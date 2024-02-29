Общество

Ожирение зафиксировали почти у 35% псковских детей

Исследовательскую работу по изучению фактического питания обучающихся в образовательных организациях Псковской области в рамках национального проекта «Демография» провел региональный Роспотребнадзор. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате исследования выявили широкую распространенность избыточной массы тела и ожирения среди детей и подростков школьного возраста (41,3% детей с избыточной массой тела, 34,8% детей – с ожирением).

Также есть высокая распространенность проблемы дефицита в домашнем питании детей мясных и молочных продуктов, рыбы (от 10,6% до 28,2%). Отмечается низкая посещаемость детьми спортивных секций и дефицит двигательной активности в свободное время, добавили в ведомстве.