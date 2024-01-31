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Детский бунт

Интересная информация поступает от родителей, чьи дети ходят в 10 и 11 класс. Подростки, наконец, догадались, что два последних года можно полностью сосредоточить свое внимание на предметах, по которым предстоит сдавать ЕГЭ. На остальные - забить. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера в своей авторской колонке называет причины явления и предлагает организатором образования не пытаться привести школьников к повиновению, а возглавить школьную революцию ко всеобщей пользе.

Что делают дети? Усиленно готовятся к ЕГЭ. И перестают обращать внимание на школьные предметы, по которым экзамена не будет. А смысл? При поступлении в вуз важно наличие аттестата, то есть факт окончания средней школы. Какие там отметки, никому в приемной комиссии неинтересно. Включая отметки по предметам из списка сданных ЕГЭ. Аттестат стал чем-то вроде справки, допуска к подаче документов - вот и вся его довольно куцая функция. Законные «тройки» хоть бы даже и по всем предметам делу никак не помешают.

Парадокс в том, что в 10-й класс идут, преимущественно, нацеленные на получение высшего образования. То есть замотивированные на учебу дети. Остальные отваливаются после 9-го. Вот там-то итоговые оценки успеваемости решают примерно все. При поступлении в колледж проводят конкурс аттестатов, а на проставленные в них отметки экзамены влияют напрямую. До 9-го класса имеет резон усиленно штудировать школьную программу. Но уже 1 сентября следующего года ситуация меняется на прямо противоположную. Аттестат - отдельно, ЕГЭ - отдельно.

Родители в большинстве своем в растерянности. В основном, потому что в собственном школьном детстве через такое не проходили. Не могут объяснить даже себе, почему не нужно прогуливать школу, спать дома вместо первого урока и кое-как выполнять домашку. Тем более, не могут объяснить это детям. С современными школьниками плохо работает установка «Потому что так принято». Ну, у кого принято, тот пусть и сидит над непонятной физикой или вычурной литературой. У остальных другие приоритеты: великая русская литература или уносящая в глубины микромира квантовая физика. С расстановкой приоритетов у нынешнего поколения все в порядке.

Уверена, найдется целая толпа желающих осудить такой подход. Как это - в школе получать тройки, а поступить в вуз на бюджет? Вкалывать нужно на полную катушку! Вопрос: «Для чего?» - остается за скобками.

Конечно, старшеклассники все делают правильно. Дети на финишной прямой перед экзаменом очень похожи на работников на сдельной зарплате. Как план выполнишь (к ЕГЭ подготовишься), такая получка на карточку и капнет (итоговые баллы). Всегда есть еще окладная часть (аттестат), редко она превышает МРОТ. Работодатель норовит подкинуть какой-нибудь неоплачиваемой деятельности, рыкнув: «Это за оклад!» Но ни один трезвомыслящий сотрудник не будет выполнять такую работу с энтузиазмом, здраво считая ее дополнительной и практически бесплатной. Оклад все равно выплатят, а рабочее время лучше потратить на увеличение премиальной части.

Так ведь и аттестат все равно выдадут. Скорее, инопланетяне высадятся на площади Ленина, чем старшеклассника исключат из школы. Во-первых, нормативно-подушевое финансирование. Сколько в классе «душ», пусть и таких вот, номинальных, столько школа получит на премиальную часть зарплаты уже для учителей. Во-вторых, исключение ребенка за неуспеваемость, прогулы или все вместе вызовет резонные вопросы у вышестоящих органов. Куда смотрели? Почему не пресекли? Ну его в пень, проще дотянуть до выпускного.

Жизнь она в принципе такая - нелинейная. Кое-где можно и срезать. Важен конечный результат.

К нему дети и двигаются. Пару месяцев назад я публиковала авторскую колонку, посвященную состоянию современной российской школы. Тогда писала, в том числе, о репетиторах, мимо которых нынешним ученикам не пройти - таким искривленным стало образовательное пространство.

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В разрезе сегодняшней темы можно сказать, что без репетиторов не стоит даже замахиваться на высокий балл за ЕГЭ. Ребенок, загруженный дополнительными занятиями (от которых есть настоящий толк), способен быстро сориентироваться в том, как уменьшить нагрузку и какой балласт скинуть. Иногда в его роли выступают и те школьные предметы, по которым предстоит сдавать экзамен. Если все равно настоящие знания добирать у репетитора, зачем что-то из себя выжимать в школе? Зачем сидеть над громадной домашкой, если можно в это время время решать типовые задачи из ЕГЭ?

Чтобы стало понятно, насколько бессмысленно тужиться в школе по всем фронтам сразу, достаточно вспомнить о «весе» медалей. Для получения «золота» в аттестате должны быть одни «пятерки», ЕГЭ по русскому языку и математике - не ниже 70 баллов, превышен минимальный порог по остальным предметам. С этого года в обиход возвращаются серебряные медали, для их получения допускаются две «четверки» в аттестате, ЕГЭ на 60 баллов и выше по русскому языку и еще одному предмету, преодоление минимальной планки по остальным. То есть понимаем, что постараться надо ого-го! Скажем, ребенку с гуманитарным складом ума для получения даже серебряной медали нужно выпрыгнуть из штанов: две допустимых «четверки» (их тоже непросто заработать) отдать на физику и химию, а алгебру с геометрией вызубрить на высший балл. Чтобы что? А ничего! При поступлении у медалистов почти никаких преференций. Вузы самостоятельно устанавливают дополнительные баллы за медали, как правило это 3-5 баллов в зависимости от достоинства награды. Стоит этот мизер сверхусилий? Или лучше потратить время с репетиторами на погружение в «свои» предметы и набрать на ЕГЭ максимально возможный для тебя балл? Ответы, думаю, очевидны.

Пока что обходной маневр позволяют себе самые сообразительные, но недалек тот час, когда следом подтянутся остальные. Есть подозрения, что как только ответственные за образование прознают про лайфхаки старшеклассников, начнутся усилия по пресечению безобразия. Сделают, как обычно, все не так. Например, введут очередную затею, повышающую статус аттестата. Чтобы детям неповадно было самостоятельно делить предметы на непрофильные и профильные.

Погодите, кто-то употребил слово «профильный»? В нем может скрываться ключ к нормальному разрешению ситуации. Подростки просто подстроились под установленные взрослыми правила: для поступления важны только баллы ЕГЭ. Так может взрослым совсем немного их докрутить, узаконить детский бунт, перестать мучиться самим и мучить старшеклассников? То есть профилировать обучение в двух последних классах. Для расширения кругозора и общей эрудиции вполне достаточно девяти классов.

А дальше одни пошли изучать цвет неба Аустерлица над Андреем Болконским, а другие - вторую космическую скорость для выхода за пределы стратосферы. Учителя получили бы в классах не тридцать пар равнодушных глаз, а десятку горящих. Повысилась бы эффективность освоения материалов. Отчасти это могло бы решить и проблему дефицита профильных педагогов: вместо бесполезного урока для каждого класса в параллели — один урок для «сборной» из всех 10-х или 11-х классов. Да еще и нужда в репетиторах отпала бы сама собой. Зачем бы они стали нужны, если в классе ведется углубленное изучение предмета? При этом дети без дополнительной нагрузки у платных педагогов не чувствовали бы себя заезженными лошадьми.

В конечном итоге, осваивать профессию на университетскую скамью сел бы весьма подготовленный первокурсник с отличной базой по своему профилю. Основы разжеваны еще в школе, значит, подготовку кадров для экономики можно вести на более профессиональном уровне. Словом, куда ни кинь, одни плюсы.

Преимуществ можно называть много. Важно не слушать ретроградов, в юности которых все было по-другому, а значит, должно оставаться незыблемым и впредь.

Третьего дня в Псков приезжал министр просвещения Сергей Кравцов. Наверняка, его пресс-служба после визита будет мониторить региональную медиаповестку. Считайте, колонку моим предложением государственным мужам. Прошу серьезно рассмотреть на самом высоком уровне.

Юлия Магера