ДТП с «мигалками» в Пскове: Кому отвечать?

Общеизвестный факт: псковичи могут устроить любое, даже самое немыслимое ДТП в абсолютно невероятном месте. Среди всех видов происшествий выделяется один, который почти всегда привлекает много внимания и грозит серьезными юридическими последствиями даже при пустяковых повреждениях. Это столкновение из-за непропуска автомобиля с включенными спецсигналами.

Только в 2025 году на дорогах Пскова было, как минимум, три дорожно-транспортных происшествия с участием «мигалок» - одно со «скорой», одно - с полицией и одно - со спасателями. Как по заказу, полный набор. Подобные случаи отмечены в 2023 и 2024 годах. Чем заканчивается рассмотрение подобных административных дел для его участников? Кто чаще бывает виноват – рядовой водитель или «мигалки»? Рассмотрим яркие истории последних лет и сделаем выводы.

ДТП под новогодней елкой

Много внимания привлекло ДТП на Октябрьской площади в Пскове. 25 декабря 2025 года в 08.45 ГАЗ 27527 («Соболь») аварийно-спасательной службы под управлением мужчины 1965 года рождения столкнулся со «Шкодой Фабия» под управлением женщины 1993 года рождения.

Фото: Госавтоинспекция Пскова

Спасатели ехали на маячках по встречной полосе, спешили на ДТП с двумя сбитыми детьми. По официальной информации, пострадавших в результате нет. Хотя водитель «Фабии» позже сообщала, что получила легкие повреждения: гематомы на коленях, на плече и предплечье, где был ремень безопасности, рваную рану правой кисти. Место адресной привязки происшествия - дом №8 по Октябрьскому проспекту - часто встречается в описании ДТП в Пскове. Но именно это вызвало широкий общественный резонанс.

В комментариях пользователи отмечали неожиданность появления спецтранспорта, совершенно справедливо указывали, что воспользоваться приоритетом водитель спецтранспорта может, только убедившись, что ему уступают дорогу. Предполагали, что «Шкода» отделается штрафом, так как водитель смотрел явно направо, и у него не было варианта среагировать.

Фото: Госавтоинспекция Пскова

«Я встретила этого летуна АСС на Рижском проспекте в районе Четырех углов, он летел по встречке весь Рижский, почти не притормаживая, тут тоже не проявил должного внимания, - написал один из пользователей телеграм-канала "Псков. За рулем". - Не было бы елки, было бы видно, он должен был это учитывать. Вины легкового тут особо нет, но у нас сделают так, что будешь виноват во всем. К машинам с мигалками отношусь нормально, не из-за штрафов, а просто, что они выполняют свою работу. Но здесь перебор, простые люди при этом не должны страдать. При торможение на несколько секунд помогло бы ему приехать на место событий быстрее».

Не осталась в стороне и сама водитель «Шкоды Фабии». Она запилила обстоятельный пост на «Пикабу», в котором делилась болью, просила помощи и советов: «…17 декабря я приобрела свою давнюю маленькую мечту - автомобиль «Школа Фабия». Эта покупка была необходима, так как я сменила работу, а на автобусе туда добраться невозможно. 25 декабря с утра я поехала на работу, примерно в 8-40 я проезжала перекресток Октябрьская площадь. Я всегда езжу максимально аккуратно, и на данном видео моя скорость максимум 5-10 км/ч, была включена первая передача. Из-за городской елки я не видела и не слышала машину спасателей, которые ехали на вызов и выехали на встречную полосу. Остальное вы можете увидеть на видео. Я помню только вспышку их фар, сирену и дальше удар. Потом со мной случилась истерика.

Спасатели оперативно скинули аккумулятор и вытащили меня из машины, за это им спасибо. Моя машина получила серьезные повреждения, у меня выстрелили обе подушки безопасности, на их «Соболе» потек радиатор и треснул бампер... ГИБДД прибыли быстро, но виновника на месте не установили, и теперь меня ждет разбирательство. Я боюсь садиться за руль, а звук сирены в городе вводит меня в ступор. Перед глазами все время эта вспышка, последнее воспоминание перед аварией… Я задаюсь вопросом, неужели я виновата, и неужели меня признают в этой аварии виновной? Очень надеюсь на ваше мнение, я не понимаю, что мне делать в правовом поле, буду рада любым советам».

Фото: телеграм-канал «Слезы строительного эксперта»

«…Если открыть ГОСТ Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", то увидим в п. 7.1 - Требования для треугольников видимости на нерегулируемых перекрестках (как этот). Так вот для видимости "транспорт-транспорт" размеры сторон равнобедренного треугольника, для улиц при скорости движения 40 и 60 км/ч - не менее 25 и 40 м; На рисунке схематично отображены эти треугольники, получается конструкция систематически нарушает ГОСТ...» - считает автор псковского телеграм-канала «Слезы строительного эксперта». В комментарии он приходит к выводу о виновности водителя МЧС.

На первой неделе января в Госавтоинспекции Пскова состоялся «разбор». По его результатам водитель аварийно-спасательной службы привлечён к ответственности по статье 12.13 часть 2 и оштрафован на 1000 рублей – за невыполнение обязанности уступить дорогу транспортному средств, пользующемуся преимуществом. Будет ли обжаловаться решение, пока неизвестно.

Полицейская «Гранта» на «Четырех углах»

Историй с участием спецтранспорта много. Далеко не все завершаются в пользу «мигалок». Вечером 21 июня 2025 года в Пскове у дома 7/31-а по Рижскому проспекту произошло ДТП.

Полицейский автомобиль Lada Granta с включёнными проблесковыми маячками, двигаясь по Рижскому проспекту в сторону Ольгинского моста, проехал перекресток с улицей Горького на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной Suzuki Ignis. Тот поворачивал с улицы Горького на зеленый сигнал светофора. В полицейском авто были трое мужчин в форме.

По словам очевидцев, автомобиль Патрульно-постовой службы пользовался маячками, а вот спецсигнала не было, только «крякалка» за мгновение до ДТП. По информации от источника, близкого к водителю «Сузуки», рассмотрение закончилось благополучно для него. «Разрешилось в нашу пользу без суда», - рассказал представитель пострадавшего. Травмированных в происшествии не было.

Остается только добавить, что, по информации пресс-службы УМВД России по Псковской области, экипаж ехал на отработку вызова о хищении.

ДТП со «скорой» на дамбе

Фото: Госавтоинспекция Пскова

18 мая 2025 года в 19.40 у дома №23 по Красноармейской набережной на регулируемом перекрестке с Юбилейной столкнулись автомашина УАЗ (скорая) под управлением мужчины 1973 года рождения и Renault Megan под управлением женщины 1975 года рождения.

В «скорой» находились пассажиры - фельдшер и два новорожденных ребенка, с ними был отец. Спецтранспорт направлялся в перинатальный центр.

Полиция скрупулезно опросила несколько свидетелей, которые не подтвердили факт применения звукового спецсигнала. Виновным признали водителя «Скорой». Его привлекли к ответственности по части 2 статьи 12.13 за невыполнение обязанности уступить дорогу.

«КИА» против пожарного КамАЗ

А вот пример, когда привекли рядового водителя. Но обошлось без лишения. 25 мая 2024 года в 22.10 в Пскове на регулируемом перекрестке улиц Инженерной и Алтаева две женщины в легковой автомашине получили травмы в столкновении с пожарной автомашиной КамАЗ.

Фото: Жесть по-псковски

Водитель Kia Sportage не предоставила преимущество в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включённым проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. Водитель пожарной машины выехал на полосу встречного движения в местах, но не нарушил ПДД. Пострадали две женщины – водитель и пассажирка КИА. Обе были пристёгнуты.

Согласно информации в открытых источниках, в июле 2024 года Псковский городской суд привлек водителя «КИА» к ответственности за непредставление преимущества (ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ) и оштрафовал на 3000 рублей. Еще один административный штраф в размере 3000 рублей водитель получила в октябре 2024 года за травмы пассажирки (ч.1 ст. 12.24 КоАП РФ). Пострадавшая получила возмещение от водителя и на суровом наказании не настаивала. В целом можно сказать, легко отделалась.

Porsche Cayenne против УАЗа «скорой помощи»

В январе в псковском сегменте интернета зачем-то всплыла «новость» о решении Псковского городского суда относительно ДТП с участием автомобиля «скорой помощи» и «Порше Кайенн» от 2023 года на перекрестке улиц Коммунальной и Народной в Пскове. Решение было вынесено в апреле 2025 года. По всем информационным канонам инфоповод сильно протухший (обжалование в Псковском областном суде не изменило «вердикт», в октябре 2025 года вышестоящая инстанция подвтердила решение, в начале ноября дело сдано в архив). Дело давнее, но данный документ представляет интерес для прочих страдальцев, оказавшихся в подобной ситуации.

30 апреля 2025 года судья Зарина Пулатова рассмотрела гражданское дело по иску физлица к ГБУЗ Псковской области «Псковская станция скорой медицинской помощи», комитету по здравоохранению Псковской области о взыскании материального ущерба и судебных расходов.

30 сентября 2023 г. водитель автомобиля «ГАЗ» Псковской станции скорой медицинской помощи не убедился в безопасности при проезде регулируемого перекрестка улиц Коммунальной и Народной на запрещающий сигнал светофора, создал аварийную ситуацию, совершил столкновение с автомобилем «Porsche Cayenne», двигавшимся на разрешающий сигнал светофора. Никто не пострадал, но был причинен вред имуществу истца.

Должностные лица УМВД России по г. Пскову вынесли постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности. Страховая компания выплатила истцу страховое возмещение в размере 400 000 рублей. Обращение в суд было обусловлено недостаточностью страховой выплаты.

Фото: Телеграм-канал «Псков. За рулем»

Собственник «Порше» просил взыскать с ответчика материальный ущерб в размере 5 млн 072 тыс. 100 рублей, расходы на платную стоянку в размере 16 900 рублей, услуги эвакуатора в размере 7 500 рублей, судебные расходы по уплате госпошлины и услуг специалиста-оценщика. В ходе судебного разбирательства истец понизил требования до 4 млн 527 тыс. 800 рублей.

Супруга истца двигалась на автомобиле «Porsche Cayenne» по Коммунальной в сторону улицы Горького. Она выехала на дорогу с дворовой территории между домами 28 и 22 по Коммунальной. В правом ряду двигался автобус, из-за чего пришлось перестроиться в левый ряд.

Представитель ответчика иск не признал. В возражении указал, что жена истца нарушила скоростной режим, неверно оценила дорожную ситуацию. После обнаружения автомобиля с включенным проблесковым маячком и звуковым сигналом, не предприняла меры к снижению скорости вплоть до остановки.

Фото: телеграм-канал «Псков. За рулем»

Свидетель - водитель автобуса «Псковпассажиравтотранса», работавший на маршруте 14-го автобуса, услышал звуковые сигналы скорой помощи и снизил скорость движения. Подъезжая к перекрестку, увидел справа автомобиль скорой помощи, который остановился перед перекрестком, слева – автомобиль «Порше», который выезжал из-за автобуса. Автомобиль «скорой помощи», увидев, что автобус останавливается, продолжил движение. Он двигался со скоростью не более 30 км/ч, тогда как скорость второго участника ДТП была выше скорости автобуса.

«Скорая» везла беременную женщину. Ей требовалась экстренная госпитализация из-за угрозы преждевременных родов. Фельдшер дала распоряжение водителю следовать до перинатального центра с применением спецсигналов, начиная с Черской. Перед перекрестком водитель остановился, увидев остановившийся автобус, стал поворачивать налево. При повороте левая полоса была пустой, по завершении маневра поворота свидетель увидела приближающийся слева автомобиль, произошло столкновение. После ДТП дальнейшую госпитализацию пациента выполнил другой экипаж скорой помощи.

По заключению эксперта, скорость Porsche Cayenne составляла около 65,12 км/ч. ГАЗ скорой помощи двигался со скоростью 15,7 км/ч с незначительным ускорением, совершал поворот налево на Коммунальную. «Порше» снизил скорость и сместился вправо, в кульминационной фазе произошел касательный контакт между передней угловой частью иномарки с левой боковой задней частью скорой. Жена истца не имела технической возможности остановить транспортное средство при скорости движения 40 км/ч с момента визуального контакта. Действия обоих водителей не соответствовали ПДД РФ.

Из заключения дополнительной экспертизы следует, что момент возникновения опасности для движения у водителя автомобиля Porsche Cayenne возник в момент удаления транспортного средства от места столкновения на 41,5 м. Продольный уклон проезжей части по направлению движения автомобиля «Порше» составляет 9,2 градуса. Остановочный путь автомобиля при применении экстренного торможения при движении на спуск со скоростью 40 км/ч составляет 26,7 м. У водителя элитного автомобиля имелась техническая возможность предотвратить столкновение с автомобилем ГАЗ при движении со скоростью 40 км/ч.

Суд пришел к выводу, что водитель «скорой», выполняя неотложное служебное задание (госпитализацию пациента, подтвержденную картами вызова), имел преимущество перед другими участниками движения. При этом не убедился, что ему уступают дорогу все транспортные средства.

Судья не согласилась с доводами представителя истца об отсутствии знака 3.24 ПДД РФ (ограничение скорости 40 км/ч) при выезде с дворовой территории между домами 28 и 22 по Коммунальной. Указала на отсутствие доказательств данного факта, который опровергается представленной «Псковпассажиравтотрансом» видеозаписью, где зафиксировано движение автомобиля Porsche Cayenne до названной территории.

Не нашло своего подтверждения утверждение стороны истца об отсутствии спецсигналов и звукового сигнала на автомобиле ГАЗ. Напротив, факт применения специального звукового сигнала и проблескового маячка подтвержден показаниями свидетелей ДТП.

Суд пришел к выводу, что в заявленном событии допущены нарушения ПДД РФ обоими участниками ДТП. Определил степень вины водителя «Порше» в размере 80 %, степень вины ГАЗ – в размере 20 %. Взыскал в пользу истца с ГБУЗ Псковской области «Псковская станция скорой медицинской помощи» ущерб в размере 585 тыс. 560 рублей за восстановительный ремонт (4 927 800 – 80% - 400 000), а также 4 880 рублей за оплату стоянки и услуг эвакуатора (16 900+7 500 – 80%). Всего 590 440 рублей.

Судебное право в России не прецедентное, но это решение может быть эталоном, к которому могут прибегать участники подобных событий.

Столкновение из-за появления

В отдельных случаях появление спецтранспорта на «маячках» может провоцировать происшествия из-за невнимательности. Например, проезд пожарной автомашины на перекрестке Рижского проспекта с Юбилейной. Его зафиксировала камера видеонаблюдения Pskovline 1 ноября 2025 года в 12.39. Обошлось без серьезного ущерба. Уже через 11 минут участники столкновения покинули перекресток.

За рулем нужно быть внимательными и осмотрительными, глазеть во все стороны и быть готовыми к любому развитию ситуации, даже самому непредсказуемому и невероятному.

Во всех рассмотренных ситуациях специальный транспорт включал «мигалки» по очень серьёзным поводам. По свидетельству одного из бывших работников станции скорой помощи, пожелавшего сохранить анонимность, в организации ведется строгий учет использования спецсигналов. Информация по каждому такому случаю заносится в специальный журнал, водители должно строго обосновать необходимость использования «мигалок». Вероятно, что-то похожее есть и у полиции с МЧС.

Спорных моментов обычно два. Первый – мог ли водитель «обычного» авто увидеть «мигалки» заблаговременно. Второй – использовался ли звуковой спецсигнал. Преимущество в движении активируется только при включении а) мигалок б) звукового сигнала. Передвижение в «бесшумном» режиме ведет к последствиям для спецтранспорта. Исходя из представленных случаев, нельзя сказать что государство включает репрессии и станок на полную. Наоборот, решения чаще выносят не в пользу спецтранспорта. В рассмотренных случаях никто не лишился прав. В одной ситуации - ремонт частично за счет другой стороны, в другой - штраф в 3000 рублей.

Остается только посоветовать быть внимательными, глазастыми и ушастыми. Смотреть в оба и внимательно прислушиваться, особенно на перекрестках, где обычно и происходят подобные приключения. С 1 сентября 2025 года статья 12.17 КоАП карает штрафом от 7500 до 10 000 рублей или лишением права управления на срок от 6 месяцев до одного года. Помимо того, виновник должен возместить ущерб.

Денис Бахтин