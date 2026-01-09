МЧС напомнило жителям Псковской области о безопасности на зимних дорогах

МЧС Псковской области напомнило водителям машин о безопасности на зимних дорогах. Об этом МЧС пишет в Telegram-канале.

При неблагоприятных погодных условиях не стоит забывать:

очищать дворники от наледи, а при налипании снега останавливаться и очищать окна и зеркала;

соблюдать скоростной режим, потому что высокая скорость на скользкой зимней дороге чревата вылетом с трассы и опрокидыванием;

включать ближний свет или противотуманные фары;

обязательно использовать ремень безопасности;

находиться на безопасной дистанции относительно других автомобилей. На мокрой дороге держаться подальше от грузового транспорта и автобусов, так как от них часто летит много грязи на лобовое стекло, что ухудшает видимость;

отказаться от опасных манёвров;

по возможности объезжать большие лужи после тающего снега.

«Колея всегда представляет собой опасность. Если впереди ты увидел колею, попытайся проехать так, чтобы она оказалась между колёсами машины. Если заехал в колею, не нужно хаотично крутить руль, держи его прямо, снизь скорость», - отметили в МЧС.