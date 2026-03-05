Два новых автобуса ЛиАЗ поступили в «Псковпассажиравтотранс» благодаря президентскому национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Автобусы относятся к среднему классу и оптимально подходят для работы в городских условиях.

Низкопольная модель оборудована для комфортной перевозки маломобильных граждан. В салоне предусмотрены кондиционер и семь отопителей, электронные табло и система звукового оповещения.

Для безопасности установлены системы видеонаблюдения, ГЛОНАСС/GPS мониторинга и вызова экстренных служб «ЭРА-Глонасс».