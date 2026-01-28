Рейсовый автобус попал в ДТП в Куньинском округе, пострадала кондуктор

На 20-м километре автодороги Плотично - Кунья в Куньинском округе сегодня, 28 января, произошло столкновение автобуса ПАЗ и автомобиля марки Haval, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: luki.ru

В 08:45 мужчина 1985 года рождения, управляя автомобилем Haval, на закругленном участке дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом ПАЗ под управлением мужчины 1972 года рождения.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадала женщина - кондуктор, доставлена в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.