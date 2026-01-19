 
АвтоМир

В России снизилось число пострадавших в ДТП до 16-летнего минимума

0

Количество людей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, в России за 2025 год составило 158,8 тысячи человек, данный результат стал минимальным с 2010 года.

По сравнению с 2024 годом, когда число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях людей составило 164,75 тысячи человек, их число в минувшем году сократилось на 3,6%.

Регионом-лидером по количеству людей, пострадавших в ДТП в 2025 году стал Центральный федеральный округ. Этот показатель в ЦФО составил почти 38,5 тысячи человек против 40,2 тысячи годом ранее.

Ранее в январе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил президенту Владимиру Путину, что смертность в ДТП в России за последние пять лет снизилась на 25%. Он отметил также, что сейчас стоит задача снизить аварийность и смертность на дорогах в полтора раза до 2030 года, пишет РИА Новости.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026