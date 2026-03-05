 
В Пскове водитель «Ауди врезался» в дорожное ограждение

В Пскове водитель «Ауди врезался» в дорожное ограждение. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 4 марта в 08.05 на улице Индустриальной у дома 34 по Ипподромной.

Водитель «Ауди», мужчина 1988 года рождения, совершил наезд на препятствие – дорожное ограждение. Пострадавших нет. Водитель в объяснении сообщил, что двигался в сторону улицы Кузнецкой во второй полосе, автомобиль занесло.

В тот же день в 20.30 произошло столкновение двух автомашин на улице Коммунальной у дома №39. Водитель «Лада Весты», мужчина 1981 года рождения при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с ВАЗ-2115 под управлением молодого человека 2007 года рождения.

 

Водитель «Лада Веста» будет привлечен к ответственности по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ. 

