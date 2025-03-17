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Псковские политики и социальные сети: кто кого?

Несколько недель назад мы разбирались, как изменился общественно-политический ландшафт в социальных сетях за годы СВО. Мы говорили о федеральных трендах и о том, что произошло в России в целом. Сегодня мы продолжим этот разговор и посмотрим, как псковские политики вели себя в интернете в это время.

За последние три года поведение региональных представителей власти в социальных сетях также претерпело кардинальные изменения. Практически все чиновники и депутаты покинули Instagram*, сконцентрировавшись на продвижении своих аккаунтов в Telegram и «ВКонтакте». Это, несомненно, федеральный тренд, но в регионе тенденция была задана губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, который первым начал активно использовать отечественные и разрешенные в РФ платформы для коммуникации с населением. После этого все подчиненные демонстративно «повесили замок» на свои аккаунты в запрещенных соцсетях.

Сегодня псковских политиков практически невозможно найти в Instagram*, у них нет своих YouTube-каналов или аккаунтов в X (Twitter). Причина проста: за последние три года акценты сместились в сторону российских социальных сетей, которые более соответствуют текущей политической обстановке. Сегодня каждый депутат имеет свой Telegram-канал и страницу «ВКонтакте» где оповещает избирателей о совей деятельности, важных предстоящих событиях и решении возникающих проблем. Кроме того все комитеты, подразделения администрации и главы муниципальных округов тоже завели аккаунты. Теперь это не их «хотелки», а обязательная практика. Это позволяет чиновникам и политикам быть более «доступными» и оперативно реагировать на запросы населения. Михаил Ведерников своим примером мотивировал все государственные органы и структуры на создание импровизированных онлайн-приемных ВК. Вот уже несколько лет чиновники обязаны оперативно отрабатывать все чаяния населения, которые поступают им в комментариях и сообщениях в соцсетях.

Тем не менее, в регионе есть исключение. Заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг** остается верен себе и продолжает активно вести аккаунты во всех социальных сетях. Это объясняется его стремлением привлекать не только местную, но и федеральную аудиторию, освещая широкий спектр общероссийских проблем. Шлосберг**, очевидно, делает ставку на охват, несмотря на возможные риски, связанные с использованием иностранных платформ. Политик пытается сохранить свою либеральную аудиторию, привыкшую пользоваться соцсетями, которые сейчас запрещены в РФ.

Еще несколько лет назад мы и представить не могли, что «ВКонтакте» станет основной платформой для публикаций новостей, отчетов о работе и анонсов мероприятий. Раньше мы наблюдали за тем, как политики на своих страницах публиковали фотографии с шашлыков, рыбалки, отдыха, заграничных путешествий, сейчас такое и представить сложно. В аккаунтах не осталось практически ничего личного. Все боятся осуждения и общественного порицания и «кнута» от начальства.

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Telegram чаще используется для оперативного информирования населения. Однако в большинстве случаев это не предполагает никакой обратной связи, так как комментарии в каналах закрыты, чтобы избежать спама от ботов.

Активное использование российских социальных сетей направлено на укрепление имиджа власти и демонстрацию патриотических настроений. В условиях геополитической напряженности поддержка отечественных платформ воспринимается как проявление лояльности к стране и ее интересам. Таким образом, изменение поведения псковских политиков в социальных сетях является отражением общероссийских тенденций и обусловлено комплексом факторов, главный из которых - политическая обстановка.

Псковские политики также обходят стороной TikTok, платформу, завоевавшую популярность у молодежи. Единственная попытка (в 2021 году) коммуниста Дмитрия Михайлова оказалась неудачной. Его видео из соцсети быстро превратились в источник мемов, а активность сошла на нет. Причины такого игнорирования площадки, которую во многих европейских странах и Америке используют как основной способ привлечения молодых избирателей, псковскими политиками могут быть разными: от недостаточного понимания специфики платформы и целевой аудитории до опасений несерьезного восприятия.

Ярким примером успешного привлечения электората является кампания Джеффа Джексона, американского конгрессмена, который использует короткие, динамичные видео для освещения своей деятельности и общения с избирателями. Джексон набрал более 2,5 млн подписчиков благодаря видео с пояснениями ко всему, что связано с политикой. Например, конгрессмен рассказывал о тонкостях законодательного процесса. Во Франции депутат Европарламента Манон Обри активно использует TikTok для обсуждения важных вопросов, привлекая молодежную аудиторию к политической дискуссии.

Успех этих кампаний заключается в адаптации контента к формату TikTok: короткие, запоминающиеся видео, использование трендов и юмора, интерактивность общения с аудиторией. Псковским политикам стоило бы обратить внимание на эти примеры и разработать стратегию использования соцсети. Но в аккаунтах наших - чаще формируется либо очень серьезный образ, либо страницы выглядят как формальная «обязаловка», где публикуют фотографии с паркетных мероприятий и посты содержащие, в основном, слова «приняли, рассмотрели, наметили, отчитались, обсудили».

Ключ к успеху в ведении аккаунтов лежит в создании аутентичного контента, отражающего реальные проблемы и заботы псковичей, а также в отказе от излишней серьезности и формальности. Как показывает практика, наши политики чаще всего не способны адаптироваться к этому формату.

Псковские представители власти сделали осознанный выбор в пользу «ВКонтакте» и Telegram, как основных каналов коммуникации с избирателями. Однако такая стратегия имеет и свои недостатки. Игнорирование других платформ и форматов ограничивает охват аудитории, исключая тех, кто предпочитает другие соцсети. Кроме того, использование сугубо привычных инструментов на простых и понятных площадках, могут привести к искаженному восприятию общественного мнения. Политики, к примеру, могут переоценивать поддержку своих идей, оставаясь в рамках комфортного информационного пузыря.

Ксения Журавкова

*Деятельность корпорации Meta, а также ее платформ Facebook и Instagram, признана экстремистской и запрещена в РФ.

**Минюстом РФ признан иностранным агентом