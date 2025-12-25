В Пскове водитель автомашины «Лада Ларгус» сбил мальчика на переходе

Водитель автомашины Lada Largus сбил мальчика на пешеходном переходе в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Происшествие произошло 24 декабря в 17.50 у дома №20 по улице Шестака. Мужчина 1971 года рождения, управляя машиной Lada Largus, совершил наезд на пешехода 2012 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший не госпитализирован, отпущен домой. Водитель трезвый.