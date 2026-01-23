 
АвтоМир

«На пятой передаче»: Конкуренция за штрафы для «сварщиков» и где поймать колею на ровной дороге под Псковом?

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Темы программы на 23 января — конкуренция за штрафы для «сварщиков» и где поймать колею на ровной дороге под Псковом.

  • Почему появилось сразу два предложения о повышении штрафов за слишком яркий свет фар?
  • Почему не поможет повышение штрафов?
  • Как часто в Псковской области водителей привлекают по части 12.5 КоАП РФ?
  • На какой оживлённой дороге под Псковом можно угодить колесом в колею и чем это опасно?
  • Что не так с дорогой на Родину?

Об этом подробнее в 12.36.

