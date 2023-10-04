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Юлия Магера Публикаций: 92
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Блоги / Юлия Магера

Школьные обломки

04.10.2023 11:13|ПсковКомментариев: 0

Нынешняя неделя проходит под знаком предстоящего Дня учителя. В ближайшие дни нас ждет много пафосных слов о призвании, священном долге и отданном детям сердце. Для их произнесения проведут какие-нибудь торжественные собрания, формулировки отточат на специально созванных конференциях. Обязательно упомянут идущий Год педагога и наставника. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера уверена, что вся говорильня никак не поменяет главного: профессия учителя продолжает становиться все более непопулярной и непрестижной. Учителя бегут из школы, что порождает такой величины ком проблем, что он вот-вот окончательно придавит систему образования. Пока праздничные залы наполняются пустословием, наш автор предлагает поговорить о том, что ежедневно происходит за дверями классных комнат.

 

Куда девается огромная толпа выпускников бывшего педа, а теперь опорного вуза региона ПсковГУ, где все еще сохраняется педагогический профиль? Куда угодно, только не в школу. Все танцы с бубнами вокруг привлечения кадров в школы упираются в главную проблему - там не платят. Причина эта не единственная, про другие чуть позже, а теперь давайте о прагматичной стороне вопроса - о деньгах. Потому что на осознании высокой миссии долго не протянешь. Учителя - такие же люди из костей и кожи. Значит, им нужно платить коммуналку, есть, одеваться, ездить на работу. Мы говорим пока только об элементарных потребностях живого организма, желающего таковым оставаться. Учительской зарплаты не хватит на покрытие базы. Не стоит даже заикаться о таких затратных статьях как покупка жилья или отпуск у моря.

Выпускник вуза может рассчитывать на зарплату едва ли выше минималки. Поэтому в подавляющем большинстве случаев трудоустройство в школу воспринимается как синоним жизненной неудачи. Сначала от безысходности поступление в пед, потому что внутри региона за бюджетный счет больше негде учиться по гуманитарному профилю. После диплома нигде больше не пригодился, вот и пошел в школу. Переименование педа в классический университет проблему только усугубило. Опорный вуз должен готовить кадры под реальные потребности региона. Нужда в учителях несомненна. Однако процесс перемещения со студенческой скамьи к классной доске замедлился в разы. По меньшей мере последние лет пятнадцать единицы из каждого выпуска шли работать в школу. Теперь педагогов выпускают в разы меньше, значит, чисто статистически, вместо молодых специалистов остается дырка от бублика.

Средний возраст педагога в Псковской области - 58 лет. Данные официальные, их в конце лета обнародовал председатель областного комитета по образованию Андрей Ермаков во время эфира на «ПЛН FM». То есть детей учат натуральные пенсионеры. Порой выгоревшие, такие, кого при нормальном положении дел к детям нельзя подпускать на пушечный выстрел. Не утверждаю, что все таковы, но педагог - профессия массовая, есть среди них как хорошие, так и разные. Педагогическую пенсию за 25 лет стажа не просто так назначают досрочно. Дети способны опустошить до дна.

Положение настолько критическое, что в школы отправляют педагогов-недоучек, студентов старших курсов. Выбор у администраторов образования невелик: либо половина учителя, либо никакого вообще. Справедливости ради после «практики» некоторые решают в школе задержаться. Но чаще всего это те, кто и так собирался выбрать педагогическую стезю. Подход способен заткнуть совсем уж зияющие дыры, но не решить системную проблему. Как и экзотические в наших широтах случаи, вроде переезда в Пушкинские Горы бывшего метеоролога, ставшего учителем географии.

Или в одной из псковских школ английский преподает москвичка, сознательно променявшая столицу на «хождение в народ». Но на чудаках-энтузиастах далеко не уедешь, а мы говорим про массовую школу. Уйдут на отдых или по естественным причинам учителя-пенсионеры. Кто будет учить детей?

Те молодые специалисты, что рискуют прийти в школу, очень быстро потухают. На морально-волевых дорабатывают три года до получения подъемных и пишут заявление. Уходят или совсем, или переезжают в Питер и Москву, где за ту же работу получают в разы больше. Педагог остается в системе образования - это хорошие новости. Плохие заключаются в том, что регионы продолжат терять кадры, так как не в состоянии обеспечить столичный уровень зарплат.

Не вчера это началось и, к сожалению, не завтра кончится. Сколько времени - счет на годы! - ведутся разговоры о том, что в школах нужно вводить единую тарифную сетку на всю страну, делать начисления зарплаты прозрачным (без жонглирования цифрами в платежках) и поднимать оклады в разы, а то и в десятки раз. Дождались пока только того, что по этому пути пошел Казахстан, где с недавних пор даже сельский учитель получает зарплату, аналогичную 120 тысячам российских рублей. Согласитесь, такой расклад привлекает в школы педагогические кадры совсем иного качества, соответственно, растет и уровень подготовки учеников - у соседей, не у нас.

Голодный учительский паек - настоящий позор для страны, претендующей на статус мировой державы, которая при этом не в состоянии обеспечить педагогам содержание хотя бы на уровне бывшей национальной окраины. Как мы до этого дошли?

Финансовый вопрос - краеугольный, но не единственный. Педагоги идут каждый день в школу, как на войну, и справедливо задаются вопросом, чего ради этот подвиг. В частных разговорах учителя называют нынешних детей «гоблинами». Непедагогично? Зато реалистично. Говорят учителя о том, что никакие педагогические методики не применимы к тем, кто не способны воспринимать человеческую речь. Можно, конечно, обвинять учителей в профнепригодности и указывать на дверь. Только они и сами отлично справляются с задачей по увольнению.

Никуда не делись и пресловутые отчеты. Про их ликвидацию тоже много говорят, а по факту гора бумаг все выше. Да еще и поветрие последних лет, наследие эпохи дистанта - принудительная регистрация на электронных платформах. Призванные помогать, они превратились в обязаловку, которая съедает кучу времени. Педагог должен сам там зарегистрироваться (зачастую, устраивая камлания вокруг глючного сервиса) и каким-то образом простимулировать родителей сделать то же самое. Все ради того, чтобы больше никогда не заходить на ресурс, а спустя короткое время повторить свистопляску с новым. Зато кто-то в свой отчет поставит палочку.

В эту же копилку все новые и новые предметы. Время учебного дня ограничено, но к традиционным, понятным предметам, вроде русского языка и математики, что ни год, то добавляют всякие ОБиЗРы, ОДНКРы и прочие «Разговоры о важном». Некогда заниматься своей прямой работой - учить.

Поэтому педагоги, все-таки имеющие желание работать с детьми, но уставшие от бесконечного школьного карнавала, выбирают третий путь. Из школы бегут, но не на улицу, не в магазин одеждой торговать, а заниматься репетиторством. Печально, что из школы в репетиторы уходят лучшие, хорошо знающие свой предмет, способные его объяснить, помочь с усвоением текущей программы и подготовкой к экзаменам. Выбравшие такой путь признаются, что жалеют только об одном: что не сделали этого раньше. Только проводишь уроки и готовишься к ним. Из отчетов - всего лишь короткий документ в налоговую на уплату 4% налога по самозанятости. Доход впечатляющий по меркам школьного учителя. Возьмем самую среднюю таксу по Пскову, 600 рублей в час (к наиболее грамотным специалистам стоит очередь за куда более высокую плату). В нынешнем праздничном октябре 22 рабочих дня. Представим, что и нагрузка у нашего репетитора средняя, часов по 5 в день. Даже после выплаты крошечного налога (а мы понимаем, что платят его далеко не все) чистыми выходит 63 360. Очень приличная зарплата для достойной жизни - и без всяких вливаний в уши песен о священном долге.

Родителям деться некуда, ведут детей к репетиторам. Лет 20 назад на подобные занятия ходили или совсем непроходимые тупицы, или почти гении, которым нужна подготовка к поступлению в столичные вузы. Теперь редкий ребенок не посещает хотя бы одного платного педагога. В выпускных классах репетиторов у ученика ровно столько, сколько ему предстоит сдать экзаменов. Потому что школа не в состоянии подготовить учеников к своей же аттестации. Какие знания передаст заезженный учитель, работающий в классе на 30+ учеников с вкраплениями тех самых «гоблинов»? Нагрузка на детей в школе ширится, но главную свою функцию школа выполняет все менее качественно. Родителям приходится доучивать детей в частном порядке.

Такое положение дел приводит к тому, что из школы бегут уже не только педагоги, но и школьники. Семейное обучение перестает быть чем-то экстраординарным. Все больше родителей забирают детей и - нет, не учат их самостоятельно логарифмированию. А устраивают в онлайн-школы и водят к репетиторам, раз в году сдавая в школе контрольные для перевода из класса в класс. Рассуждают так: лучше немного заплатить, но сосредоточиться на получении знаний без притопов и прихлопов, которыми все больше заполняется школа. Социализацию добирают через кружки и секции.

Современная массовая общеобразовательная школа разрушается. Она превращается во что угодно, в место передержки детей, только не в центр передачи знаний. Добывать их приходится самостоятельно. Роль педагога в социальной иерархии низведена к положению ниже ноля. Учителя из школы бегут, оставшиеся стареют и из последних сил дотягивают лямку, все чаще задавая вопрос, чего ради. День учителя мог бы стать поводом для обстоятельного разговора о действительно важном. Куда мы движемся? Есть ли возможность спасти школу от окончательно распада или точка бифуркации уже пройдена и остается только наблюдать крушение и уворачиваться от обломков? Но вместо обсуждения конкретных проблем мы вновь много раз услышим слово «халва». Ближайшее будущее в такой обстановке выглядит крайне мрачным.

Юлия Магера

Теги: #школа #дети #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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