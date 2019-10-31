Культура

Баннерные выставки о псковском зодчестве открылись в День народного единства. ФОТО

В День народного единства открылась баннерная выставка «Псковичи строители храмов в городах России», посвященная памятникам церковной и оборонительной архитектуры, которые построили псковские зодчие в XVI - XVII веках вне родного города. Как Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции (ТКД) Псковской области, 4 ноября выставка заработала в 15.00.

«Открытие выставки произошло в рамках православного фестиваля искусств «Псков в истории православия в России», инициированного Псковской епархией и лично митрополитом Псковским и Порховским Тихоном. Проект включает в себя театральные, музыкальные и художественные события. Партнером проекта выступает Псковский драматический театр им.А.С.Пушкина и "Лига молодежи Псковской области". Поддержку проекту оказывает Министерство культуры РФ», - отметили в ТКД.

В пресс-службе добавили, что псковские зодчие наряду с итальянскими зодчими были приглашены в Москву для возведения великокняжеских храмов Кремля - Благовещенского собора, Ризоположенской церкви и храма Василия Блаженного. А в центре Казани установлен памятник в честь псковских зодчих - Постника Яковлев.

«На баннерных фотографиях выставки "Псковичи строители храмов в городах России" оживает и московские соборы, и Казанский Кремль, и храмы Сергиева Посада, Острова, Свияжска - всех российских городов, где оставили свой след псковичи-архитекторы», - уточнили в пресс-службе.

Другая же баннерная выставка 4 ноября открылась в 15.30 - «Утраченные Псковские храмы»: «Экспонируется на набережной Великой, по другую сторону Кремлевской стены - примерно там, где сейчас расположена инсталляция «Россия начинается здесь».

Как добавили в ТКД, эта экспозиция на набережной представляет храмы Пскова и области.

«Эта выставка посвящена тому, как псковские храмы выглядели до революции и как выглядят сейчас. Около 10 - 20 больших иллюстраций, сопровождаемых короткой текстовой информацией, размещаются на растяжках, устойчивых к порывам ветра», - разъяснили в пресс-службе.

В ТКД подчеркнули, что в список попали церкви, которые и сегодня можно увидеть в Пскове, а также утраченные в разные годы храмы: например, монументальная церковь Николая Чудотворца в Посадниково Новоржевского района, построенная в XVIII веке в стиле псевдоготики. Это одна из трех церквей «чесменского» типа архитектора Юрием Фельтеном. Сейчас на месте этого величественного храма с «мавританской» колокольней - глухой лес.