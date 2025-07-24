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Знакомый сюжет

Любого псковича в эти дни способны в самое сердце поразить новости из Питера. До степени смешения происходящее в Северной столице напоминает чавканье в родном болоте. Кажется, у нашего «Магеллана» появился конкурент за звание «самого большого ларька России». Появился в информационном поле, а в реальности вот-вот исчезнет этот точно такой же «привет из 90-х», какой торчит на Рижском проспекте в Пскове. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера в своей авторской колонке проводит параллели между судьбой двух ларьков, ставших торговыми центрами, и выражает уверенность, что оба их ждет одна участь.

У станции метро «Приморская» на Васильевском острове сносят торговый центр «Макси Сопот». Там запутанная история с объединением в один комплекс стоящих на разных участках пристроек к общежитию и как бы ларька. Последний по документам – нестационарный торговый объект, землю под него выделил еще Анатолий Собчак. По факту – четыре этажа и 600 квадратов площади. В «ларьке» работали точки таких известных брендов как «Перекресток», «Фамилия», Fix Price, «Билайн», «Счастливый взгляд». Ограничения высоты и площади ларьков до разумных пределов было принято в Петербурге еще 15 лет назад. Все это время арендатора земельного участка вяло пытались замотивировать привести строение в надлежащий вид. Наконец, 7 июня срок аренды вышел, за полтора месяца собственник дожал последние капли с аренды, и теперь за дело взялись власти. Положить конец градостроительному хаосу на «прямой линии» в конце прошлого года пообещал нынешний губернатор Петербурга Александр Беглов.

ТЦ «Макси Сопот» начали демонтировать накануне. Фото: «Фонтанка.ру».

Ситуация – один в один, как в Пскове, где нестационарный торговый объект превратился в торговый центр. «Магеллан», стоящий на Рижском проспекте с 2004 года, возвышается по всем правилам, то есть без фундамента. Формально, ларек, а на деле, все знают. Оторопь псковичей он вызвал еще в момент своего появления, заслужив пренебрежительные прозвища «коровник» и «конюшня» из-за сходства внутренней планировки со скотником.

У нас тоже совпало истечение срока аренды и, наконец, явленная политическая воля договор не продлевать.

Уважение вызывает последовательная позиция нынешних городских властей относительно объекта. На центральном проспекте Пскова ему не место – точка. Дело будет доведено до конца, сначала в правовом поле, а затем и «на натуре». Этот «зуб в носу» будет выдернут. Болезненной процедура станет разве что для теперь уже бывших арендаторов земельного участка под ним. Остальной город выдохнет с облегчением, избавившись от многолетней боли.

Правда, арендатор земли вцепился в нее зубами. Мы недавно рассказывали о начале судебной тяжбы.

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Куда там питерцам! У нас коммерсанты пытаются через суд продлить агонию. Но, оспаривая решение городских властей, они только оттягивают неизбежное.

Со времен строительства «Магеллана» и даже твердо выраженного намерения от него избавиться жизнь переменилась кардинально. В фаворе другие ценности. Например, ушло в прошлое уважение к хапугам, умеющим так в жизни устроиться, чтобы кататься сыром в масле, может быть, даже нарушая закон и ущемляя интересы ближних. Нет, конечно, и сейчас такие бизнесмены существуют, но гордиться подобным не принято. Напротив, в ходу такая фраза как «социальная ответственность». Это, например, поставить в своей точке общедоступный вай-фай. Да что там, слова-то такого – «вай-фай» – не знали во время строительства нашей «конюшни».

Это ж совсем не римский Коллизей, чтоб стоял веками памятником самому себе и времени, когда был построен. Времени, когда можно было едва ли не с ноги открыть дверь мэрии и за три копейки «мимо кассы» получить индульгенцию на изнасилование облика города.

Не думаю, что подобные времена нуждаются в таком своеобразном увековечивании. Перекреститься и – нет, не забыть, напротив – накрепко запомнить, чтобы никогда не повторять.

Время лазеек закончилось. Вперед оно ушло настолько далеко, что на прошлой неделе градсовет утвердил единообразный облик настоящих ларьков в серо-коричневой гамме с использованием деревянных элементов.

«Мы стремимся к тому, чтобы наш город становился еще красивее и комфортнее», - прокомментировал решение специалистов глава Пскова Борис Елкин.

Мы уже писали о той позитивной роли, которую в свое время сыграл «Магеллан» для улучшения городской среды Пскова. В 2004 году под его крышу переехали торговцы из полосатых палаток, с 90-х оккупировавших тротуар на Рижском проспекте. Стало опрятнее и со всех точек зрения цивилизованнее. Дань уважения за это отдана. Но время потекло дальше, изменив стандарты торговли. Даже «белорусский» рынок в самом центре города в прошлом году окончательно разобрали, а остальные подобные площадки зияют провалами пустоты на месте арендаторов. Такие же проплешины есть и внутри «ларька».

Ну не хотят больше покупатели мерить китайские джинсы на картонке за шторкой. Те же самые джинсы теперь висят в ТЦ, где играет бодрая музыка, а с фудкорта доносятся умопомрачительные запахи. Или выбор в пользу этих же джинсов потребитель делает, лежа на диване и листая ленту маркетплейса.

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Жизнь пошла дальше. «Магеллан» уже превратился в призрак прошлого. Пока осязаемый, но вскоре он останется только на фотокарточках в редакционном архиве. Новым поколениям журналистов нечего будет вплести в длинную сагу существования в городе объекта, не оставлявшего равнодушным никого. Им останется только в удивлении всплеснуть руками: «Надо же, и такое было». В прошедшем времени.

Юлия Магера