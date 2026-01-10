АвтоМир

Глава Локнянского округа Иван Белугин сообщил о работе по расчистке дорог в снегопад

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своем обращении к жителям рассказал о ситуации на дорогах и с электроснабжением в условиях продолжающегося снегопада. Сообщение глава опубликовал в своем Telegram-канале.

«Сегодня весь вечер проезжал по нашим дорогам, контролировал работу подрядчиков по расчистке. Ситуация остается сложной, потому что снег продолжает сыпать уже вторые сутки», — отметил Иван Белугин. 

По словам главы округа, сейчас на расчистке улиц и дорог округа задействовано более десяти единиц техники, которые работают в усиленном режиме. Помимо этого, на помощь Локне запланирован грейдер для поддержки местных тракторов.

Иван Белугин отдельно поблагодарил жителей деревень, которые на личной технике вышли расчищать населенные пункты. 

С электроснабжением, по оценке главы, ситуация стабилизировалась и работает в штатном режиме. Небольшое количество заявок на восстановление подачи света будет отработано в ближайшее время.

Иван Белугин также призвал жителей сообщать о проблемах напрямую ему в личные сообщения «ВКонтакте», пообещав разбираться с каждым обращением отдельно.

