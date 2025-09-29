ЖКХ

В Пскове несколько десятков домов, три объекта культуры и два детсада не получат отопление вовремя

Несколько управляющих организаций не справились с подготовкой жилого фонда к отопительному сезону, поэтому некоторые многоквартирные дома и социальные объекты в Пскове не получат долгожданного тепла, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети».

Изображение здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

«К нашему огромному сожалению, не все «эффективные» управленцы, отвечающие за подготовку жилого фонда, справились со своими прямыми обязанностями», — отметили в пресс-службе.

Первым в этом антирейтинге является ООО УО «УЖФ №7». На начало отопительного сезона 20 многоквартирных жилых домов, которые обслуживает эта управляющая организация, не получат тепла.

Отличились и дома с непосредственным управлением, которые не выбрали себе управляющей организации, тем самым решив сэкономить. Эта экономия выливается в то, что 11 многоквартирных жилых домов не будут запущены в срок.

Организация ООО «Микрорайон №7+» тоже попала в антирейтинг. Так как не справилась с подготовкой трех многоквартирных жилых домов.

Сразу две управляющие организации с очень схожими названиями: ООО «Микрорайон №11» и ООО «Район одиннадцать плюс» не подготовили по два многоквартирных жилых дома, которые тоже не получат отопления, пока на предоставят акты готовности.

Кроме того, сообщается, что отопление не будет подключено в срок и для ряда социальных объектов. Три объекта культуры, включая Псковскую областную филармонию (улица Некрасова, дом 24), Центральную городскую библиотеку (улица Конная, дом 6) и Городской парк культуры и отдыха (Октябрьский проспект, дом 34), также останутся без тепла.

Не представлены акты готовности и для двух детских садов, расположенных на улицах Никольская и Владимирская.

«Данные объекты расположены внутри многоквартирных жилых домов и имеют собственный индивидуальный тепловой пункт. Информации об обслуживании данных инженерных сооружений в адрес нашего предприятия не поступило до сегодняшнего дня», - заключили в ПТС.

С сегодняшнего дня в Пскове стартовал плановый запуск тепла в многоквартирные дома и социальные объекты.