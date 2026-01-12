АвтоМир

Более 30 нетрезвых водителей выявили в Псковской области в новогодние праздники

За прошедшие выходные дни (с 1 по 11 января 2026 года) сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1654 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Выявлено 33 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано 6 водителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Фото: Управление Госавтоинспекции Псковской области

За данный период на территории области зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 4 человека погибли, 16 -  получили травмы различной степени тяжести. 

«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям! Берегите свою жизнь, жизнь и здоровье окружающих!» - обратились к жителям региона в УМВД.

