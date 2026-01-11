Более 270 километров дорог и 9 мостов планируют отремонтировать в Псковской области в этом году

В 2026 году правительство региона продолжит ремонт мостов и автомобильных трасс в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram-канал

Как отметил губернатор, долю региональных и межмуниципальных дорог, которые отвечают требованиям безопасности и комфорта, рассчитывают довести до 50,2%. В планах – ремонт более 270 км:

Опочка – Красногородск – граница с Латвийской Республикой (10,8 км);

Нестрино – Остров (27,8 км);

Великие Луки – Усвяты (6,8 км);

Ольша – Велиж – Усвяты – Невель (13,8 км);

Гривки – Новодети (11,0 км);

Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса (8,9 км);

Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой (9,9 км);

Порхов – Успенье (7,6 км);

Порхов – Дно (12,4 км);

Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок (17,4 км);

Опочка – Дубровка – граница с Республикой Беларусь (10,0 км);

Подборовье – Лопатово – Боровичи (8,1 км);

Толкачёво – Себеж – Заситино (14,5 км);

Лудони – Павы – Боровичи (8,1 км);

Идрица – Лопатово (участок в деревне Жеглово) (1,0 км);

а также на других участках региональной сети.

Отдельное внимание уделят мостам.

«В 2025 году по нацпроекту уже привели в порядок 9, включая досрочно отремонтированный через реку Полонка. Системную работу продолжим и сделаем ещё 9, но большей протяжённости», - отметил Михаил Ведерников.

В планах – мосты через реки Олешенка и Чёрная (Псковский район), Кухва и Утроя (Пыталовский район), Вскувица (Великолукский район), Щепец (Островский район), Гдовка (Гдовский район), Ашевка и Сущёвский канал на дороге Бежаницы – Сущёво – Цевло (Бежаницкий район).

«Возможности президентского нацпроекта позволяют нам постепенно модернизировать транспортную инфраструктуру региона и делать её всё более безопасной и удобной», - заключил глава региона.