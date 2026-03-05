На улице 2-й Песочной в Пскове с сегодняшнего дня ограничат движение

В Пскове на улице 2‑й Песочной с сегодняшнего дня введут временное ограничение движения. С 5 по 13 марта закрыт для проезда участок от дома №18А до дома №22.

Изображение: администрация города Пскова

Движение будут перекрывать с 8:00 до 17:00; в ночное время — с 17:00 до 8:00 — проезд возобновляется.

Водителям рекомендуют заранее продумывать маршруты, обращать внимание на дорожные знаки и пользоваться путями объезда.

Администрация Пскова приносит извинения за временные неудобства и просит псковичей отнестись к мерам с пониманием.