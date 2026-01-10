АвтоМир

Великие Луки готовятся к сильному снегопаду и усиливают работу коммунальных служб

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев обратился к жителям города и его гостям в связи с ухудшением погодных условий  в своем Telegram-канале.

Андрей Беляев сообщил, что предупреждение МЧС о сильном снегопаде подтвердилось, и на город обрушились обильные осадки. Он отметил, что все коммунальные службы и управляющие компании переведены в режим усиленной работы. 

Глава администрации Великих Лук также подчеркнул, что задействованы все имеющиеся силы и средства для оперативной ликвидации последствий снегопада.

Фото: Telegram-канал Андрея Беляева
 
 

По его словам, специалисты сосредоточили усилия на нескольких направлениях:

  • обработка маршрутов с интенсивным движением транспорта;
  • расчистка тротуаров;
  • выполнение заявок от частного сектора.

«Мы прилагаем максимум усилий, чтобы максимально быстро отрабатывать ваши обращения. Однако прошу вас с пониманием отнестись к текущей обстановке — объём работ в условиях столь интенсивного снегопада поистине колоссальный. Берегите себя и будьте внимательны на улицах!» - призвал глава администрации.

