащение нескольких повернулось обнищанием многих. Да и «многих» ли? Демографические проблемы региона, катастрофическое снижение населения — следствие все тех же экономических проблем. Вот и получается, что, пока другие города уходят вперед по дороге цифровой трансформации, мы остаемся на обочине. Этот факт мы тоже можем только зафиксировать, а повлиять на изменения, похоже, уже не в силах.

Юлия Магера

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Пугает ли вас увлеченность детей гаджетами?
В опросе приняло участие 117 человек
21.05.2025, 18:410 Пскович напал на незнакомца и сломал ему несколько рёбер 21.05.2025, 18:250 «Зверьё моё»: Тонкости содержания папийонов и культура собаководства в Пскове 21.05.2025, 18:230 Судебные приставы пошли на хитрость для поиска псковской бизнесвумен 21.05.2025, 18:210 «Собственной персоной»: Эффект Мороза. О мотивации, ярком старте и первых вызовах. ВИДЕО
21.05.2025, 18:200 «Дружина» обнаружила несанкционированную свалку на окраине Пскова и вычислила нарушителей 21.05.2025, 18:170 Псковичей пригласили к участию во всероссийском конкурсе «Память жива» 21.05.2025, 18:120 Любовь Трифонова: ТОСы положительно влияют на развитие Новоржевского округа 21.05.2025, 18:090 Пять детей Антона Мороза просятся на рыбалку в Псковской области
21.05.2025, 18:030 Певица Йоко выступит на гастрономическом фестивале «Моя еда» в Пскове 21.05.2025, 17:590 Себежский суд оштрафовал россиянина за дискредитацию ВС РФ 21.05.2025, 17:550 Об историях героев Великой Отечественной войны поговорят на лекции в Пскове 21.05.2025, 17:530 Антон Мороз обсудил с Арменом Мнацаканяном вопросы социально-экономического развития Псковской области
21.05.2025, 17:510 В РПЦ предложили меры по снижению числа разводов 21.05.2025, 17:510 Жительнице Островского района не выплатили пенсию ее умершего мужа 21.05.2025, 17:480 В Пскове женщина наехала на рабочего, частично находившегося в открытом люке 21.05.2025, 17:440 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 22 мая
21.05.2025, 17:360 Майская сессия Собрания начнётся с отчёта губернатора о деятельности правительства за 2024 год 21.05.2025, 17:340 В Пскове подвели итоги конкурса «Лучший по профессии» среди поваров 21.05.2025, 17:290 «Ум у нас есть, у нас средств не хватает» 21.05.2025, 17:280 До +23 градусов и грозы прогнозируют в Псковской области 22 мая
21.05.2025, 17:270 Сотрудник деревообрабатывающего цеха в Новоржевском районе травмировал голову на работе 21.05.2025, 17:250 Наталья Федорова: Активисты ТОС – надежные помощники муниципальной власти 21.05.2025, 17:230 Житель Великолукского района осужден за неоднократную неуплату алиментов 21.05.2025, 17:220 Антон Мороз: Руководство области и города Пскова отрыто общается с населением
21.05.2025, 17:180 Около 25% абонентов в Псковской области не передают вовремя показания приборов учета газа 21.05.2025, 17:150 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 21 мая 21.05.2025, 17:060 На заводе «Титан-Полимер» прошло обучение по международным стандартам систем менеджмента качества и безопасности продукции 21.05.2025, 17:050 Фестиваль «Довмонт Псковский» прогремит в Псковском кремле 28 июня
21.05.2025, 16:590 В Пскове мотоциклист пострадал в бесконтактном ДТП на Октябрьском проспекте 21.05.2025, 16:570 Делать добрые дела 21.05.2025, 16:520 В Калуге два малолетних ребёнка отравились угарным газом 21.05.2025, 16:520 Мотоциклист пострадал при наезде на стоящие машины дорожной службы под Псковом
21.05.2025, 16:480 Владельца автомойки в Великих Луках обязывают прекратить незаконную деятельность 21.05.2025, 16:440 Погибший в зоне СВО псковский священник перед гибелью спас пятерых человек 21.05.2025, 16:330 Деньги на лечение пенсионерки собирают псковичи 21.05.2025, 16:260 «Гайд-парк»: Виктор Остренко об итогах заседания комиссии ПАСЗР по культуре и туризму. ВИДЕО
21.05.2025, 16:250 Крыши и фасад капитально отремонтировали в домах в Великих Луках 21.05.2025, 16:190 Проекты положений о деятельности общественных советов обсудили в Пскове 21.05.2025, 16:130 Александр Козловский: ТОСы стали сердцем гражданской инициативы и любви к родной земле 21.05.2025, 16:100 Королевы красоты из Псковской области приняли участие в дефиле в финале «Миссис Москва»
21.05.2025, 16:020 Детский фонд стал партнёром фестиваля здоровья в Псковской области 21.05.2025, 15:580 Антон Мороз: Наказы избирателей могут войти в программный продукт «Единой России» 21.05.2025, 15:540 Экзамен по иностранному языку в Псковской области 21 мая сдал 371 девятиклассник 21.05.2025, 15:490 Общественная палата Псковской области и отделение «Деловой России» подписали соглашение о сотрудничестве
21.05.2025, 15:460 Новый исполнительный директор назначен в Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» 21.05.2025, 15:410 Встречу «От шалости к правонарушению» организовали в школе №3 псковские полицейские 21.05.2025, 15:360 Антон Мороз: Жители третьего округа — крайне подвижные, активно работают для решения проблем территории  21.05.2025, 15:280 Пытавшегося скрыться от полиции в Пскове водителя заключили под стражу 
21.05.2025, 15:160 Нетрезвый житель Невельского района управлял «Семёркой» 21.05.2025, 15:100 Рейд по отремонтированным в 2024 году дворам провели в Великих Луках 21.05.2025, 15:080 Полезные подарки получат гости детского праздника в Пскове 31 мая 21.05.2025, 14:570 Антон Мороз: Потенциал строительной отрасли в Псковской области огромный
21.05.2025, 14:540 Концертмейстеров и преподавателей хотят уровнять в профстатусе — Виктор Остренко 21.05.2025, 14:460 Татьяна Москалькова отметила участие псковского омбудсмена в совершенствовании законодательства 21.05.2025, 14:420 Мульт-проект «Михайловского» и Академии имени Штиглица представят на «Интермузее–2025» 21.05.2025, 14:380 Антон Мороз: Необходимо обратить внимание молодежи на профессию строителя
21.05.2025, 14:350 День киберспорта состоится в Пскове 22 мая 21.05.2025, 14:311 До 25 мая в Пскове хотят обработать от борщевика 160 гектаров земель 21.05.2025, 14:140 Пожар в автобусе на Октябрьском проспекте в Пскове обошелся без пострадавших 21.05.2025, 14:130 Связь с Псковщиной дает мне возможность понимать проблематику и потребности населения — Антон Мороз
21.05.2025, 14:100 На встрече воздухоплавателей в Великих Луках Псковскую область представят 14 пилотов 21.05.2025, 14:040 Цветущий Псков. ФОТОРЕПОРТАЖ 21.05.2025, 14:030 Антон Мороз: Принятое Борисом Елкиным решение об окончании отопительного сезона крайне правильное 21.05.2025, 13:590 Увеличить максимальный размер грантов на проекты ТОС предложил псковский губернатор
21.05.2025, 13:520 Виктор Остренко: Проблема функционирования музейных фондохранилищ достаточно давняя 21.05.2025, 13:430 Книгу «Курбатов среди писателей» представят в псковской библиотеке 21.05.2025, 13:390 Антон Мороз: Мы плотно работаем над реформированием конкурсного законодательства в сфере строительства 21.05.2025, 13:330 Очистка территорий от борщевика началась в Локнянском округе
21.05.2025, 13:280 Юным псковским футболистам подарили полезные подарки от «Прасковьи Молочковой» 21.05.2025, 13:230 Антон Мороз: Я хочу стать координатором между населением и органами городской власти 21.05.2025, 13:210 Театрализованную постановку «Герои без оружия» покажут в псковской школе №2 21.05.2025, 13:160 Виктор Остренко: Деятельность экскурсоводов должна приносить региону понятный доход
21.05.2025, 13:110 Михаил Ведерников поддержал идею определить в районах ответственных за работу с ТОС 21.05.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной»: Эффект Мороза. О мотивации, ярком старте и первых вызовах 21.05.2025, 12:570 Поддельная пятитысячная банкнота изъята в Пскове 21.05.2025, 12:540 «PRO-ПРАВО»: Как делятся долги при разводе супругов. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru