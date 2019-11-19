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«Культурная контрреволюция» Стрекаловского: не дай бог они решат реставрировать Гремячую!

«Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) представляет авторскую программу Юрия Стрекаловского «Культурная контрреволюция». Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска программы.

Говорить о культуре всегда было делом, культуре противном.

Теодор Адорно.

Здравствуйте, уважаемые слушатели «Эхо Москвы» В Пскове. В эфире «Культурная контрреволюция» и ее автор и ведущий Юрий Стрекаловский.

Некоторое время я отсутствовал во Пскове, и когда я уезжал, здесь была прекрасная погода, поздняя золотая осень, а когда вернулся, вижу – погода ужасная, почти зима, и к тому же прошел разрушительный ураган.

Не знаю, кто это всё придумал, допустил и разрешил, на ком лежит эта тяжкая ответственность; видимо, будут разбираться компетентные органы. Но нас, культурных контрреволюционеров, интересует одно из последствий этого урагана. Вот читаю новость на Псковской Ленте Новостей, и мне очень нравится даже заголовок: «Мы кричали, что происходит беда — эксперт о ситуации с Гремячей башней в Пскове».

«У Гремячей башни в Пскове оторвало крышу во время урагана, который прошел по территории Псковской области 27 октября», - сообщает Псковская Лента Новостей.

Эту ситуацию комментирует руководитель Общественного совета при государственном Комитете по охране объектов культурного наследия Наталья Савицкая.

Дальше цитата, в которой, как мне кажется, вообще все прекрасно — и содержание, и синтаксис, и лексика, и экспрессия. Начинаю цитату: «Мы кричали, что происходит беда, что в зиму мы опять входим с оторванными крышами. В результате ураган сделал свое дело». Конец цитаты. Вот это «в зиму входим с оторванными крышами» считаю, нужно, как говориться, отлить в граните или высечь в бетоне, или иным монументальным способом зафиксировать. Это достойно стать постоянной цитатой, мемом.

Также эксперт Савицкая подчеркивает, что региональный комитет по охране объектов культурного наследия не реагирует на данную ситуацию. Я напомню, ситуация случилась 27 октября, а новость от 1 ноября.

А «связаться с руководителем комитета Натальей Тихомировой» Наталье Савицкой «не представляется возможным в виду ее занятости». Ну и дальше она говорит, что 14 ноября на заседании Совета данный вопрос будет поднят, что уже обращались по поводу состояния Гремячей башне и намерены дойти аж до губернатора и министерства культуры и до Медведева, может даже и до Путина, и до «Спортлото».

Ну что тут скажешь? Все прекрасно в этой новости. То есть, простите, все ужасно.

Оторвало ветром крышу у Гремячей башни. Я напомню, Гремячая башня — это одна из немногих подлинных башен Псковской крепости, потому что большинство других «воссозданы», а фактически построены заново во время реставрационных работ в разное время, с разным успехом и качеством это было сделано советскими и послесоветскими реставраторами. Кроме того, что башня эта подлинная и очень живописная и красивая, ее еще выгодно отличало от других башен как раз то, что у нее не было крыши. Вернее было такое плоское металлическое консервационное покрытие, которое эту историческую башню отнюдь не уродовало. И по мнению многих экспертов, такой силуэт гораздо больше соответствует историческому облику башни 16 века, чем эти впечатляющие высокие остроконечные шатры, которыми увенчано большинство воссозданных, реставрированных, реконструированных – как хотите это называйте – башен Псковского кремля. Назначение этой кровли – сохранять кладку от воздействий влаги, от дождя и снега.

И вот теперь эта «ужасная новость» о том, что оторвало эту крышу…

Ну как оторвало, так и приделают ее снова. Действительно, пора ее было менять, она уж была ветхой.

Немного, конечно, забавляют лексика и легкость, с которой люди становятся экспертами.

А тревожат совсем другие вещи. Понятно, что, конечно же, эту крышу восстановят – ну а как ещё? Но, во-первых, действительно, сейчас не очень ясно, кто и насколько быстро это сделает. Вот раньше, в прежние времена, когда здесь были реставрационные мастерские свои, в которых были и кадры и средства, и материальные фонды, и запасы стройматериалов, это произошло бы быстро. Сейчас, видимо, будут объявлять опять какой-нибудь тендер – а это долго и муторно. Или, если даже на противоаварийные работы что-то выделят без этих процедур, всё равно остаётся вопрос: кто это будет делать? – Не очень понятно. Есть НПЦ, научно-производственный центр по охране памятников, есть такая госконтора в Пскове при Комитете по охране культурного наследия. Но то, как он проводил противоаварийные работы в церкви в Мелетово, показывает, что это богадельня, которая уж ничего не может, кроме как бегать за ларечниками и выписывать им предписания по поводу вывесок. В общем, по срокам и качеству – вопрос, но, разумеется, худо-бедно сделают как-нибудь. Причем, думаю, в ближайшее время.

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Но мне страшновато, не объявят ли какой-нибудь серьезной работы, не захотят ли и эту нашу – повторюсь – очень красивую Гремячую башню «реставрировать»? Вот тогда это будет наверняка катастрофа, потому что скорее всего сделают с ней какую-нибудь гадость вроде той, которую только что учинили с Варламовской башней. Напомню: это на берегу Великой напротив Радиозавода, и это тоже была подлинная очень красивая башня, которую сейчас ко всеобщей дурацкой радости музеефицируют, делают из нее музейный объект, а саму башню только что «реставрировали». Вот все это, конечно, хотелось бы взять в кавычки, потому что этот уродец, который возник теперь на берегу Великой, со стеклянной стеной, с жёсткими «хайтековскими» стальными связями и металлической шатровой крышей, это, конечно, ужасно. Если кто ещё помнит: там была чрезвычайно живописная руинированная башня, а рядом массивным фрагментом лежала часть её подлинной стены которая в 1920-е годы откололась и сползла вниз по берегу, но отлично сохранилась. И это было, во-первых, красиво. А во-вторых, были городские легенды, что будто бы этот кусок башни откололся еще в начале 17 века, во время осады Пскова шведскими войсками Густава Адольфа, и что во время осады будто бы героические защитники себя взорвали, но врага не пустили в город. Это, конечно, не так, но такая легенда бытовала, и руина этой «взорванной» башни была в глазах жителей города замечательным памятником героизму предков.

А теперь по проекту «реставрации», этот фрагмент, подлинный кусок древней башни просто разбили отбойными молотками и увезли на свалку. А взамен него сделали «красивую» стеклянную стену, имплантировали в ткань старинной стены этот абсолютно инородный, жёсткий кусок хайтека – «стильно, модно, молодёжно». Ну и непременно, конечно, этот шатер сверху навели – тоже металлический, типовой, «из строительного гипермаркета». Из подлинного памятника, из свидетеля истории, из живописного места сделали типовую «древнерусскую башню», по каталогу.

И если, не дай Бог, найдутся деньги и что-то подобное начнут устраивать с Гремячей башней, это будет очень горько.

Гремячая башня — моя любимая, как и у многих псковичей. Невероятно красивая, один из лучших исторических видов в нашем городе.

И с ней уже происходили разные трагические и забавные истории. Я не говорю о той легенде, что там под горой есть подземелье, в котором спит какая-то красавица. Но вот несколько лет назад какой-то красавец в эту башню решил залезть, ну а поскольку она не предназначена для этого – она закрыта, чтобы такие красавцы там не гадили, – он пытался попасть туда методом промышленного альпинизма: снаружи забрался наверх на стену и оттуда рухнул внутрь башни. Что-то себе переломал и лежал внутри, издавая протяжные стоны. И его оттуда натурально спасали сотрудники МЧС.

Потому как не спаси его, а дай там помереть, тело его бы со временем истлело, и лежало там скелетом. И это бы играло двойную роль: с одной стороны, появилась еще одна легенда — скелет лежит в башне; а с другой стороны — другим было бы неповадно. Редкая была возможность для развития туризма, но по понятным причинам ее не использовали.

Кстати, о развитии туризма. Вот тут я полистал новости за последний год по поводу туристических перспектив Псковского кремля. Примерно каждый месяц на протяжении последнего года сообщалось, что «ведутся серьезные работы», уже вот-вот к лету, нет не к лету, к осени, нет, не к осени, к зиме объекты будут открыты и работы закончатся. Сейчас начало ноября, и, конечно, важным показателем является то, будут ли открыты новые объекты туристам к новогодним каникулам или нет. Я полагаю, что нет. Музей, конечно, старается, но «что-то пошло не так».

Ну ничего, для развития туризма взамен этого будут теперь закрывать для туристов Кремль в том виде, в каком он есть. Вернее, не закрывать, а открывать за деньги – с 1 декабря начнется платный вход для организованных групп. Как организованные группы будут отличаться от неорганизованных или от групп паломников – это мы посмотрим. Полагаю, что не без скандалов.

Но меня впечатляет, конечно, административная мудрость, впечатляет сам подход. Только вдумайтесь: таким вот прекрасным образом, не по мановению волшебной палочки, а по росчерку пера, Кремль вдруг стал официальным музейным объектом. И, соответственно, в разы увеличилась посещаемость нашего музея, который и отрапортовал, что в уходящем году у него почти миллион посетителей, а в следующем году рассчитывают на полтора миллиона.

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То есть все, кто вошел в Кремль – уже автоматически считаются посетителями псковского музея.

Я полагаю, что это очень удобная и инновационаая методика. Ее можно было бы распространить еще шире, например, сделать ну хоть бы Ольгинский мост музейным, и все, кто через него прошел или проехал, тоже будут считаться посетителями музея.

Почему нет? Мы же с моста любуемся памятниками? Любуемся. Кто эти памятники «хранит» (ну, по крайней мере, записан пользователем)? – музей. Поздравляю, вы его посетили.

Однако вернёмся к другим новостям культуры. Например, 4 ноября открылись баннерные выставки «Псковичи строители храмов в городах России» и «Утраченные псковские храмы» в Кремле и возле Кремля.

Я, к несчастью, на открытии этой выставки не был, я был в это время на восточном побережье Сицилии, и там прикасался к памятникам и наслаждался туризмом. Но фотографии в интернете посмотрел. Очень, конечно, жалко было людей, которые в такую жуткую погоду, очевидно руководствуясь чувством долга перед начальством и прекрасным, были вынуждены посетить открытие этой выставки. И очень грустно было читать обсуждение этого всего в соцсетях, потому что выставка вполне себе хорошая, и действительно, она привлекает внимание к псковской архитектурной школе, к церковным строениям, которые либо были утрачены, в основном в 20 веке, либо где-то находятся за пределами нашего региона, но относятся к псковской школе. Выставки эти выполняют благородную и полезную просветительскую функцию.

Тем печальнее было читать в интернете брезгливые и раздраженные отзывы: «развесили тряпки», «это мешает наслаждаться видами на Кремль». Ну ребята, не сходите с ума. Ничего там никому не мешает. Повисит эта временная выставка, сколько ей положено и уберут.

Особенно горько видеть эту предрасположенность некоторой части публики с претензией на образованность к критике в отношении всего, что делается, если там возникает церковная тематика. Притом, кстати, что эта выставка отнюдь не церковная; ее сделали сотрудники псковской театрально-концертной дирекции на средства президентского гранта. И где еще ее размещать, кроме как не в Кремле и рядом? Странная, нездоровая реакция.

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Ну и ещё вижу какую-то постоянную негативную реакцию на действия относительно недавно назначенного председателя Комитета по охране объектов культурного наследия Натальи Тихомировой. Она как-то настораживает. Вот и Наталья Савицкая так высказалась, что ее не слышат и не хотят встречаться с ней. И ВООПиК зуб имеет. В общем, странно это. Мне кажется, что Наталья Тихомирова еще не успела ничего плохого сделать.

Но с другой стороны – да, может быть ей следует более четко и понятно артикулировать свои намерения, видение ситуации, чаще встречаться с журналистами, например, Псковской Ленты Новостей или «Эхо Москвы» в Пскове.

Да хоть бы и ко мне в передачу можно было бы прийти, с удовольствием приглашаю.

Вот в таком виде застал я культурную ситуацию в городе Пскове: с оторванными крышами, без которых эксперты входят в зиму, с какими-то сложными, запутанными отношениями между экспертами и профильным комитетом по памятникам

И с надеждами на новую интересную театральную премьеру, которая состоится 8 ноября. Сейчас 6 часов до премьеры, и примерно треть билетов не продана, я вижу это на сайте.

И об этом мы поговорим в следующий раз.

До свидания. Спасибо за ваше пристальное внимание к программе «Культурная контрреволюция».