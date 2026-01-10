В Псковском округе коммунальщики в усиленном режиме расчищают дороги после снегопада

На территории Псковского муниципального округа коммунальные службы борются с последствиями непогоды. С 9 января в усиленном режиме ведется расчистка дорог с использованием всей имеющейся техники. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Последовательность расчистки – от дорог с наиболее интенсивным движением к дорогам с наименьшей интенсивностью движения.

«Протяженность дорог в районе значительная, объемы выпавшего снега серьезные, в связи с чем прошу вас проявить понимание и терпение, для полной расчистки потребуется время. Снегопад продолжается, коммунальщики также продолжают работать до нормализации ситуации», – отметила глава.

Отдельно Наталья Федорова обратилась к автомобилистам, попросив их не отправляться в дорогу без острой необходимости. В ином случае, следует выбирать безопасный стиль вождения, учитывать сложные условия видимости, снежные наметы на проезжей части, быть внимательными и осторожными.

Глава муниципалитета также сообщила, что в отдельных населенных пунктах района сохраняются локальные отключения электричества. Бригады энергетиков работают над их оперативным устранением.

В связи с этим, она также напомнила номера оперативных служб:

Единая дежурно-диспетчерская служба Псковского района +7-(8112)-29-31-13;

По вопросам электроснабжения можно обратиться по единому круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети» 8-800-220-0-220, для мобильных телефонов - 220;

Единая служба спасения 112.