АвтоМир

В Псковском округе коммунальщики в усиленном режиме расчищают дороги после снегопада

0

На территории Псковского муниципального округа коммунальные службы борются с последствиями непогоды. С 9 января в усиленном режиме ведется расчистка дорог с использованием всей имеющейся техники. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Последовательность расчистки – от дорог с наиболее интенсивным движением к дорогам с наименьшей интенсивностью движения.

«Протяженность дорог в районе значительная, объемы выпавшего снега серьезные, в связи с чем прошу вас проявить понимание и терпение, для полной расчистки потребуется время. Снегопад продолжается, коммунальщики также продолжают работать до нормализации ситуации», – отметила глава. 

Отдельно Наталья Федорова обратилась к автомобилистам, попросив их не отправляться в дорогу без острой необходимости. В ином случае, следует выбирать безопасный стиль вождения, учитывать сложные условия видимости, снежные наметы на проезжей части, быть внимательными и осторожными.

 

Глава муниципалитета также сообщила, что в отдельных населенных пунктах района сохраняются локальные отключения электричества. Бригады энергетиков работают над их оперативным устранением.

Смотрите также

Энергетики восстановили 8260 км ЛЭП в Псковской области после непогоды

0

В связи с этим, она также напомнила номера оперативных служб:

  • Единая дежурно-диспетчерская служба Псковского района +7-(8112)-29-31-13;
  • По вопросам электроснабжения можно обратиться по единому круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети» 8-800-220-0-220, для мобильных телефонов - 220;
  • Единая служба спасения 112.
«Ситуация на контроле. Делаем всё возможное, чтобы устранить последствия непогоды как можно скорее», – заверила Наталья Федорова.
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026