Ограничение скорости будет действовать на четырех участках трассы Р-23 «Псков» 11 марта

Ограничение скорости будет действовать на четырех участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь 11 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 285-340 километров ограничение движения будет действовать в обоих направлениях с 8:00 до 17:00. Будет проводиться ямочный ремонт деформационных швов на мостовых сооружениях.

Между 395-м и 398-м километрами ограничение движения будет действовать также в обоих направлениях с 8:00 до 17:00 для проведения ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия.

На участках 450-451 и 469-475 километров будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00. Будет проводиться очистка катафотов и уборка мусора.