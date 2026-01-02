Tesla сократила производство электромобилей в 2025 году на семь процентов

Американский производитель электромобилей Tesla произвел за 2025 год 1,655 миллиона машин, что на 6,7% меньше показателя предыдущего года, поставил 1,636 миллиона - на 8,6% меньше, следует из отчетности компании.

В частности, Tesla за 2025 год произвела 1,601 миллиона машин Model 3 и Y, выпуск остальных моделей составил 53 900 машин. Поставки моделей Model 3 и Y в то же время составили в прошлом году 1,585 миллиона, остальных моделей - 50 850 машин.

Производство электромобилей Tesla по итогам четвертого квартала 2025 года составило 434 358 единиц, что на 5,8% меньше в годовом выражении. В том числе было произведено 422 652 машин моделей Model 3 и Y и 11 706 - остальных. Поставки сократились на 15,6% - до 418 227, из них 406 585 приходится на Model 3 и Y, на остальные модели - 11 642, пишет РИА Новости.

Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.