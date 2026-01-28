 
АвтоМир

Стало известно, какие дороги отремонтируют в Пскове в 2026 году

0

О планах развития дорожной инфраструктуры Пскова рассказал глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

По его словам, в этом году завершат работы на улице Леона Поземского (от Алмазной до Ипподромной) в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и построят круговой перекресток у скейт-парка. «Также планируем начать ремонт участка улицы Карла Маркса от площади Ленина до улицы Пушкина», - отметил Борис Елкин.

Он также подчеркнул, что с установлением устойчивых положительных температур город приступит к ямочному ремонту. «Работы начнутся на улицах, где появятся дефекты после зимы. Список конкретных адресов будет формироваться по мере обследования дорог в начале нового дорожного сезона», - добавил глава Пскова.

Из плана следует, что в 2025 году также отремонтируют улицу Советскую (от Октябрьской площади до площади Победы); улицу Вокзальную (от 128-й Стрелковой Дивизии до дома №38 по Вокзальной, от Бастионной до Льва Толстого) и мост Александра Невского.

Прокомментировать

Пресс-портреты

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026