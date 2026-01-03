Опубликован график работы регистрационно-экзаменационных подразделений региона в праздничные дни

График работы регистрационно-экзаменационных подразделений региона в период выходных и праздничных дней сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Работа подразделений региона в период выходных и праздничных дней будет организована по следующему графику:

3, 9 и 10 января - рабочие дни;

с 4 по 8 января - выходные дни.

Также в Госавтоинспекции напомнили о возможности получения услуг через портал Госуслуги.

«В регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Псковской области реализована возможность получения государственных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. При подаче заявления через портал пользователь получает возможность значительно сократить время для получения государственной услуги, выбрать удобные дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции», - добавили в ведомстве.