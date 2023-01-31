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Блоги / Ульяна Ловыгина

Культ равнодушия

31.01.2023 11:36|ПсковКомментариев: 0

Недавно на весь Псков прогремела новость о скончавшейся пенсионерке, которая, якобы кричала и просила о помощи на весь подъезд. В очередной раз можно подумать о том, что мы живём в мире равнодушных, циничных и алчных людей. История внушает оптимизм лишь с той точки зрения, что не все руководствуются принципом «моя хата с края». Нет-нет, да и обратит кто-то внимание на пожилую соседку, к которой никто не приходит.

 

У людей теперь нет времени друг для друга. Рэй Брэдбери

Жуткая история всплыла сразу после новогодних праздников. Неравнодушный пскович опубликовал на сайте губернатора обращение, в котором сообщил о больной соседке почтенного возраста. Якобы, она с утра до ночи кричит о помощи. Горожанина беспокоил не только постоянный шум в подъезде, но и судьба старушки. По его словам, родственники за ней не ухаживали. «Человек со дня на день может умереть! Ему нужна помощь! У соседей свои дела, а за ней нужен постоянный уход. Помогите, пожалуйста, разобраться в такой ситуации, так как и жить соседям невозможно, и женщина на грани голодной смерти», - написал пскович.

На обращение ответила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева. Мол, сотрудники социальной службы неоднократно выезжали по указанному адресу, однако пожилая женщина отказалась от предложенных услуг. По данным комитета, за ней ухаживали племянница с мужем. Та самая родственница и сообщила соцработникам прискорбное известие: 18 января пенсионерка умерла.

От чего она скончалась, получала ли должный уход или намеренно от него уклонялась — это мы вряд ли когда-то узнаем. Комментаторы в соцсетях традиционно разделились на два лагеря: одни обвинили родственников в бесчеловечности и желании поскорее завладеть квартирой, другие предположили, что не всё так однозначно.

Велика вероятность, что правы вторые. Пожилые люди зачастую отказываются от положенных им социальных услуг, так как те стоят денег. Пусть даже небольших. Также может играть роль старческая вредность и нежелание общаться с чужими людьми. Даже помощь родных могут не принять: «Я справлюсь сам, я не немощный». А сам не справляется, постоянно теряется на улице, того и гляди, дом подожжёт.

К тому же, родные не всегда в силах оказать должные внимание и уход пожилому человеку, даже если очень хотят. Особенно при наличии сопутствующих старости заболеваний. Ведь у каждого есть свои дела, семья, работа, дети. Если требуется ухаживать за больным стариком - тут либо увольняться кому-то из членов семьи, либо нанимать сиделку, но её услуги стоят недёшево.

Неизлечимо больного человека можно попробовать определить в хоспис. Но очередь туда длинная и двигается только естественным путём - когда кто-то из пациентов отойдёт в мир иной. В больницах лежачих стариков не слишком чествуют, отчасти потому, что не хватает персонала. Так что без лишней необходимости койку занимать не дадут, отправят долечиваться-доживать восвояси.

Вот и получается, что бремя содержания пожилых ложится на плечи родственников. Те, кто оказывался в такой ситуации, знают, что это очень тяжелый труд. Иногда человек почтенного возраста не может удовлетворять даже естественные потребности, его нужно кормить с ложечки, мыть, помогать справлять нужду.

Посему пожилых часто отправляют в дома-интернаты, где им могут обеспечить круглосуточный присмотр. Но это тоже палка о двух концах. Во-первых, даже из самых лучших побуждений можно нарваться на нелегальное учреждение. Сейчас с такими бизнесменами планируют бороться на законодательном уровне. Кроме того, даже официальные дома престарелых оставляют желать лучшего, по сути, старики там просто тихо умирают.

Те, кому повезло не загреметь в соцучреждение и остаться активными, в большинстве случаев влачат жалкое существование. Экономя на самом главном, откладывают «на смерть» и пытаются хоть как-то выжить на нищенскую пенсию. Старики в нашей стране никому не нужны, разве что благотворительным организациям. Многие из них проводят мероприятия для пожилых, бабушки и дедушки с удовольствием посещают творческие встречи и различные курсы, на которых в том числе учатся быть финансово грамотными.

Но это, опять же, не гарантирует защиту от тех, кого они считают самыми близкими, кому доверяют. Аферисты, которые ради жилплощади могут свести человека в могилу, мастерски втираются в доверие и под видом добродетели сокращают срок жизни подопечного до минимума. Либо сплавляют куда подальше.

Недавно слышала историю о бабушке из Порхова, которая много лет тянула не только себя, но и сына-инвалида. Откуда-то нарисовались родственники и решили, что обоим будет лучше жить в социальном учреждении. Быстренько оформили все нужные бумаги, старушку с сыном отправили в глухомань, их многочисленных питомцев - на мороз. И стали жить-поживать в присвоенной квартире.

Схема надёжная, как швейцарские часы. Как ухаживать - не докричишься, а как наследство делить - вся семья в сборе. Ни для кого не секрет, что квартирный вопрос давно испортил людей. Даже самая приличная на первый взгляд семья рискует испортить отношения из-за раздела имущества. В этой битве всегда побеждает хитрейший, и никогда справедливый.

Порой создаётся впечатление, что родственники откровенно ждут: ну когда уже, когда он/она умрёт. И пускают всё на самотёк, предоставляя пожилого человека самому себе. А одиночество не способствует долголетию, если только вы не монах-отшельник.

В соседней квартире живёт милейшая старушка. За два года я ни разу не видела, чтобы к ней приходили родственники. Лишь однажды Нина Васильевна обмолвилась, что идёт к сыну - посидеть с внуком. Каждое утро она куда-то ненадолго уходит с тележкой.

Я нет-нет, да заглядываю к ней в гости. Она очень отзывчивая и добрая, никогда не откажет ни в одной просьбе. Нужны были дополнительные стулья для новоселья - пожалуйста, шприц для кормления кошки - пластикового нет, на, хоть железный возьми. «Дары леса» мне как-то принесла в стеклянных банках. Бывает, сама что-то попросит. Не смогла справиться с настройкой цифровой приставки, так мы с радостью помогли.

Квартира её напоминает помойку, тащит туда всё подряд. Но разве это порок? Или повод забыть о бабушке вплоть до её смерти? Всё говорит о том, что родственники не питают особой любви к бабушке. Но вряд ли забывают о принадлежащей ей недвижимости. Трёхкомнатная квартира, хоть и без ремонта, хоть и не в самом привлекательном районе города, порой ценнее, чем человек, который в ней проживает. К гадалке не ходи, что после смерти Нины Васильевны (надеюсь, это произойдёт еще не скоро, долгих лет жизни!) месяца не пройдёт, как я услышу за стенкой звуки перфоратора. А сейчас она коротает оставшиеся годы в окружении ненужного хлама, в тишине и полном одиночестве.

Равнодушие - болезнь современного общества, приправленная алчностью. Люди предпочитают закрывать глаза на чужие беды, думая только о себе. Проходят мимо поскользнувшегося прохожего или нуждающегося в еде бедняка, стоящего с протянутой рукой. Мимо человека, который прилёг на скамью из-за боли в сердце. Его скорее сочтут пьяницей, чем поинтересуются, что случилось, и вызовут скорую.

Что уж говорить о животных, беды которых вообще мало кого волнуют. Многие из вас остановятся, чтобы убрать с дороги мёртвую кошку? Или отвезут в клинику собаку, сбитую машиной и доживающую последние часы на обочине? Нет, все занимаются своими, несомненно, важными делами.

Например, снимают происходящее на видео. Камеры мобильных телефонов фиксируют, как горят дома, ролики сиюсекундно оказываются в Сети. И лишь единицы владельцев смартфонов сначала бросаются спасать горящих заживо людей, вытаскивают из огня их имущество.

Годный контент давно стал важнее человека. При виде трагедии рука уже автоматически тянется к телефону, и не чтобы вызвать спецслужбы. Люди живут в интернете и для интернета, прикрываясь от мира бетонными «коробочками». Сидят там тихо и безучастно, громко заявляя о себе лишь удалённо. Этакие «диванные воины», винящие в своих бедах чиновников, врачей, соцработников, соседей, масонов, инопланетян. Есть, конечно, ещё и «неравнодушные граждане», занимающиеся доносительством - таким образом они проявляют социальную активность.

При этом никто не способен встать с дивана и попробовать хоть что-то изменить. Например, жизнь соседки, которая совсем не безмолвно взывает о помощи.

Существует масса цитат по теме равнодушия. Например: «Мир опасен не потому, что некоторые люди творят зло, но потому, что некоторые видят это и ничего не делают» (Альберт Эйнштейн); «Бойся равнодушных! Это с их молчаливого согласия совершается все зло на земле!» (Юлиус Фучик). Промолчать, не вмешиваться, закрыть глаза – такова позиция многих обывателей. Но именно проходящие мимо чужой беды являются её соучастниками.

Если мы отворачиваемся от чего-то, это не значит, что оно исчезнет. Это лишь говорит о том, что мы становимся пособниками. Каждому человеку стоило бы развивать не навыки абстрагирования, а способность сопереживать, сочувствовать, помогать. В противном случае есть риск, что когда-нибудь пройдут и мимо вас. И соседская беда внезапно станет вашей.

Ульяна Ловыгина

Теги: #пенсии #пенсионеры #пожилые люди #старики
Источник: Псковская Лента Новостей
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