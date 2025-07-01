Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Легким десертам — легкая сметана
Псков Летние террасы
Жить в Атмосфере
нейросети для предпринимателей
Псковская область 80-летие Победы
Бизнес В Великих Луках
Что делать При укусе клеща
Господин Рейтингомер
Задержание ректора ПсковГУ
Агростартапы Псковской области
ТОС инструкция применения
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
Легкая кухня Ягодный пудинг
Рай В шалаше
ПЛН 25 лет
Юлия Магера Публикаций: 159
01.07.2025 15:140 Поведение на три буквы 10.06.2025 17:102 Выплюнуть французскую булку 29.05.2025 12:110 Судьба и работа 21.05.2025 17:290 «Ум у нас есть, у нас средств не хватает» 13.05.2025 09:302 Поближе к реальности Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 24.06.2025 12:420 Двухлетнего ребенка швырнули головой об пол в аэропорту Шереметьево 25.06.2025 14:338 Жизнь без мобильного интернета: проверка на прочность 24.06.2025 15:541 Интерактив: Вандалы рушат исторические стены? 26.06.2025 08:320 Сотрудники ПсковГУ рассказали, что перечисляли часть зарплаты Наталье Ильиной 29.06.2025 18:071 Депутат Госдумы Константин Затулин попал в ДТП в Псковской области
Блоги / Юлия Магера

Поведение на три буквы

01.07.2025 15:14|ПсковКомментариев: 0

Возвращение в школы оценки за поведение, которое состоится в наступающем учебном году, натолкнется на простой вопрос из трех букв. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера считает, что из старой-новой оценки выйдет пшик, а то и прямо вред. Свою позицию она изложила в авторской колонке.

 

Не успели в школах отгулять выпускные, как новостные ленты принесли информацию из недалекого будущего. Через два месяца, то есть с началом следующего учебного года, в школы вернутся оценки за поведение. Покамест в качестве эксперимента, обкатают систему в 84 школах из разных регионов. Но лично у меня нет никаких сомнений в том, что пилотный учебный год будет признан успешным, такую оценку сами себе поставят организаторы, потому что обычно именно так и происходит. Можно смело прогнозировать, что с сентября 2026 года оценка за поведение светит всем школьникам страны.

Никто точно не может сказать, когда оценки за поведение исчезли из повестки школьного дня. Я вот в школу пошла в девяностые, аттестат получила в нулевые. Еще в год моего рождения, в 1989-м, такая оценка была признана анахронизмом, вроде пионерского отряда и школьной формы — явлений, которые сейчас тоже вернулись в школу, пусть и под несколько иным соусом. Однако в мои школьные годы поведение все еще оценивали по инерции, но «отлично» или «неуд» уже ни на что не влияли, потом как-то оказалось, что и дневники печатают без соответствующей графы, подытоживающей каждую неделю.

Потери никто не заметил, пока «вдруг» не оказалось, что современные дети — свои же собственные — какие-то инопланетяне без представлений о нормах принятого в обществе поведения. Мат из детских ротиков, расталкивание пассажиров общественного транспорта рюкзаками, которые не снимает почти ни один школьник в автобусе, ошалелая езда на электросамокатах по тротуарам — все это привычные паттерны поведения нынешних несовершеннолетних. У каждого найдется история в духе той, что я рассказывала два года назад, как гоняла в центре Пскова мелких пакостников, бивших бутылки с помойки на детской площадке.

Буквально на этих выходных коллега столкнулся с подобным на входе в один из местных торговых центров. Оттуда вышло существо лет двенадцати, поставило на землю пустую жестяную банку из-под напитка, смяло ее прыжком и точным пасом отправило в разъехавшиеся по сторонам раздвижные двери. Из таких цветочков потом созревают ягодки разгромленных общественных туалетов и разбитого свежего благоустройства.

Очевидно, нынешняя система не справляется с укладыванием пубертатных комков гормонов в рамки. Родители по старой памяти ждут, что воспитанием займется школа, а у той не осталось рычагов влияния вообще. Наоборот, это на учителя можно писать жалобы во все инстанции, чтобы те замучили проверками, можно доводить педагога прямо на уроке до белого каления, а, добившись цели, подленько включать кнопку записи видео на смартфоне. В обратную сторону это не работает.

Сомнительно, что рычагом воздействия на вконец оборзевших детишек станет оценка за поведение.

В советское время она шла в комплекте с учительским нагоняем, а то и подзатыльником (осуждаем). Сегодня ребенка нельзя не то, что из школы исключить — невозможно за порог класса выставить, сам же учитель потом греха не оберется. Ну, и каков будет статус оценки за поведение сегодня? Будет ли она на что-то влиять или получит чисто символическое значение в отчетах чиновников? Во втором случае школьники мгновенно перестанут обращать на нее внимание. Сообразили же, что два последних года в школе надо наседать на предметы к ЕГЭ, а остальные тупо вывезти на «троечку».

Старожилы припоминают, как в советское время, когда оценки за поведение были в ходу, медалистам-оторвам (бывают такие дети, учатся отлично, а после их выпуска вся школа с облегчением крестится) перерисовывали отметки, чтобы не портить общую картину. То есть это даже на «хороших» детей действовало не всегда еще в ту пору, когда трава была зеленее.

В наши дни реальный выхлоп от оценки за поведение может превратиться в пшик, когда упрется в один простой вопрос из трех букв: «И че?»

За последние тридцать лет родители стали полноценными участниками образовательного процесса. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы предположить, как они начнут действовать в случае получения чадами плохих отметок за поведение. Будет три основных варианта.

Вариант первый. Полное бездействие. Наивно думать, что взрослые обратят внимание на своего педагогически запущенного ребенка (а он именно таков, иначе, откуда соответствующее поведение), когда тот принесет плохую оценку. Ну, принес и принес. Сами там в школе разбирайтесь.

Вариант второй. Рыдающие отличницы. Пробежала примерная девочка на перемене по коридору, получила за поведение «четверочку», и все, личная драма.

Вариант третий. Бешеные мамашки. Есть такая категория родителей, которые с вопросами воспитания до конца не разобрались (и разбираться не собираются, потому что у таких идеальных людей ребенок может быть только под стать), зато прекрасно усвоили, как с помощью жалоб превращать жизнь педагогов в персональный ад. В том числе, из-за таких родителей у нас дефицит в учительских. Иные, быть может, и низкую зарплату потерпели бы (мало ли, какие у семьи ресурсы), но когда родители давят, а администрация школы велит делать, что угодно, лишь бы была тишина, любой здравомыслящий человек примет решение просто выключиться из этой системы.

Пока что выглядит так, будто учителям добавили головной боли. Возможно, она станет единственным эффектом от возвращения в дневники графы «оценка за поведение».

В итоге, мы рискуем увидеть в дневниках сплошь «хорошо» и «отлично» за поведение — так учителя будут сами себя страховать от дополнительных проблем. «Удовлетворительно» или «неуд» станут появляться в совсем уж вопиющих случаях, но ни на что повлиять не смогут.

Если новая-старая оценка получит все-таки ощутимый вес, будет, например, давать дополнительные баллы при поступлении, то выглядит вся эта история еще сомнительнее. ЕГЭ, как бы его не ругали противники, все-таки «единый экзамен», на всю страну один и тот же. А оценки за поведение отдали на откуп классным руководителям. С одной стороны, мы получим педагогов, замученных родительскими вопросами: «Почему не "пять"?!» С другой, выгоревшие классухи, по которым ранняя педагогическая пенсия давно плачет, получат кое-какую властишку в свои руки, и смогут превратить эту оценку в инструмент манипуляции. Не будем забывать и про коррупционные риски, если на кону будет стоять поступление на бюджетное место, каких с каждым годом становится все меньше. Тут коробкой конфет ко Дню учителя не отделаешься.

Короче, пока что вопросов больше, чем ответов. Вряд ли их даст годовой эксперимент в 84 школах. Система образования в очередной раз во что-то ввязывается, надеясь разобраться по ходу движения, но результат будет непредсказуемым. С другой стороны, нельзя не согласиться с теми, кто, все это понимает и тяжко вздыхает: «Ну, хоть что-то». Потому что с чего-то и правда пора начинать.

Юлия Магера

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
С 1 июля повышаются тарифы на ЖКУ. Какая часть от вашей зарплаты уходит на их погашение?
В опросе приняло участие 110 человек
01.07.2025, 15:240 Первый вице-губернатор озвучила причины реорганизации больниц в Псковской области 01.07.2025, 15:150 МегаФон расширяет линейку устройств под собственной торговой маркой 01.07.2025, 15:140 Поведение на три буквы 01.07.2025, 15:130 Фильмы молодых псковских режиссёров покажут на кинофестивале «Западные ворота»
01.07.2025, 15:060 Пенсионеров приглашают на экскурсии в псковский музей в первую среду июля 01.07.2025, 14:510 Владимир Цветков представит «Единую Россию» на выборах главы Дновского округа 01.07.2025, 14:450 Последствия сильного ветра продолжают устранять в Псковском районе 01.07.2025, 14:410 В псковском управлении Росгвардии стартовал летний период подготовки
01.07.2025, 14:390 Вера Емельянова о реорганизации больниц: Нужно больше общаться и с персоналом, и с пациентами 01.07.2025, 14:350 Готовность системы оповещения населения проверят в Псковской области 2 июля 01.07.2025, 14:330 Антона Мороза утвердили кандидатом на довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3 01.07.2025, 14:300 В Пскове выбрали финалистку программы «Мама-предприниматель»
01.07.2025, 14:220 Режим чрезвычайной ситуации ввели в Псковской области из-за переувлажнения почвы 01.07.2025, 14:130 Михаил Ведерников: Статус депутата повышается  01.07.2025, 14:090 Руководитель Роскачества: Мы разбираем продукты на молекулы 01.07.2025, 14:000 Приемы граждан проведут в районах Псковской области по вопросу объединения больниц
01.07.2025, 13:560 Врача из Великих Лук осудили за незаконную выписку больничного листа 01.07.2025, 13:510 Александр Козловский: Все кандидаты команды губернатора сильные и авторитетные 01.07.2025, 13:370 Вера Емельянова: Кредиторская задолженность больниц до реорганизации составляла более 600 млн рублей 01.07.2025, 13:280 Незаконную пристройку козырька к ларьку выявили на улице Стахановской в Пскове
01.07.2025, 13:250 Открытый разговор с Антоном Морозом 01.07.2025, 13:100 Встреча на Кургане Дружбы состоится 5 июля 01.07.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Верой Емельяновой 01.07.2025, 12:580 У солдата-срочника в Псковской области выявили кампилобактериоз
01.07.2025, 12:510 Нормативы финансирования образовательных программ в вузах РФ могут увеличить на 22% 01.07.2025, 12:370 Лучшие выпускники школ Псковской области встретились с губернатором 01.07.2025, 12:300 Выставка петербургских художников откроется в псковской галерее «Дар» 01.07.2025, 12:190 В ГД внесли проект об уголовной ответственности иноагентов при нарушениях
01.07.2025, 12:170 На ярмарке вакансий представители «Титан-Полимера» рассказали о карьерных возможностях на заводе 01.07.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с главой Роскачества Максимом Протасовым 01.07.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 1 июля 01.07.2025, 11:561 Стали известны подробности смерти псковички, на которую рухнуло дерево
01.07.2025, 11:540 Лошадницы подрались на псковском фестивале «Виноград». ВИДЕО 01.07.2025, 11:480 В июле псковичи смогут посетить четыре концерта органной музыки 01.07.2025, 11:450 С симптомами ОРВИ за неделю в Псковской области госпитализировали 10 человек 01.07.2025, 11:430 67 новых площадок накопления ТКО появился в муниципалитетах Псковской области
01.07.2025, 11:380 Реформа здравоохранения станет темой эфира с первым вице-губернатором Верой Емельяновой на «ПЛН FM» 01.07.2025, 11:320 ФСБ раскрыло зарегистрировавшего SIM-карты без присутствия клиентов псковича 01.07.2025, 11:180 93% псковских компаний сталкиваются с дефицитом навыков у соискателей в ИТ-сфере – опрос 01.07.2025, 10:580 Опубликована программа VI псковского кинофестиваля «Западные ворота»
01.07.2025, 10:530 Великолучанке выплатят 700 тысяч рублей после 14 лет ложных обвинений в преступлении 01.07.2025, 10:500 Минтруд рассказал о праздничных выходных в 2026 году 01.07.2025, 10:330 Руководитель Роскачества Максим Протасов станет гостем программы «Беседка» 01.07.2025, 10:260 Антон Мороз озвучил причины создания в Гдове федерации хоккея на траве
01.07.2025, 10:140 Около ста населенных пунктов Новоржевского округа остаются без света 01.07.2025, 10:020 Комфортные и безопасные 01.07.2025, 09:400 Возгорание в бесхозном строении произошло в Идрице 01.07.2025, 09:390 56% псковичей считают, что учителя должны сдавать ЕГЭ по своим предметам — опрос
01.07.2025, 09:050 День реставратора отмечают в России 1 июля 01.07.2025, 08:400 Фотофакт: Все сигналы одновременно показывает светофор на перекрестке Энтузиастов и Сиреневого бульвара в Пскове 01.07.2025, 08:200 Реальные зарплаты стали расти вдвое медленнее 01.07.2025, 08:000 Доля срочных продаж квартир достигла 30%
01.07.2025, 07:300 День ветеранов боевых действий празднуют 1 июля 01.07.2025, 07:000 В Псковской области восстановлено электроснабжение в 421 населённом пункте после непогоды 01.07.2025, 01:370 Два похожих ДТП произошли в Пскове из-за несоблюдения дистанции. ФОТО 30.06.2025, 22:001 Деревянный храм блаженной Ксении Петербургской из московского района Останкино переехал в Псков
30.06.2025, 21:400 Псковича задержали с закладкой и оштрафовали 30.06.2025, 21:210 Врач рассказал о главных симптомах детской пневмонии летом 30.06.2025, 21:000 ВОЗ рассказала, сколько человек умирают в час из-за одиночества 30.06.2025, 20:390 17 единиц гражданского оружия изъяли росгвардейцы за неделю
30.06.2025, 20:220 FT назвала падение курса доллара с начала года худшим за полвека 30.06.2025, 20:000 Минобрнауки: 40% не окончивших вуз студентов ушли, не справившись с программой 30.06.2025, 19:420 Букеты из пионов и полевых цветов рисовали участники мастер-класса в Изборске 30.06.2025, 19:230 Кабмин поддерживает инициативу по освобождению бойцов СВО от судебных пошлин
30.06.2025, 19:020 Фермерскую продукцию из африканского сома представил Россельхозбанк на ярмарке «Виноград» 30.06.2025, 18:320 Чаще всего псковичи находят любовь на работе – опрос 30.06.2025, 18:290 Открытый разговор на острые темы с Антоном Морозом в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО 30.06.2025, 18:270 Библиотека имени Курбатова вновь станет одной из площадок фестиваля «Западные ворота»
30.06.2025, 18:240 Больше всего летом респонденты ПЛН ждут фестивали «Виноград» и «Лешуга» 30.06.2025, 18:080 Рейтингомер: «Странная сказка» от депутата, шутка от приставов и самый гуманный суд в мире 30.06.2025, 18:040 Невельская «гонщица» оплатила почти 200 штрафов после вмешательства приставов 30.06.2025, 18:010 В Плюссе полностью отключат электричество для проведения работ на ЛЭП
30.06.2025, 18:010 Телефонные мошенники похитили у великолучанки 33 тысячи рублей 30.06.2025, 17:590 Многодневное голосование на предстоящих выборах официально утвердили в Пскове 30.06.2025, 17:570 Антон Мороз: В округе №3 есть люди, которые готовы со мной решать проблемы 30.06.2025, 17:540 Сервис билайн стал одним из лидеров на рынке по объему электронных и аудиокниг
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru