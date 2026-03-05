 
АвтоМир

На улице 2-й Песочной в Пскове с сегодняшнего дня ограничат движение

0

В Пскове на улице 2‑й Песочной с сегодняшнего дня введут временное ограничение движения. С 5 по 13 марта закрыт для проезда участок от дома №18А до дома №22.

Изображение: администрация города Пскова

Движение будут перекрывать с 8:00 до 17:00; в ночное время — с 17:00 до 8:00 — проезд возобновляется.

Водителям рекомендуют заранее продумывать маршруты, обращать внимание на дорожные знаки и пользоваться путями объезда.

Администрация Пскова приносит извинения за временные неудобства и просит псковичей отнестись к мерам с пониманием.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026