В России снизилось число пострадавших в ДТП до 16-летнего минимума

Количество людей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, в России за 2025 год составило 158,8 тысячи человек, данный результат стал минимальным с 2010 года.

По сравнению с 2024 годом, когда число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях людей составило 164,75 тысячи человек, их число в минувшем году сократилось на 3,6%.

Регионом-лидером по количеству людей, пострадавших в ДТП в 2025 году стал Центральный федеральный округ. Этот показатель в ЦФО составил почти 38,5 тысячи человек против 40,2 тысячи годом ранее.

Ранее в январе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил президенту Владимиру Путину, что смертность в ДТП в России за последние пять лет снизилась на 25%. Он отметил также, что сейчас стоит задача снизить аварийность и смертность на дорогах в полтора раза до 2030 года, пишет РИА Новости.