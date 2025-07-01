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Поведение на три буквы

Возвращение в школы оценки за поведение, которое состоится в наступающем учебном году, натолкнется на простой вопрос из трех букв. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера считает, что из старой-новой оценки выйдет пшик, а то и прямо вред. Свою позицию она изложила в авторской колонке.

Не успели в школах отгулять выпускные, как новостные ленты принесли информацию из недалекого будущего. Через два месяца, то есть с началом следующего учебного года, в школы вернутся оценки за поведение. Покамест в качестве эксперимента, обкатают систему в 84 школах из разных регионов. Но лично у меня нет никаких сомнений в том, что пилотный учебный год будет признан успешным, такую оценку сами себе поставят организаторы, потому что обычно именно так и происходит. Можно смело прогнозировать, что с сентября 2026 года оценка за поведение светит всем школьникам страны.

Никто точно не может сказать, когда оценки за поведение исчезли из повестки школьного дня. Я вот в школу пошла в девяностые, аттестат получила в нулевые. Еще в год моего рождения, в 1989-м, такая оценка была признана анахронизмом, вроде пионерского отряда и школьной формы — явлений, которые сейчас тоже вернулись в школу, пусть и под несколько иным соусом. Однако в мои школьные годы поведение все еще оценивали по инерции, но «отлично» или «неуд» уже ни на что не влияли, потом как-то оказалось, что и дневники печатают без соответствующей графы, подытоживающей каждую неделю.

Потери никто не заметил, пока «вдруг» не оказалось, что современные дети — свои же собственные — какие-то инопланетяне без представлений о нормах принятого в обществе поведения. Мат из детских ротиков, расталкивание пассажиров общественного транспорта рюкзаками, которые не снимает почти ни один школьник в автобусе, ошалелая езда на электросамокатах по тротуарам — все это привычные паттерны поведения нынешних несовершеннолетних. У каждого найдется история в духе той, что я рассказывала два года назад, как гоняла в центре Пскова мелких пакостников, бивших бутылки с помойки на детской площадке.

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Буквально на этих выходных коллега столкнулся с подобным на входе в один из местных торговых центров. Оттуда вышло существо лет двенадцати, поставило на землю пустую жестяную банку из-под напитка, смяло ее прыжком и точным пасом отправило в разъехавшиеся по сторонам раздвижные двери. Из таких цветочков потом созревают ягодки разгромленных общественных туалетов и разбитого свежего благоустройства.

Очевидно, нынешняя система не справляется с укладыванием пубертатных комков гормонов в рамки. Родители по старой памяти ждут, что воспитанием займется школа, а у той не осталось рычагов влияния вообще. Наоборот, это на учителя можно писать жалобы во все инстанции, чтобы те замучили проверками, можно доводить педагога прямо на уроке до белого каления, а, добившись цели, подленько включать кнопку записи видео на смартфоне. В обратную сторону это не работает.

Сомнительно, что рычагом воздействия на вконец оборзевших детишек станет оценка за поведение.

В советское время она шла в комплекте с учительским нагоняем, а то и подзатыльником (осуждаем). Сегодня ребенка нельзя не то, что из школы исключить — невозможно за порог класса выставить, сам же учитель потом греха не оберется. Ну, и каков будет статус оценки за поведение сегодня? Будет ли она на что-то влиять или получит чисто символическое значение в отчетах чиновников? Во втором случае школьники мгновенно перестанут обращать на нее внимание. Сообразили же, что два последних года в школе надо наседать на предметы к ЕГЭ, а остальные тупо вывезти на «троечку».

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Старожилы припоминают, как в советское время, когда оценки за поведение были в ходу, медалистам-оторвам (бывают такие дети, учатся отлично, а после их выпуска вся школа с облегчением крестится) перерисовывали отметки, чтобы не портить общую картину. То есть это даже на «хороших» детей действовало не всегда еще в ту пору, когда трава была зеленее.

В наши дни реальный выхлоп от оценки за поведение может превратиться в пшик, когда упрется в один простой вопрос из трех букв: «И че?»

За последние тридцать лет родители стали полноценными участниками образовательного процесса. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы предположить, как они начнут действовать в случае получения чадами плохих отметок за поведение. Будет три основных варианта.

Вариант первый. Полное бездействие. Наивно думать, что взрослые обратят внимание на своего педагогически запущенного ребенка (а он именно таков, иначе, откуда соответствующее поведение), когда тот принесет плохую оценку. Ну, принес и принес. Сами там в школе разбирайтесь.

Вариант второй. Рыдающие отличницы. Пробежала примерная девочка на перемене по коридору, получила за поведение «четверочку», и все, личная драма.

Вариант третий. Бешеные мамашки. Есть такая категория родителей, которые с вопросами воспитания до конца не разобрались (и разбираться не собираются, потому что у таких идеальных людей ребенок может быть только под стать), зато прекрасно усвоили, как с помощью жалоб превращать жизнь педагогов в персональный ад. В том числе, из-за таких родителей у нас дефицит в учительских. Иные, быть может, и низкую зарплату потерпели бы (мало ли, какие у семьи ресурсы), но когда родители давят, а администрация школы велит делать, что угодно, лишь бы была тишина, любой здравомыслящий человек примет решение просто выключиться из этой системы.

Пока что выглядит так, будто учителям добавили головной боли. Возможно, она станет единственным эффектом от возвращения в дневники графы «оценка за поведение».

В итоге, мы рискуем увидеть в дневниках сплошь «хорошо» и «отлично» за поведение — так учителя будут сами себя страховать от дополнительных проблем. «Удовлетворительно» или «неуд» станут появляться в совсем уж вопиющих случаях, но ни на что повлиять не смогут.

Если новая-старая оценка получит все-таки ощутимый вес, будет, например, давать дополнительные баллы при поступлении, то выглядит вся эта история еще сомнительнее. ЕГЭ, как бы его не ругали противники, все-таки «единый экзамен», на всю страну один и тот же. А оценки за поведение отдали на откуп классным руководителям. С одной стороны, мы получим педагогов, замученных родительскими вопросами: «Почему не "пять"?!» С другой, выгоревшие классухи, по которым ранняя педагогическая пенсия давно плачет, получат кое-какую властишку в свои руки, и смогут превратить эту оценку в инструмент манипуляции. Не будем забывать и про коррупционные риски, если на кону будет стоять поступление на бюджетное место, каких с каждым годом становится все меньше. Тут коробкой конфет ко Дню учителя не отделаешься.

Короче, пока что вопросов больше, чем ответов. Вряд ли их даст годовой эксперимент в 84 школах. Система образования в очередной раз во что-то ввязывается, надеясь разобраться по ходу движения, но результат будет непредсказуемым. С другой стороны, нельзя не согласиться с теми, кто, все это понимает и тяжко вздыхает: «Ну, хоть что-то». Потому что с чего-то и правда пора начинать.

Юлия Магера