Как правильно откапывать автомобиль из-под снега, рассказали в МЧС

МЧС России опубликовало инструкцию по откапыванию автомобиля из-под снега. 

Специалисты рекомендуют соблюдать строгий порядок очистки, где первый пункт — самый важный:

  1. Выхлопная труба. Ее нужно расчистить в первую очередь, чтобы предотвратить попадание выхлопных газов в салон, что может привести к отравлению угарным газом;
  2. Пространство перед ведущими колесами по траектории будущего движения;
  3. Сами колеса — очистить по бокам и снизу;
  4. Низ бампера. Часто именно он держит машину;
  5. Днище — создать зазор, если автомобиль «сел» на снег;
  6. Лобовое стекло и зеркала для обеспечения обзора;
  7. Крыша — очищать в последнюю очередь, чтобы снег не осыпался на уже расчищенные зоны.

Если машина застряла и не едет:

  • Полностью освободите ведущие колеса — они должны вращаться свободно;
  • Создайте «карман» длиной 30-50 сантиметров перед колесами для разгона;
  • Подложите под колеса коврики из салона, картон, ветки или песок для улучшения сцепления;
  • Используйте раскачку — плавно переключайтесь между режимами «вперед» и «назад», избегая резких движений;
  • Если не помогает — зовите на помощь. Лучше обратиться к другим водителям для буксировки или вызвать эвакуатор, чем повредить автомобиль или получить травму.
