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Долечились

«Чтобы у нас болеть, надо иметь лошадиное здоровье», - шутил советский сатирик Лион Измайлов. Казалось бы, долгие годы реформ должны были изжить темное советское прошлое и сделать нашу медицину более доступной. В идеале - избавить от очередей и упростить запись к узким специалистам. Однако воз и ныне там: пробиться утром к регистратуре - это Спарта, детка. А заполучить номерок к специалисту - вообще высший пилотаж. Попробуйте на досуге записаться к лору на Завеличье - там такого врача попросту нет.

Те, кому позволяют финансы, идут к платным специалистам, остальные - лесом. То бишь за травами, ягодами и прочими народными средствами. На худой конец - в аптеку, где фармацевт всегда на посту, всегда проконсультирует и даже антибиотики без рецепта продаст. Данные статистики за 2019 год: порядка 60% россиян предпочитают не посещать врачей, когда заболевают, и сами подбирают себе лекарства.

Ради бога, только не подумайте, что своими словами я оправдываю самолечение. Я просто констатирую факт. И не понимаю, почему трагические истории, которые, к сожалению, все чаще случаются в объятой COVIDом Псковской области, так удивляют и возмущают телеграмщиков официальных СМИ. Они как будто первый раз родились. «В Пскове «скорая» привезла в инфекционку 59-летнего мужчину в тяжелом состоянии. Сатурация 66%. Температура 39.2. Две недели (!) лечился самостоятельно (!) парацетамолом (!). По данным 74% легких поражено. Итог - реанимация». Или вот: «Мужчина 44 лет был доставлен Скорой в тяжелом состоянии. Поступил на 7-й день после начала болезни. 60% поражения легочной ткани. Сатурация - 85%. Температура 39.5 градусов. Лечился на дому самостоятельно. Долечился».

Все эти восклицательные знаки, упреки, назидательный тон из серии #аяговорила - к чему они? Ладно бы уже стерлись из памяти случаи, когда жителям региона было не дозвониться до поликлиник. Когда пациентам с потерей обоняния и вкуса отказывали в возможности сделать бесплатный тест на коронавирус и назначали, простите, тот же парацетамол. Когда, отстояв очередь в регистратуру, мы слышали: «Номерков нет».

Я понимаю: нагрузка на врачей увеличилась, СИЗов, тестов и лекарств не хватало катастрофически. Но разве до короны наше здравоохранение как-то иначе работало? Помню, как объяснял мой 60-летний отец нежелание идти к кардиологу: «Что мне делать в поликлинике? Только зря потеряю целый день в очередях, врач выпишет мне лекарства как крыло от самолета и направления на исследования, которые придется ждать полгода. Зачем оно мне? Отлежусь, Наташ». И принимал те же лекарства, которые выписывали моей маме. Он умер в 63. От инсульта. К врачу он так и не сходил. Тоже напишем - «долечился»?

Коронавирус обострил до крайности то, что было итак очевидно. Проблема не только и не столько в несознательности тех, кто занимается самолечением или поиском изъянов в «Спутнике». Люди не доверяют системе, которая неоднократно подводила их, их близких и знакомых. Сомневаются во врачах, которые выписывают рецепт и говорят им идти в определенную аптеку. Критикуют медицину, которая забыла о клятве Гиппократа. Позволю себе вольную цитату из классики русского рока: «Все не то и все не так, когда твоя система здравоохранения больна».

Очевидно же: зарплата у врачей выросла благодаря «ковидным» надбавкам. Но разве это что-то изменило? Не обращаться к врачу - это сформированная модель поведения, привычка, народная традиция, если хотите.

Лечится такое не злорадством, не ерничеством и не назиданием свысока - «экие вы дурни!». Лечится планомерной работой: решением кадровой проблемы в медицине, повышением престижа профессии, адекватными зарплатами, соразмерной нагрузкой, взаимным уважением, диалогом. И точно не страхом. Вы уж простите, но это не мы долечились! Это вы дореформировались!

Наталья Гвоздь