В Пскове водитель «Фольксваген Каравелла» подбил «семерку» при повороте налево на улице Поземского. ФОТО

В Пскове водитель «Фольксваген Каравелла» подбил «семерку» при повороте налево на улице Поземского. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 14 января в 19.28 у дома №6-б по улице Ижорского батальона.

Мужчина 1967 года рождения, управляя автомашиной «Фольксвагена Каравелла» при повороте налево на зеленый сигнал светофора на регулируемом перекрестке не уступил дорогу автомашине ВАЗ 21074 под управлением молодого человека 2001 года рождения – тот двигавлся во встречном направлении прямо.

Пострадавших нет. Водитель «Фольксвагена» привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ за непредоставление преимущества, штраф составил 1000 рублей.

Также в Госавтоинспекции рассказали подробности происшествия от 13 января на перекрестке улиц Юности и Звездной. В 16.20 напротив дома №21 по Звездной столкнулись ВАЗ и «Рено». Водитель ВАЗ-2114, молодой человек 2004 года рождения не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в «Рено Сандеро» под управлением женщины 1986 года рождения.

Пострадавших нет. Из объяснений известно, что оба транспортных средства двигались с улицы Звездной налево на улицу Юности. Следовавшая впереди водитель «Сандеро» выполняла разворот.

Водитель ВАЗа привлечен к ответственности по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ. Штраф составил 2250 рублей.