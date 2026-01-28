Стало известно, какие дороги отремонтируют в Пскове в 2026 году

О планах развития дорожной инфраструктуры Пскова рассказал глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

По его словам, в этом году завершат работы на улице Леона Поземского (от Алмазной до Ипподромной) в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и построят круговой перекресток у скейт-парка. «Также планируем начать ремонт участка улицы Карла Маркса от площади Ленина до улицы Пушкина», - отметил Борис Елкин.

Он также подчеркнул, что с установлением устойчивых положительных температур город приступит к ямочному ремонту. «Работы начнутся на улицах, где появятся дефекты после зимы. Список конкретных адресов будет формироваться по мере обследования дорог в начале нового дорожного сезона», - добавил глава Пскова.

Из плана следует, что в 2025 году также отремонтируют улицу Советскую (от Октябрьской площади до площади Победы); улицу Вокзальную (от 128-й Стрелковой Дивизии до дома №38 по Вокзальной, от Бастионной до Льва Толстого) и мост Александра Невского.