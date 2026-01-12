АвтоМир

За 11 дней 2026 года на дорогах Пскова произошло одно ДТП с пострадавшим

За 11 дней 2026 года на дорогах Пскова произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, 10 января в 18.45 на проспекте Энтузиастов, 11 столкнулись два автомобиля.

Женщина 1985 года рождения на Kia Rio при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу Audi A6 под управлением мужчины 1999 года рождения, который двигался во встречном направлении прямо. В результате столкновения пострадала водитель Kia.

 

Водитель «Ауди» трезвый. Водителю второго автомобиля назначено химико-токсикологическое исследование.

Также ДТП с пострадавшими произошло 31 декабря в 00.05 на улице Ижорского батальона, 8.  Мужчина 1997 года рождения за рулем ВАЗ 21154 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Solaris под управлением мужчины 1998 года рождения.

Телесные повреждения получили четыре человека. Пострадали оба водителя. Осмотрены на месте, не госпитализированы. Также травмы получили пассажирка ВАЗа, женщина 2001 года рождения, и пассажир «Хендая» 1990 года рождения.

Водитель ВАЗа отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Также 8 января в 13.20 в Пскове произошло столкновение двух автомашин на улице Коммунальной у дома 48-в. 

Мужчина 1982 года рождения на Daewoo Matiz проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной Skoda Octavia под управлением мужчины 1984 года рождения. Пострадавших нет, автомашины получили технические повреждения.

