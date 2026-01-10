Как правильно откапывать автомобиль из-под снега, рассказали в МЧС

МЧС России опубликовало инструкцию по откапыванию автомобиля из-под снега.

Изображение: Gemini

Специалисты рекомендуют соблюдать строгий порядок очистки, где первый пункт — самый важный:

Выхлопная труба. Ее нужно расчистить в первую очередь, чтобы предотвратить попадание выхлопных газов в салон, что может привести к отравлению угарным газом; Пространство перед ведущими колесами по траектории будущего движения; Сами колеса — очистить по бокам и снизу; Низ бампера. Часто именно он держит машину; Днище — создать зазор, если автомобиль «сел» на снег; Лобовое стекло и зеркала для обеспечения обзора; Крыша — очищать в последнюю очередь, чтобы снег не осыпался на уже расчищенные зоны.

Если машина застряла и не едет: