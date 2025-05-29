Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Лавандовая ночь» в «Покровском»
«Райский уголочек» в Великих Луках
ПЛН 25 ЛЕТ
нейросети для предпринимателей
в «Покровском»
Театр кошек Куклачева в Псковской области
Псковская область 80-летие Победы
Господин Рейтингомер
Так вот ты какой Благородный олень!
Агростартапы Псковской области
Правила электробезопасности
Сбор на лечение пенсионерки
Задержание ректора ПсковГУ
Юлия Магера Публикаций: 157
29.05.2025 12:110 Судьба и работа 21.05.2025 17:290 «Ум у нас есть, у нас средств не хватает» 13.05.2025 09:302 Поближе к реальности 06.05.2025 14:320 Курёха и картоха 29.04.2025 17:151 Проклятые вопросы псковской жизни Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 23.05.2025 22:040 Интерактив: Замшелая Ольга 26.05.2025 19:310 На 24-м году жизни скончалась псковская поэтесса Валерия Чудская 26.05.2025 09:560 Если есть жалобы, зачем вы сюда пришли? — псковичи делятся впечатлениями от посещения поликлиник 23.05.2025 10:274 Маленький ад (18+) 23.05.2025 10:350 Минобрнауки расторгло трудовой договор с бывшим ректором ПсковГУ Натальей Ильиной
Блоги / Юлия Магера

Судьба и работа

29.05.2025 12:11|ПсковКомментариев: 0

Пока выпускники корпят над решением вариантов ОГЭ и ЕГЭ, обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера задумалась о том, как происходит выбор будущей профессии. Судя по обилию курсов с переучиванием - не очень толково происходит. Наш автор уверена, что, несмотря на многообразие возможностей переменить профессию, выбор карьерного пути на заре юности все еще является судьбоносным решением. Свою позицию она изложила в свежей колонке.

 

Однажды от одного очень мудрого педагога и уважаемого мной человека я услышала фразу, надолго давшую пищу для размышлений. Она сказала: «Почему-то человек должен в юном возрасте принять одно из самых важных решений в своей жизни — выбрать профессию».

Не ручаюсь за дословность, но смысл был в этом. Едва начинающий взрослую жизнь (а часто еще долго остающийся на содержании и в жилье родителей), не достигший совершеннолетия, юный — не молодой даже! — член общества должен решить, на каком поприще будет приносить этому обществу пользу. Ну ладно, не так высокопарно: чем станет зарабатывать на кусок хлеба.

Ноль жизненного опыта, прекраснодушные представления о реальности, черно-белое восприятие действительности — вот условия, при которых предстоит сделать выбор.

Или не делать его вовсе. Такая опция тоже есть. Правда, не пойти учиться хотя бы после девятого, хотя бы в шарагу — это удел немногих несчастных с самого социального низа. Все-таки у нас принято получать профессиональное образование, хоть какое. Однако в этом «хоть какое» и кроется дьявол будущей неприкаянности.

Недавно платформа по найму НН провела опрос о мотивах выбора будущей профессии. 66% респондентов заявили, что принимали решение сами, 22% — совместно с родными, за 12% выбор сделали родители.

Мои собственные жизненные наблюдения показывают: те, кто в юности принял осознанное решение о будущей профессии, оказываются потом успешнее. Нужно самому выбрать, кожей почувствовать, что вот это — твое, и люди вот с таким складом мышления — твоя стая. Нет, миллионы потом никто не загребает, нефтяная скважина к любимому делу прилагается очень редко. Но сделавшие собственный выбор оказываются как-то счастливее, сохраняют целостность натуры. Да и кое-какой достаток дело, которым занимаешься с душой, все-таки принесет, не может не принести. Бывает, что извилистыми путями, но человек упорно идет к тому, чем хочет заниматься, даже если не удается получить профильное образование или нет в ближайшей округе подходящего места работы — не гранят в твоем поселке алмазы или не разливают по флаконам парфюмерию.

Мотивация «чтоб родители отстали» ведет в тупик, в конце которого находится пункт выдачи заказов с маркетплейса, где сотрудник подпирает своим дипломом ножку шатающегося стола. Вот поэтому выбор важно делать самостоятельно.

Почувствовать момент, когда надо выпустить из рук управление жизнью ребенка - одна из самых трудно решаемых задач родительства.

Невозможно прожить жизнь за другого человека, даже если таковой — твой собственный ребенок. Одно дело, когда родители помогают определиться с выбором, порой даже невербально, просто на собственном примере, так формируются профессиональные династии. Другое — попытка навязать профессию, как кажется взрослым, востребованную и актуальную. На прошлой неделе на Псковской Ленте Новостей вышла колонка Натальи Старосельской, в которой автор дает понятную инструкцию, как поступать родителям в момент судьбоносного выбора ребенка.

А то у нас многие родители берут на себя непосильную ношу. Конечно, желая своему ребенку только лучшего, но часто получается криво и косо. В недавнем прошлом мы так получили две армии, одну из юристов, вторую из экономистов, для которых не нашлось места на рынке труда. Сейчас такой же бум популярности переживают профессии, связанные с IT. Кажется, раз все вокруг переходят на цифру, то профильные специалисты всегда будут востребованы. Не факт. Все громче говорят о том, что для изучающих сегодня программирование может не оказаться места на рынке труда. Код просто будут писать нейросети. Ими тоже нужно управлять, ставить задачи. Но нанимать джуниоров, специалистов начального уровня компетенций, никто не захочет. А где взять опыт? Выгрызть себе место смогут только те, кто пришел в профессию не ради моды и не с мыслью о будущих барышах, а с подлинным желанием заниматься технологиями. Применимо это ко многим профессиям.

Может, так и не будет. Никто не знает. Реальность преподнесет какой-то третий вариант. К этому вообще нельзя быть готовым. Современный рынок труда — больше не твердая почва под ногами, когда ты точно знаешь, что после диплома станешь получать свои законные 120 рублей, и так до пенсии. Теперь пол — это лава, и надо умело перепрыгивать с кочки на кочку, чтобы не сгореть.

Поэтому так важно понимать, где твое место под солнцем. Тогда, если будет рушиться мир, можно продолжать, условно говоря, лепить горшки на гончарном круге, наплевав на развитие искусственного интеллекта и все прочие тренды. Главная опора — твердое понимание, что ты все делаешь правильно.

Пора определять жизненную траекторию наступает в нежном возрасте.

Да, всегда можно переучиться. Но мне кажется, потому и столь велик сегмент рынка образования, предлагающий программы переподготовки и курсы, что слишком многие не смогли сразу сделать верный выбор. Дело не только в появлении новых профессий. Открываем сайт одной из очень популярных онлайн-школ, предлагающих освоить новую специальность. В каталоге не только относительно свежие профессии, вроде менеджера маркетплейсов или SMM-специалиста. Основу составляют вполне тривиальные бухгалтеры, дизайнеры интерьеров, режиссеры монтажа, методисты в педагогике или специалисты по кройке и шитью. То есть уже в зрелом возрасте люди осознанно приходят к потребности сводить дебет с кредитом и намечать проймы. Или не приходят, все еще не понимая, где могут пригодиться, например, на том же сайте нашла курсы «Кто я и чего хочу?» и «Осознанная карьера. Как найти дело по душе». Значит, потенциальные покупатели таких программ все еще не дали себе ответы на эти вопросы.

Хорошо, что свою жизнь можно кардинально изменить несколько раз. Но начинать придется с нуля, а перед этим бессмысленно потратить драгоценные годы жизни.

Получается замкнутый треугольник. Часто говорят, что рынок классического образования мало соотносится с рынком труда. Так с ним не соотносятся и представления участников рынка. Не знаю, чего хочу, учусь там, куда приткнулся, работаю потом абы кем. На выходе мы получаем падение уровня профессионализма едва ли не во всех отраслях, потому что работники не понимают, что они вообще здесь забыли.

Я не планирую заводить грустную песню об отсутствии на системном уровне толковой профориентации. Все-таки каждый сам кузнец своего счастья. Я только констатирую положение дел таким, каково оно есть.

Короче. Надеюсь те, кто в эти дни сдает ОГЭ и ЕГЭ, уже определились с профессией мечты. Я желаю каждому набрать достаточное количество баллов для обучения по вожделенному профилю. Пусть в мире станет больше счастливых людей и востребованных профессионалов.

Юлия Магера

Заглавная иллюстрация создана с помощью нейросети GigaChat

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На что вы надеетесь жить в старости?
В опросе приняло участие 151 человек
29.05.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Величие Отечества или сытая жизнь? 29.05.2025, 12:540 Участок дороги Пушкинские Горы – Локня ремонтируют по нацпроекту 29.05.2025, 12:490 Сергей Вострецов: Не можете производить свои автомобили — не мешайте покупать импортные 29.05.2025, 12:340 103 км автодороги Р-23 в Псковской области не обеспечены связью
29.05.2025, 12:240 Ремонт школы в Локне обойдётся в более чем 120 миллионов рублей 29.05.2025, 12:120 Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ за круглыми столами 29.05.2025, 12:110 Судьба и работа 29.05.2025, 12:100 В Пскове руководители поколения X обладают большим авторитетом в работе — опрос
29.05.2025, 12:050 В МВД предупредили о похитителях аккаунтов в сервисах для заказа такси 29.05.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Иваном Белугиным 29.05.2025, 12:000 Опубликовано расписание мероприятий чемпионата по практической стрельбе на Кубок псковского губернатора 29.05.2025, 11:540 В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемых в краже шампуня
29.05.2025, 11:520 Грозы и ливни ожидаются на территории Псковской области 29.05.2025, 11:510 Бесплатный проезд псковским ветеранам и участникам войны продлен до конца года 29.05.2025, 11:490 «Три мудреца»: Величие Отечества или сытая жизнь? 29.05.2025, 11:470 Александр Козловский продолжает знакомиться с участниками проекта «ПолитСтарт»
29.05.2025, 11:430 ЗАО «ЗЭТО» вновь станет спонсором соревнований по кей-грабу на встрече воздухоплавателей 29.05.2025, 11:300 В Псковской области пойманы нетрезвые водители 29.05.2025, 11:190 Современный джаз прозвучит в Поганкиных палатах в Пскове 29 мая 29.05.2025, 11:170 «Гайд-парк»: Полтора года в Локнянском округе – Иван Белугин о достижениях и планах
29.05.2025, 11:100 Момент падения мачты на улице Юбилейной в Пскове попал на видео 29.05.2025, 10:580 Арестованная экс-ректор ПсковГУ выбыла из списка кандидатов в члены-корреспонденты РАН 29.05.2025, 10:530 Музыка в сердце Северной столицы: «Ростелеком» приглашает погрузиться в атмосферу «Классики на Дворцовой» 29.05.2025, 10:430 В «Михайловском» очистили от биозагрязнений «Крюков крест» начала XVI века. ФОТО
29.05.2025, 10:420 Мачта упала на автомобиль на улице Юбилейной в Пскове 29.05.2025, 10:410 Уголовное дело завели на несовершеннолетнего жителя Пустошки за ложное сообщение о минировании 29.05.2025, 10:300 В России продлили временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов 29.05.2025, 10:190 Летний сезон в псковском TДЦ Fjord Plaza начнется с праздников и новых открытий
29.05.2025, 10:150 Высокий спрос на автокредитование отметили в Сбере в апреле 2025 года в СЗФО 29.05.2025, 10:140 Снять кино за 14 дней предлагают в Псковской области 29.05.2025, 10:001 Краеведческий семейный фестиваль «ЛюбятовФест» пройдет в Пскове 31 мая 29.05.2025, 09:450 Использование улицы Пароменской в Пскове в качестве места отправки детей в летние лагеря нарушает законодательство
29.05.2025, 09:420 Только 4 из 10 компаний Пскова запланированы летние корпоративы — опрос 29.05.2025, 09:150 Минтранс предложил обязать водителей перестраиваться при встрече со спецтранспортом 29.05.2025, 09:000 Просроченные долги по кредиткам подскочили почти на 70% за полгода 29.05.2025, 08:401 Роскачество проверит игрушки Лабубу на безопасность
29.05.2025, 08:140 Вандалы разгромили зону отдыха у Фотьевского озера в Великолукском районе 29.05.2025, 08:000 Продажи жилой недвижимости в России упали почти на 40% 29.05.2025, 07:300 ОГЭ по географии, истории, физике и химии сдают девятиклассники в Псковской области 29.05.2025, 06:550 В Пскове не нашлось желающих ремонтировать перекресток улиц Индустриальной и Инженерной
28.05.2025, 22:001 Как понять, нужно ли давать отношениям второй шанс, рассказал психолог 28.05.2025, 21:400 Творческий коллектив осужденных ИК-6 отмечен почетной грамотой участника кинофестиваля «Надежда» в Пскове 28.05.2025, 21:200 55 детей с инвалидностью с Псковской области получили путевки на санаторно-курортное лечение 28.05.2025, 21:190 Новую детскую игровую площадку установят до конца июня на улице Георгиевской в Пскове
28.05.2025, 21:100 СОБЫТИЕ: За кулисами музея. Монтаж выставки «Дело в шляпе» 28.05.2025, 21:010 Победителей конкурсов «Педагогический дебют» и «Наставник года» наградили в Пскове 28.05.2025, 21:000 В Пскове задержан «закладчик», связанный с крупной наркосетью в Петербурге 28.05.2025, 20:460 «Слова Пушкина, музыка — нейросети»: на странице «Михайловского» в соцсети стартовал новый проект
28.05.2025, 20:300 На двух участках трассы Р-23 «Псков» 28 мая ограничат скорость транспорта 28.05.2025, 20:240 Житель Великих Лук осужден за нарушение правил дорожного движения со смертельным исходом 28.05.2025, 20:240 МЧС: В ближайшие 2 часа ожидаются ливни и грозы по Псковской области 28.05.2025, 20:160 На Собрании депутатов Островского района обсудили, что необходимо для улучшения демографической ситуации
28.05.2025, 19:560 Дедовичанин осужден за незаконную рубку леса в особо крупном размере 28.05.2025, 19:360 Игорь Иванов рассказал губернатору о развитии профсоюзного движения в Псковской области 28.05.2025, 19:223 Улица Юбилейная в Пскове станет шестиполосной перед Народной и Маргелова 28.05.2025, 19:160 Директора двух библиотек Псковской области представят регион на всероссийском конгрессе
28.05.2025, 18:560 Итоги студенческой лиги «Человеческий фактор» провели в Псковской области 28.05.2025, 18:330 «Особое мнение»: Владимир Никитин о главном в политике, псковских патриотах и ситуации в КПРФ. ВИДЕО 28.05.2025, 18:320 Полицейские поздравили юных псковичей в преддверии Дня защиты детей 28.05.2025, 18:270 «Экосреда»: Библиотека как центр экопросвещения. ВИДЕО
28.05.2025, 18:250 Великолукский воздухоплаватель Сергей Виноградов: Наш город любит небо 28.05.2025, 18:210 В Псковской области пройдет «горячая линия» по теме взыскания алиментов 28.05.2025, 18:211 Спектакль под открытым небом «Всё утопить!» покажут в псковском Дендропарке  28.05.2025, 18:180 «Территория добра» помогает семьям Опочецкого района
28.05.2025, 18:150 Более 18 тонн лосося не пропустили через границу РФ в Псковской области 28.05.2025, 18:120 Псковичам назвали главный способ привить ребенку экопривычки 28.05.2025, 18:080 Жителя Пскова будут судить за совершение шести краж из магазинов 28.05.2025, 18:050 Владимир Никитин: Большая работа проводится по возвращению нашего общества к «русской мысли»
28.05.2025, 18:030 Лейтенант полиции из Дедовичей победила в областном конкурсе профмастерства 28.05.2025, 17:560 Делегация консульства Киргизской Республики в Петербурге посетила завод «Титан-Полимер» 28.05.2025, 17:540 В Калуге убили мужчину бейсбольной битой 28.05.2025, 17:530 Псковичи выбирают машины с пробегом до 5 лет – аналитики
28.05.2025, 17:500 По факту жестокого обращения с животными в многоэтажке на Запсковье возбудили дело 28.05.2025, 17:480 Строительство моста в Усвятах не требует раскопок – комитет по охране ОКН 28.05.2025, 17:430 Псковичей приглашают на конкурс «Это у нас семейное» 28.05.2025, 17:400 Единые квитанции за капремонт и электроэнергию будут получать жители Псковской области 
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru