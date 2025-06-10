Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
нейросети для предпринимателей
Ансамбль «1703» на «Лавандовой ночи»
Что делать При укусе клеща
Ансамбль на террасе «Покровского»
Псковская область 80-летие Победы
Господин Рейтингомер
Правила электробезопасности
Задержание ректора ПсковГУ
Агростартапы Псковской области
160 Лет На страже здоровья
Так вот ты какой Благородный олень!
Легкая кухня Ягодный пудинг
ТОС инструкция применения
Летняя терраса «Моя история»
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
Юлия Магера Публикаций: 158
10.06.2025 17:100 Выплюнуть французскую булку 29.05.2025 12:110 Судьба и работа 21.05.2025 17:290 «Ум у нас есть, у нас средств не хватает» 13.05.2025 09:302 Поближе к реальности 06.05.2025 14:320 Курёха и картоха Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 08.06.2025 19:000 В России вступил в силу запрет на глухие заборы между соседями в СНТ 03.06.2025 16:491 Интерактив: Достал мусор на Доставалова 04.06.2025 12:150 Наталье Ильиной продлили срок содержания под стражей 04.06.2025 17:500 Прокуратура проводит разбор ситуации, возникшей на ОГЭ в псковской школе 08.06.2025 22:401 Фотофакт: Над Псковом нависла необычная грозовая туча
Блоги / Юлия Магера

Выплюнуть французскую булку

10.06.2025 17:10|ПсковКомментариев: 0

За последнее время сразу несколько публичных персон призвали к восстановлению в России учреждений для «благородных девиц». Как минимум — возродить знаменитый Смольный институт. Да еще и с передачей ему исторического здания, где сегодня располагаются губернатор и правительство Санкт-Петербурга. Дескать, как это прекрасно, если девушки станут вальсировать и рукодельничать. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера слышит в таких призывах громогласный «хруст французской булки», желание перенять внешнюю сторону давно ушедшей эпохи. В своей авторской колонке она объясняет, чем вредны подобные инициативы.

 

Мы словно все время пытаемся идти вперед, выворачивая шею назад. Смотрим не в прекрасное далеко, не под ноги хотя бы, а все силимся разглядеть в минувшем век золотой. Найти точку счастья и попытаться остановить это единственное мгновение. Да ну хватит уже! Прошлое — прошло. Все, что было в предшествующие эпохи, там и остается. Плохое ли, хорошее, но к нынешней жизни уже не применимо. Контекст другой.

Желающие могут в два клика найти воспоминания бывших институток, давно опубликованы их многочисленные мемуары. В книжках этих — мрак. Там не только про то, как чинно дочери благородных семейств прогуливаются по паркам, осваивают тонкости словесности, заполняют красивым почерком страницы в альбомах подруг и принимают в своих классных комнатах государя императора. Такое тоже есть, но это все внешняя сторона.

Елизавета Водовозова, оставившая «Дневники смолянки» с подробным описанием жути, в которой институтки проводили юность.

Девушки проводили годы в атмосфере раболепства и угодничества перед сотрудницами института и в обстановке «бабовщины» в своем кругу. Постоянными их спутниками были холод и голод, например, спали под тонкими одеяльцами, а теплые халаты на ночь запрещалось надевать, их полагалось красиво вешать на спинку кровати. Чай с хлебом — типичный ужин.

Не знаю, не знаю, как-то сейчас не принято моральные унижения и физические пытки выдавать за воспитание.

Давайте еще и честно посмотрим правде в глазе: большинство из нас обычные люди. Что называется, из простых. Сами учились в обычной школе, что поближе к дому (может, ездили через полгорода за углубленными знаниями, но сильно сути это не меняет). И дети учатся в обычных школах. В этом нет ничего плохого. Напротив, очень даже много хорошего. В России родители обязаны (не то придет в гости злая тетя из опеки) обеспечить ребенку образование в девять классов. Между прочим, в России государственное школьное образование бесплатно, что по мировым меркам о-го-го какое достижение. Все это стало возможным благодаря завершению эпохи, когда существовали институты благородных девиц и кадетские корпуса.

Наверно, кому-то очень хочется найти у своих предков дворянские крови. Пусть бы даже «бабушка согрешила с водолазом». Этакий комплекс Шарикова, которому тоже хочется быть «из блаародных». Отсюда, кстати, все эти портреты в мундирах царской армии, висящие по дворцам современных коррупционеров. У кого не покажут обыск, так непременно будет на стене висеть такое художество в золоченой раме. Дескать, и мы могем!

Арестованный в прошлом году замминистра обороны по тылу Дмитрий Булгаков разместил свой портрет в образе полководца Отечественной войны 1812 года на рояле рядом с канделябрами.

Я вот про своих предков точно знаю, что были они псковскими крестьянами. И горжусь этим фактом. На плечах таких людей страна стояла. Они выращивали хлеб, чтобы потом на барской кухне из него выпекли «французскую булку». Они же шли в рекруты, добывая славу русскому оружию, чтобы самый главный дворянин страны мог сказать: «Когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать». И если бы у нас в стране все еще господствовали бы порядки, при которых существуют институты благородных девиц, то крутила бы я сейчас коровам хвосты где-нибудь под Пушкинскими Горами, а не с бесплатным университетским дипломом в кармане писала колонки в самом популярном СМИ региона.

Чисто статистически большинство моих читателей – потомки людей из «низших» сословий: крестьян или городских мещан и разночинцев. Стыдиться тут нечего, просто такой факт, и на современный статус человека в обществе он никак не влияет.

Легко очароваться красивой картинкой из жизни дворян века так девятнадцатого. Что себе представляет наш современник, думая о той эпохе? Прилизанную телевизионную картинку а-ля сериал «Бедная Настя»: дамы в кружевных платьях при свете свечей вальсируют под Шуберта. Однако и в дворянской среде такой образ жизни был только у самой верхушки. Быт остальных великолепно описал недавний именинник Пушкин в «Евгении Онегине», этой «энциклопедии русской жизни». Вот, скажем, из чего состояли после замужества будни матери семейства Лариных: «Она езжала по работам,/ Солила на зиму грибы,/ Вела расходы, брила лбы,/ Ходила в баню по субботам,/ Служанок била осердясь,/ Все это мужа не спросясь».

Довольно простая, даже грубая жизнь. Разве что в поле не надо тяпкой махать от зари до зари, а грибы солить можно руками крепостных девок. Потому и открыла когда-то Екатерина II первый в нашей стране Смольный институт благородных девиц, чтобы через женщин смягчить нравы в дворянской среде и чтобы сословие – опора трона хотя бы манерами отличалось от собственных крестьян. Тем более, после указа «О вольности дворянской» государственная служба перестала быть обязательной, многие насовсем осели по имениям. В общем-то затея оказалась удачной, и следующие поколения дворян, воспитанные в этих имениях бывшими институтками, создали тот самый классический XIX век. Создали сами для себя, то есть для двух процентов населения страны. Обеспечен этот внешний лоск был рабским трудом большинства населения. Вся «классика» разом рухнула, как только царь-освободитель отобрал у элиты бесплатную рабочую силу, без которой бывшим институткам осталось только продать свой вишневый сад.

И потом, каждый из нас с бытовой точки зрения сейчас живет лучше, чем жили цари! Как минимум у нас есть безлимитный доступ к горячему душу (а не только «баня по субботам») и антибиотики, благодаря которым нет риска умереть после обычной царапины и есть возможность проводить сложные операции. Так что там возрождать собрались? Эпоху, когда помереть можно было после удаления зуба?

Эпоха ушла и в том смысле, что во времена существования Смольного института благородных девиц положение женщины в обществе было, мягко говоря, иным. Сегодня женщины не только занимаются вышивкой и музицированием, но также делают операции на открытом сердце и летают в космос. Однако все еще находятся те, кто хочет запихнуть женщин в рамки своих пещерных представлений о нашем истинном месте. Спасибо, мы сами как-нибудь разберемся. А рукоделием и танцами вполне способны заниматься без возвращения к дореволюционным порядкам. Те же балы регулярно проводят разные общественные организации, и у желающих нет проблем на один вечер почувствовать себя Наташей Ростовой или Андреем Болконским. Но только на один.

На Сретенском балу в Пскове.

Если «переводить на наши деньги», если отбросить всю шелуху (вроде того, что и форма у нынешних «девиц» будет потеплее прежней, и учить их станут по современным стандартам), то закрытые пансионы для детей элиты прекрасно существуют в наши дни. Конечно, с поправкой на ветер истории, без былого жеманства. Элита во все эпохи прекрасно справлялась с образованием и воспитанием отпрысков, все это уже есть без выселения из Смольного правительства Петербурга.

Нас, обычных людей, больше должно волновать состояние школы не при дворе, а во дворе, вокруг которого стоят не дворцы, а тривиальные девятиэтажки. Пока нам, извините, затирают дичь про возрождение институтов благородных девиц, в обычной общеобразовательной школе все катится в пропасть. А мы все как в том анекдоте, реакция одна: «Пренебречь, вальсируем».

Юлия Магера

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
12 июня мы отмечаем государственный праздник. Знаете ли вы, как он называется?
В опросе приняло участие 103 человека
10.06.2025, 18:140 «Гонки по вертикали»: визит Бутиной, кандидат Никто и Шлосберг* в СИЗО 10.06.2025, 18:030 «Круглый стол»: Региональные отделения партий на старте избирательной кампании-2025. ВИДЕО 10.06.2025, 18:010 Игорь Сопов: Официально еще выборы не начались 10.06.2025, 17:570 Нарушителей парковки в районе улиц Гагарина и Бастионной в Пскове выявил комплекс «Дозор М3»
10.06.2025, 17:550 ГД увеличивает штраф за отказ остановить машину по требованию полиции 10.06.2025, 17:540 С преимуществами путешествий по Псковской области знакомят на ВДНХ 10.06.2025, 17:510 Яна Иванова: Ключевая проблема – неверие людей в выборы 10.06.2025, 17:480 «Беседка»: Наталия Дубровская о фестивале «Исаборг» и планах музея-заповедника «Изборск». ВИДЕО
10.06.2025, 17:460 На приеме у сенаторов в Пскове ответы на свои вопросы получили 32 человека 10.06.2025, 17:440 Каждый активист «Новых людей» может принять участие в политических баталиях — Андрей Маковский 10.06.2025, 17:420 Митрополит Матфей совершил чин освящения колоколов храма Вознесения Господня в Порховском районе 10.06.2025, 17:400 Антон Мороз поручил ускорить темпы строительства школы в Гдове
10.06.2025, 17:380 Владимир Жириновский давал установки на выборы 2026 года Антону Минакову 10.06.2025, 17:290 Объявлены победители конкурса слоганов к 25-летию Псковской Ленты Новостей 10.06.2025, 17:200 Вечером 10 июня в Великих Луках ожидается спортивный полет воздухоплавателей 10.06.2025, 17:100 Выплюнуть французскую булку
10.06.2025, 17:060 Молодой человек решил полежать на чужом диване в Псковском районе и оказался в суде 10.06.2025, 17:030 Олег Брячак: Сложности с подбором кандидатов испытывают многие партии 10.06.2025, 16:570 В Пскове на Рижском проспекте грузовик «догнал» Mini Cooper 10.06.2025, 16:550 Впервые за несколько лет встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет в открытом формате
10.06.2025, 16:520 Буря в стакане воды — Петр Алексеенко о ситуации в «обезглавленных» райкомах КПРФ 10.06.2025, 16:430 ВАЗ влетел в бордюрный камень на улице Народной в Пскове 10.06.2025, 16:330 Изборский музей-заповедник собирается установить рекорд по числу посетителей 10.06.2025, 16:300 Ансамбль песни и танца Республики Южная Осетия выступит в Пскове 14 июня
10.06.2025, 16:260 Кратковременные дожди и грозы ожидаются 11 июня в Псковской области 10.06.2025, 16:242 Чествование медицинских работников состоялось в Пскове в преддверии профессионального праздника 10.06.2025, 16:220 Фотофакт: Перед Домом Советов в Пскове почти не осталось деревьев 10.06.2025, 16:090 День молодежи отметят на трех локациях в Пскове 28 июня
10.06.2025, 16:010 В псковской деревне Подбережье построили внутрипоселковый газопровод 10.06.2025, 15:570 Два автомобиля столкнулись вблизи псковского ТРК «Акваполис» 10.06.2025, 15:480 Алексей Севастьянов: «Единая Россия» будет представлена во всех округах на муниципальных выборах 10.06.2025, 15:450 Для аэронавтов в Великих Луках организовали катание на коньках
10.06.2025, 15:410 Реплика Константина Калиниченко: Перевозбуждение профессиональных душнил 10.06.2025, 15:290 Изборский фестиваль поэзии «Славянское поле» посвятят 80-летию Победы 10.06.2025, 15:121 Льва Шлосберга* отправили в изолятор временного содержания 10.06.2025, 15:070 Продавец компенсировала порховскому магазину 115 тысяч рублей недостачи после вмешательства приставов
10.06.2025, 14:560 Подходы к информационной работе обсуждают псковские профсоюзы в Уфе 10.06.2025, 14:360 Фестиваль народа сето традиционно пройдёт этим летом в Печорском округе 10.06.2025, 14:270 В Пскове восстановлено движение автобусов по улице Максима Горького 10.06.2025, 14:250 Порховичку осудят за оплату покупок с украденной карты
10.06.2025, 14:160 Мошенники не смогли обмануть жительницу Великих Лук на два миллиона рублей 10.06.2025, 14:080 После стрельбы в австрийской школе госпитализированы 28 человек 10.06.2025, 13:550 Художники и скульпторы из Китая посетят международный пленэр в Изборске 10.06.2025, 13:490 По подозрению в краже спиртного росгвардейцы задержали 28-летнего псковича
10.06.2025, 13:380 Акция «Я люблю тебя, Россия!» состоится в Великих Луках 12 июня 10.06.2025, 13:250 Фестиваль реконструкции «Железный град» пройдет в августе в Изборской крепости 10.06.2025, 13:120 Весной псковичи смотрели популярные любовные драмы ― аналитики 10.06.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция «круглого стола»: Региональные отделения партий на старте избирательной кампании-2025
10.06.2025, 13:030 Трех лучших доярок определили в Псковском районе 10.06.2025, 12:540 В Австрии несколько человек погибли при стрельбе в школе 10.06.2025, 12:450 За год число доступных инвестплощадок в Псковской области выросло более чем в 2 раза 10.06.2025, 12:390 Фестиваль «Исаборг» отличается подлинностью и настоящей правдой — Наталия Дубровская
10.06.2025, 12:350 «Потягнем за Отечество!»: Герой России Тимур Апакидзе 10.06.2025, 12:310 В Псковской области заявили о подавлении вещания СМИ РФ в приграничье 10.06.2025, 12:240 Наталия Дубровская: Около 200 человек из разных регионов посетят фестиваль «Исаборг» 10.06.2025, 12:230 Аптечная сеть в Пскове не смогла оспорить незаконность неоновой подсветки на витринах 
10.06.2025, 12:170 Порядок прохода в Изборскую крепость изменится 13 и 14 июня 10.06.2025, 12:140 ИТ-холдинг Т1 и ННГУ будут вместе готовить ИТ-кадры 10.06.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Наталией Дубровской 10.06.2025, 12:000 Безотходное производство теплоизоляционных плит может появиться в Псковской области
10.06.2025, 11:540 Только каждый десятый рекрутер Пскова никогда не встречал ложных сведений в резюме – опрос 10.06.2025, 11:530 Пожилую женщину насмерть сбил поезд на бежаницкой станции Сущево 10.06.2025, 11:450 До 8 сентября можно будет подать заявку на ДЭГ в Псковской области на «Госуслугах» 10.06.2025, 11:440 День России отметят в псковском музее 
10.06.2025, 11:310 «Круглый стол»: Региональные отделения партий на старте избирательной кампании-2025 10.06.2025, 11:270 Уголовное дело о повторной дискредитации армии возбудили в отношении Льва Шлосберга* 10.06.2025, 11:220 Жилой дом горел в новосокольническом СНТ «Рассвет» 10.06.2025, 11:130 Круглый стол по мерам поддержки военных пройдет в псковском центре «Мой бизнес»
10.06.2025, 11:090 Завод по производству сжиженного природного газа хотят построить в ОЭЗ «Моглино» 10.06.2025, 10:480 Симптомы отравления угарным газом напомнили псковичам 10.06.2025, 10:440 С 1 сентября в российских школах ограничат объем домашних заданий 10.06.2025, 10:310 На каждом избирательном участке в Псковской области организуют общественное наблюдение
10.06.2025, 10:260 Дерево упало на автомобиль на улице Алмазной в Пскове 10.06.2025, 10:170 «Беседка»: Наталия Дубровская о фестивале «Исаборг» и планах музея-заповедника «Изборск» 10.06.2025, 10:161 Знак «тупик» исчез с перекрестка улицы Максима Горького и Рижского проспекта в Пскове 10.06.2025, 10:050 В Пскове почти каждый второй старшеклассник выполняет «домашку» с помощью ИИ — опрос
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru