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Судьба и работа

Пока выпускники корпят над решением вариантов ОГЭ и ЕГЭ, обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера задумалась о том, как происходит выбор будущей профессии. Судя по обилию курсов с переучиванием - не очень толково происходит. Наш автор уверена, что, несмотря на многообразие возможностей переменить профессию, выбор карьерного пути на заре юности все еще является судьбоносным решением. Свою позицию она изложила в свежей колонке.

Однажды от одного очень мудрого педагога и уважаемого мной человека я услышала фразу, надолго давшую пищу для размышлений. Она сказала: «Почему-то человек должен в юном возрасте принять одно из самых важных решений в своей жизни — выбрать профессию».

Не ручаюсь за дословность, но смысл был в этом. Едва начинающий взрослую жизнь (а часто еще долго остающийся на содержании и в жилье родителей), не достигший совершеннолетия, юный — не молодой даже! — член общества должен решить, на каком поприще будет приносить этому обществу пользу. Ну ладно, не так высокопарно: чем станет зарабатывать на кусок хлеба.

Ноль жизненного опыта, прекраснодушные представления о реальности, черно-белое восприятие действительности — вот условия, при которых предстоит сделать выбор.

Или не делать его вовсе. Такая опция тоже есть. Правда, не пойти учиться хотя бы после девятого, хотя бы в шарагу — это удел немногих несчастных с самого социального низа. Все-таки у нас принято получать профессиональное образование, хоть какое. Однако в этом «хоть какое» и кроется дьявол будущей неприкаянности.

Недавно платформа по найму НН провела опрос о мотивах выбора будущей профессии. 66% респондентов заявили, что принимали решение сами, 22% — совместно с родными, за 12% выбор сделали родители.

Мои собственные жизненные наблюдения показывают: те, кто в юности принял осознанное решение о будущей профессии, оказываются потом успешнее. Нужно самому выбрать, кожей почувствовать, что вот это — твое, и люди вот с таким складом мышления — твоя стая. Нет, миллионы потом никто не загребает, нефтяная скважина к любимому делу прилагается очень редко. Но сделавшие собственный выбор оказываются как-то счастливее, сохраняют целостность натуры. Да и кое-какой достаток дело, которым занимаешься с душой, все-таки принесет, не может не принести. Бывает, что извилистыми путями, но человек упорно идет к тому, чем хочет заниматься, даже если не удается получить профильное образование или нет в ближайшей округе подходящего места работы — не гранят в твоем поселке алмазы или не разливают по флаконам парфюмерию.

Мотивация «чтоб родители отстали» ведет в тупик, в конце которого находится пункт выдачи заказов с маркетплейса, где сотрудник подпирает своим дипломом ножку шатающегося стола. Вот поэтому выбор важно делать самостоятельно.

Почувствовать момент, когда надо выпустить из рук управление жизнью ребенка - одна из самых трудно решаемых задач родительства.

Невозможно прожить жизнь за другого человека, даже если таковой — твой собственный ребенок. Одно дело, когда родители помогают определиться с выбором, порой даже невербально, просто на собственном примере, так формируются профессиональные династии. Другое — попытка навязать профессию, как кажется взрослым, востребованную и актуальную. На прошлой неделе на Псковской Ленте Новостей вышла колонка Натальи Старосельской, в которой автор дает понятную инструкцию, как поступать родителям в момент судьбоносного выбора ребенка.

А то у нас многие родители берут на себя непосильную ношу. Конечно, желая своему ребенку только лучшего, но часто получается криво и косо. В недавнем прошлом мы так получили две армии, одну из юристов, вторую из экономистов, для которых не нашлось места на рынке труда. Сейчас такой же бум популярности переживают профессии, связанные с IT. Кажется, раз все вокруг переходят на цифру, то профильные специалисты всегда будут востребованы. Не факт. Все громче говорят о том, что для изучающих сегодня программирование может не оказаться места на рынке труда. Код просто будут писать нейросети. Ими тоже нужно управлять, ставить задачи. Но нанимать джуниоров, специалистов начального уровня компетенций, никто не захочет. А где взять опыт? Выгрызть себе место смогут только те, кто пришел в профессию не ради моды и не с мыслью о будущих барышах, а с подлинным желанием заниматься технологиями. Применимо это ко многим профессиям.

Может, так и не будет. Никто не знает. Реальность преподнесет какой-то третий вариант. К этому вообще нельзя быть готовым. Современный рынок труда — больше не твердая почва под ногами, когда ты точно знаешь, что после диплома станешь получать свои законные 120 рублей, и так до пенсии. Теперь пол — это лава, и надо умело перепрыгивать с кочки на кочку, чтобы не сгореть.

Поэтому так важно понимать, где твое место под солнцем. Тогда, если будет рушиться мир, можно продолжать, условно говоря, лепить горшки на гончарном круге, наплевав на развитие искусственного интеллекта и все прочие тренды. Главная опора — твердое понимание, что ты все делаешь правильно.

Пора определять жизненную траекторию наступает в нежном возрасте.

Да, всегда можно переучиться. Но мне кажется, потому и столь велик сегмент рынка образования, предлагающий программы переподготовки и курсы, что слишком многие не смогли сразу сделать верный выбор. Дело не только в появлении новых профессий. Открываем сайт одной из очень популярных онлайн-школ, предлагающих освоить новую специальность. В каталоге не только относительно свежие профессии, вроде менеджера маркетплейсов или SMM-специалиста. Основу составляют вполне тривиальные бухгалтеры, дизайнеры интерьеров, режиссеры монтажа, методисты в педагогике или специалисты по кройке и шитью. То есть уже в зрелом возрасте люди осознанно приходят к потребности сводить дебет с кредитом и намечать проймы. Или не приходят, все еще не понимая, где могут пригодиться, например, на том же сайте нашла курсы «Кто я и чего хочу?» и «Осознанная карьера. Как найти дело по душе». Значит, потенциальные покупатели таких программ все еще не дали себе ответы на эти вопросы.

Хорошо, что свою жизнь можно кардинально изменить несколько раз. Но начинать придется с нуля, а перед этим бессмысленно потратить драгоценные годы жизни.

Получается замкнутый треугольник. Часто говорят, что рынок классического образования мало соотносится с рынком труда. Так с ним не соотносятся и представления участников рынка. Не знаю, чего хочу, учусь там, куда приткнулся, работаю потом абы кем. На выходе мы получаем падение уровня профессионализма едва ли не во всех отраслях, потому что работники не понимают, что они вообще здесь забыли.

Я не планирую заводить грустную песню об отсутствии на системном уровне толковой профориентации. Все-таки каждый сам кузнец своего счастья. Я только констатирую положение дел таким, каково оно есть.

Короче. Надеюсь те, кто в эти дни сдает ОГЭ и ЕГЭ, уже определились с профессией мечты. Я желаю каждому набрать достаточное количество баллов для обучения по вожделенному профилю. Пусть в мире станет больше счастливых людей и востребованных профессионалов.

Юлия Магера

Заглавная иллюстрация создана с помощью нейросети GigaChat