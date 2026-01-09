АвтоМир

МЧС напомнило жителям Псковской области о безопасности на зимних дорогах

0

МЧС Псковской области напомнило водителям машин о безопасности на зимних дорогах. Об этом МЧС пишет в Telegram-канале.

При неблагоприятных погодных условиях не стоит забывать:

  • очищать дворники от наледи, а при налипании снега останавливаться и очищать окна и зеркала;
  • соблюдать скоростной режим, потому что высокая скорость на скользкой зимней дороге чревата вылетом с трассы и опрокидыванием;
  • включать ближний свет или противотуманные фары;
  • обязательно использовать ремень безопасности;
  • находиться на безопасной дистанции относительно других автомобилей. На мокрой дороге держаться подальше от грузового транспорта и автобусов, так как от них часто летит много грязи на лобовое стекло, что ухудшает видимость;
  • отказаться от опасных манёвров;
  • по возможности объезжать большие лужи после тающего снега.

«Колея всегда представляет собой опасность. Если впереди ты увидел колею, попытайся проехать так, чтобы она оказалась между колёсами машины. Если заехал в колею, не нужно хаотично крутить руль, держи его прямо, снизь скорость», - отметили в МЧС.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026