Как правильно откапывать автомобиль из-под снега, рассказали в МЧС

МЧС России опубликовало инструкцию по откапыванию автомобиля из-под снега.
Изображение: Gemini
Специалисты рекомендуют соблюдать строгий порядок очистки, где первый пункт — самый важный:
- Выхлопная труба. Ее нужно расчистить в первую очередь, чтобы предотвратить попадание выхлопных газов в салон, что может привести к отравлению угарным газом;
- Пространство перед ведущими колесами по траектории будущего движения;
- Сами колеса — очистить по бокам и снизу;
- Низ бампера. Часто именно он держит машину;
- Днище — создать зазор, если автомобиль «сел» на снег;
- Лобовое стекло и зеркала для обеспечения обзора;
- Крыша — очищать в последнюю очередь, чтобы снег не осыпался на уже расчищенные зоны.
Если машина застряла и не едет:
- Полностью освободите ведущие колеса — они должны вращаться свободно;
- Создайте «карман» длиной 30-50 сантиметров перед колесами для разгона;
- Подложите под колеса коврики из салона, картон, ветки или песок для улучшения сцепления;
- Используйте раскачку — плавно переключайтесь между режимами «вперед» и «назад», избегая резких движений;
- Если не помогает — зовите на помощь. Лучше обратиться к другим водителям для буксировки или вызвать эвакуатор, чем повредить автомобиль или получить травму.