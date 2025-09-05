Блоги / Юлия Магера

Конец ужасной эпохи

Все больше тех, кто отказывается делиться в соцсетях деталями частной жизни. Сначала зашторивать виртуальные окна в свои дома начали успешные и состоятельные, теперь тенденция перемещается на этаж ниже, где обитают «рядовые» пользователи. Причины и степень самоограничений разные, но тренд будет только усиливаться, считает обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера. В своей авторской колонке она фиксирует завершение эпохи тотальной публичности.

Осознание себя товаром понравилось не всем. Но это то, к чему мы пришли за двадцать лет развития соцсетей, где каждый — либо товар, либо купец. Товаром стало время и внимание пользователей, которым купцы продают свои продукты и услуги напрямую с баннеров или через интеграции с другими популярными пользователями. Весь остальной обывательский контент, вливаемый в общую воронку продаж, включая фотографии из отпуска или со школьной линейки, служит не более чем для удержания внимания других обывателей и повышения среднего времени, проведенного на конкретной площадке. «Рядовые» пользователи превращаются в ярмарочных клоунов, бесплатно развлекающих друг друга, пока рядом с представлением (и благодаря ему) разворачивается бойкая торговля.

Все больше людей выбирают совсем не приходить на ярмарку тщеславия. Дозированно выдавать информацию о себе и поменьше заглядывать в чужие окна.

Все равно ничего по-настоящему интересного там нет. Мы уже все видели и сами выкладывали примерно то же: застолье в именины, игриво выставленную на пляже ногу, фотосессию в арендованном студийном интерьере, бесконечное подведение итогов — то уходящего года, то уходящего лета. По собственному опыту понимаем, что чужой контент страшно далек от того, чем его создатель живет в реальной жизни.

Безусловно, все еще полно тех, кто готов пробиваться через заслоны только за тем, чтобы растворить в пустоте запрещенных соцсетей драгоценные часы своей единственной жизни. Следовать за звуками дудочки Гамельнского крысолова, взбираясь все выше на гору контента, которая на поверку оказывается пропастью. Алгоритмы соцсетей ради рекламных прибылей и политического влияния их владельцев убаюкивают разум пользователей, и этот сон превращает нас в чудовищ Франкенштейна, сшитых из ненасытного глаза и быстро-быстро елозящего вверх-вниз большого пальца.

От привычки убивать время, легально подглядывая за другими, освободиться непросто. Алгоритмы держат крепко. Но многие уже сделали первый шаг, перестали выкладывать на всеобщее обозрение детали своей жизни. Есть и такие, кто совсем аннигилировал свои аккаунты или оставил в сети только фейковую версию себя исключительно для наблюдений.

Мудрее всего оказались те, кто даже не заводил страницу.

Охоту к социальному стриптизу отбивает омерзительных масштабов расслоение общества. Стоящие в пищевой цепочке выше посочувствуют, а то и посмеются над запечатленной на снимках убогостью. А скорее всего, просто пройдут мимо. Перефразируя восточного мудреца Омара Хайяма можно сказать, что тем, кто выше нас — тем просто не до нас.

Среди равных по социальному статусу можно превратиться не более чем в объект для сплетен. Сомнительное удовольствие - удовлетворять за свой счет чужое жадное любопытство.

Со ступенек ниже можно получить разве что зависть. Она может подогреть чувство собственной значимости в обычное время («Выкусите, нищеброды!»), но сейчас время необычное. Невинные ранее снимки с курорта сегодня могут пошатнуть благополучие — не в сети, а уже в реальной жизни. Ну его, от греха подальше. Отслеживающая тенденции в соцсетях Ксения Журавкова уже рассказывала, как состоятельные люди при власти почти мгновенно прикрыли лавочку, оставив частное за закрытыми дверями.

Подключились еще и вопросы безопасности. Поначалу, ошалев от публичных возможностей, пользователи стали делиться самыми интимными моментами вплоть до снимков под капельницей в больничной палате и геометок. Помните, была такая соцсеть Foursquare, позволяющая показывать свое точное местоположение и выдающая за эту бесценную информацию цифровые медальки? Сами на себя собрали подробную базу данных для преступников, облегчив телефонным мошенникам задачу по вхождению в доверие. Мошенникам на ярмарке покос, как говорили в русском народе.

События последних лет и последовавшие за ними изменения в законодательстве отучили от выражения по любому поводу своего ценного мнения (цена — 30 тысяч рублей, такова начальная планка штрафа по новым административным статьям).

Осталась частная жизнь, но хвастовство ее деталями (будем называть вещи своими именами) – удел тех, кто пытается кому-то что-то доказать, будь то материальные возможности или социальная востребованность. Я никого не осуждаю, сама грешна. Просто подмечаю и констатирую факты. Какой-нибудь олигарх не постит фоточки с отдыха на личной яхте в Средиземном море, не снимает «сторьки» с персонально для него проходившего концерта рок-кумиров юности. Он всем уже все доказал и наслаждается моментом. Постят пусть те, кого на эту яхту милостиво допустили на часок.

Кажется, люди начинают о чем-то догадываться и все меньше делятся снимками из поездок, с семейных праздников и походов на концерты. Зачем сообщать миру, что ты в «Мише» ел торт «Наполеон» после концерта группы «Звери»? «Посмотрите, какая классная у меня жизнь!» - это считывается на первом слое, а под ним скрывается тотальная неудовлетворенность и потребность в одобрении.

Близость популярных персон на поверку оказалась не более, чем иллюзией. Звезды делятся не своей реальной жизнью, а тщательно выверенными ее фрагментами. Допускают обывателя не дальше передней. Посты в соцсетях — такая же часть тщательно выстраиваемого публичного образа. На самом деле зачастую выясняется, что крепкий брак — бизнес-проект или фасад, за которым спрятаны семейное насилие и постоянные измены.

Соцсети породили собственных звезд. Но их страницы тоже далеки от того, что можно назвать реальностью. Успешный бизнес-тренер сидит по уши в долгах, а весь его «бизнес» — продажа курсов «делай, как я» своим подписчикам. Адепт правильного питания готов уморить своего младенца даже не во имя собственных убеждений, а все ради тех же продаж своих марафонов и тренингов. Гуру образа жизни весь год постит снимки, сделанные за пару часов профессиональным фотографом. Когда популярный блогер рассказывает про новый сериал, ты понимаешь: он-то его точно не смотрел в силу своей занятости, но продает свой социальный капитал, чтобы его посмотрели мы.

Приходит понимание, что соцсети — история профессиональная. Если ты не зарабатываешь на постах, то чего ради выставлять напоказ свою жизнь и тратить время на погружение в чужую?

Человек — все еще существо социальное с потребностью в принадлежности к своей стае. Однако вряд ли в нее входят сетевые «друзья» Света Реснички и Миша Пластиковые-Окна. Наметилась интересная тенденция. Частная жизнь больше не для неограниченного круга лиц. Только для своих. «Обычные» люди создают по-настоящему приватные уголки только для своих. Например, заводят закрытые Telegram-каналы. Внутри все то же: посты, фото, видео, «кружочки». Разница в том, что число подписчиков измеряется единицами, ссылку получают только избранные. Я и сама подписана на тройку таких каналов, аудитория которых колеблется в коридоре 15-22 подписчиков.

За два десятка лет существования соцсетей круг замкнулся, змея сама укусила себя за хвост.

Юлия Магера